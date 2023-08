La Junta reparte 4,2 millones en 68 proyectos de las Reservas de la Biosfera de León pero deniega otros 88

La Junta de Castilla y León ha dado a conocer este lunesl a distribución de las subvenciones concedidas a 141 proyectos de actuación en las nueve Reservas de la Biosfera de Castilla y León, por un valor conjunto de 8.899.654 euros. La mayor cuantía, por disponer de mayor territorio bajo el paraguas de esta figura de Reserva de la Biosfera, fue para la provincia leonesa, que recibirá 4,2 millones de euros para un total de 68 proyectos aprobados.

El reparto detallado se ha dado a conocer primero con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y después lo ha protagonizado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, en un acto en la Casa del Parque ‘Babia y Luna’, en la localidad leonesa de Riolago.

Allí no se detalló, pero la lista del Boletín sí revela que frente a los 68 proyectos aprobados hay también otros 88 no concedidos por la Junta, 38 de ellos por no cumplir los requisitos exigidos, 19 más por no disponerse de más recursos económicos y otros 31 más por no haber pasado el corte de una puntuación superior a 20 puntos en la fase de valoración. El listado completo con el reparto y los rechazos lo adjuntamos bajo estas líneas.

Las ayudas se enmarcan el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y los beneficiarios son tanto corporaciones locales como empresas privadas y particulares y también instituciones sin fines de lucro.

“Es una responsabilidad, porque hay que mantener las Reservas, gestionarlas adecuadamente para que la Unesco ratifique las declaraciones” señaló el consejero antes de subrayar el carácter abierto de la convocatoria. Resaltó que los proyectos elegidos tienen como objetivo promover la conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales, la mejora de la gobernanza en reservas de la biosfera, el fomento del desarrollo sostenible, la sostenibilidad del turismo, el patrimonio cultural y el paisaje, y el manejo agroecológico y forestal sostenible de los recursos naturales y puesta en valor de los conocimientos tradicionales a través de la eficiencia de los recursos y una economía baja en carbono. En el conjunto de la Comunidad, las corporaciones locales reciben 7.261.446 euros, a las empresas privadas llegan 870.578 euros y particulares e instituciones sin fines de lucro reciben 767.630 euros.

Castilla y León, recordó el consejero flanqueado por representantes institucionales del entorno, cuenta con el mayor número de Reservas de la Biosfera de España, con un total de diez -Picos de Europa, Alto Bernesga, Ancares Leoneses, Babia, Argüellos, Valle de Lacina, Omaña y Luna, Meseta Ibérica, Sierras de Béjar y Francia y Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar-, de las que la provincia de León cuenta con siete.

“Queremos potenciar el desarrollo económico y social y abrir a todos los actores y agentes estas ayudas que trabajan por el territorio. Creemos que es una buena convocatoria que pretende premiar con financiación proyectos que dinamicen la actividad de estos territorios, que cuiden los ecosistemas, la biodiversidad y se produzca ese equilibrio, ese enlace tan necesario entre la naturaleza y el hombre”, señaló Suárez-Quiñones.