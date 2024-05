El (pequeño) rastro leonés en las listas definitivas para las elecciones europeas de 2024

El rastro leonés, de personas de la provincia, de la comarca del Bierzo o vinculadas a cualquiera de las dos, en las listas electorales para los comicios al Parlamento europeo que se celebran el 9 de junio es un rastro fácil de seguir. Sobre todo porque esta vez lo cierto es que hay un escaso poso leonés en las 33 candidaturas hoy bendecidas con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Lo primero que más llama la atención es que en esta ocasión, y contra lo que suele ser habitual en las elecciones europeas, no habrá ni siquiera un partido de corte leonesista o regionalista leonés, como lo era siempre el Partido Regionalista del País Leonés (Prepal), que fundó y lidera el histórico Francisco Iglesias Carreño.

Para no romper la tradición, no sólo el partido se iba a presentar a esta nueva contienda electoral sino que, además, encabezada por su veterano líder. Sin embargo, consiguieron confeccionar un listado oficial que sólo pudo llegar a los 50 nombres inscritos, pero la Junta Electoral exige un mínimo de 61 apuntados, de modo que no fue posible validarla. Así lo ha publicado La Opinión de Zamora.

Rastreando el amplio listado ya oficial a las Europeas, hay otra persona vinculada a León tan bien situado en una lista como que de hecho es el número uno: se trata de Alexis Codesal Rivas, que encabeza la candidatura del partido político Soberanía Alimentaria Española (SAE). Se da la curiosa 'o no tanto' circunstancia de que Codesal subasta públicamente estos días su explotación avícola en la provincia leonesa, en concreto de 55.000 pollos en la localidad leonesa de Calzada del Coto, tras no poder afrontar los costes de producción.

No tan adelante en la lista se sitúa otro conocido leonés, José Carlos Rúa Perandones, quien en su día fuera presidente de Vox en la provincia de León en sus orígenes allá por 2015, con la avenencia inicial de su líder, Santiago Abascal, aunque después fue sonoramente destituído por su posible vinculación con la Fundación Francisco Franco.

Rúa Perandones también ha engrosado las listas del partido nacional Contigo Somos Democracia y ahora aparece en el número 19 de la lista que ha validado el partido 'La España olvidada Existe', junto con las formaciones 'Municipalistas' y 'Mundo Justo' que encabeza Tomás José Guitarte Gimeno, de Teruel Existe.

De entre los partidos más conocidos, ya trascendió hace algunos días que la concejala berciana en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, engrosaría la lista del Partido Popular a Bruselas, en el puesto número 37.

Y también con vinculación por el Bierzo, dos jóvenes también van 'de relleno' en la lista nacional del PSOE a las Europeas, como son los casos en el número 32 de la joven Claudia Alba Rodríguez, que forma parte de Juventudes Socialistas de Ponferrada, y en el 59 con Ramón Gómez Fernández. Una presencia muy escasa, teniendo en cuenta la sorpresa que ha supuesto que no repita en modo alguno quien estuviera muy en cabeza en las anteriores elecciones, Ibán García del Blanco., en concreto entonces en el número 7, y quien ha destacado en su actividad europarlamentaria sobre todo por su papel muy activo en la adaptación legal de cuestiones relativas a la inteligencia artificial en la Unión Europea.