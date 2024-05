José María y Ana Merino celebran “la importancia de la lectura” frente a unas nuevas tecnologías “que piensan que desaparecerán”

El escritor José María Merino y su hija, la también escritora Ana Merino, celebraron hoy “la importancia de la lectura” y de que “siga vivo el afán por los libros” frente a unas nuevas tecnologías que “piensas que los libros van a desaparecer”. “Pensar que siguen vivos que seguimos creyendo en ellos es un gozo”, aseguraron.

Así lo apuntaron hoy durante el pregón inaugural de la cuadragésimo sexta edición de la Feria del Libro de León, que se celebrará hasta el próximo domingo, 26 de mayo, en la avenida Ordoño II de la capital leonesa, donde se han instalado casetas de 26 librerías y editores y que contará con presentaciones de libros, encuentros con autores, firmas y también actividades para que los más pequeños se adentren en el placer de la lectura.

Encantado de poder compartir su “amor por los libros”, José María Merino explicó que su pasión por la literatura comenzó cuando era pequeño, de la mano de “un abuelo que reunía los sábados a la familia para hacer un filandón en el que compartían sus lecturas” y que también contaba con una biblioteca “riquísima”, a la que se refirió como “la mayor riqueza que puede tener una familia”, en la que empezó a leer “muy de niño”.

También trasladó cuánto le “encantó” que su hija se dedicase a la literatura. “Cuando me enteré de que le habían dado el Premio Adonáis me entusiasmó”, confesó, al tiempo que detalló que Ana hace algo que él no sabe hacer, como es el teatro, ya que “además de la poesía, la prosa y los cuentos, es una estupenda dramaturga”.

“La suerte de tener un padre escritor es algo formidable, porque tienes el taller en casa, donde ves a alguien entregado escribiendo y te transmite la pasión por la invención, por las ficciones y por construir un relato”, aseguró Ana Merino, a quien su padre también le transmitió “la responsabilidad de la lectura y de tener una biblioteca formidable y pelear para que se lea”. “Me siento muy responsable siempre promoviendo la lectura y la importancia de las bibliotecas”, resaltó.

No obstante, puntualizó que, aunque “la genética te predispone a determinadas cosas”, el hecho de tener libros “garantiza una sensibilidad y que el cerebro sea esponjoso para poder cultivar la inteligencia”. Es por ello que mostró su preocupación en que “se pierda el hábito de la lectura”, ya que “sería como perder el hábito de tener salud mental”.

“El escritor en casa es mi padre, yo he sido una persona muy enamoradiza que se dedicó a escribir poemas de amor que resultó que estaban bien. Nunca me he visto como escritora, al que veo como tal es mi padre, yo soy alguien que disfruta escribiendo y que no quería imitar nada porque el gran escritor es él y yo disfruto de la literatura”, concluyó.

El pregón pronunciado por José María y Ana Merino para dar el pistoletazo de salida a la 46 Feria del Libro de León estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, de los que aseguró que “representan algo que no se valora lo suficiente pero que tiene una transcendencia muy importante para León, ya que si hay algo que es un referente y que la ha puesto en todos los lugares del mundo son sus letras y sus escritores”. Prueba de ello, prosiguió Diez, es e último Premio Cervantes, Luis Mateo Díez, que supone “la representación de todos los grandes escritores que hay en León”.

Para el regidor leonés, todo ello demuestra que la ciudad “está muy viva en el mundo de las letras” y que “sigue teniendo la aportación de cada vez más escritores”, así como “cada vez más reconocimiento”.