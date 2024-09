El ocio en León visto, y disfrutado, desde los ojos de los más pequeños

Una de las mayores preocupaciones de los padres es saber con qué entretener a los peques de la casa, pero para darles ideas hablamos con dos profesionales que trabajan por y para que los niños y niñas de León aprovechen su tiempo libre en familia.

Isabel Rodríguez Ramos es periodista, y desde que se licenció en Salamanca no ha dejado de trabajar en medios de comunicación tanto nacionales como locales, en comunicación corporativa y para editoriales. “Desde hace un tiempo trabajo como freelance para distintas empresas realizando tareas de redacción y comunicación. Además, tengo mi propio medio de comunicación: Menudo es León”, enumera Isabel todas sus facetas, como buena autónoma.

Pero la que hoy nos interesa es ‘Menudo es León’ que surge en 2016 como un medio de comunicación online dirigido a familias que tienen niños y niñas entre 0 y 12 años y buscan actividades en León, ya sea porque viven aquí o porque vienen de visita.

“A mí siempre me han gustado mucho las agendas culturales y he sido consumidora de ellas, sobre todo cuando vivía en Madrid. En 2014 me convertí en madre y fui cambiando algunos de mis planes por otros adaptados que pudiera compartir con mi hijo. Me di cuenta de que, aunque la oferta de la ciudad no era muy amplia, lo poco que se hacía apenas se conocía”, explica Isabel la clave de su proyecto. Po eso decidió crear una plataforma en la que difundir las actividades infantiles y familiares porque quería que su hijo creciera en un lugar con una actividad cultural que lo tuviera en cuenta.

Empezó muy poco a poco, pero vio que era algo que interesaba mucho, así que lo profesionalizó, rediseñó la web y buscó la manera de hacerlo rentable para poder crecer. Y ahora funciona como cualquier otro medio de comunicación. “Por una parte, ofrece una información de servicio útil seleccionada con un criterio para nuestros lectores. Y, por otra parte, se financia a través de la publicidad”, expone.

Cuida mucho ese equilibrio para que sea rentable, pero se mantenga fiel a lo que buscan sus lectores y eso también lo hacen con anunciantes que comparten los valores y la filosofía que tiene Menudo es León. “Si responsable de un negocio que ofrece servicios para niños o familias y quiere aparecer en Menudo es León, debe contactar conmigo para conocernos y saber lo que hacen y cómo lo hacen para encontrar la mejor fórmula para llegar a nuestros lectores”, explica el proceso para anunciarse.

En 2021 pusieron en marcha Menuda es Salamanca, que ofrece el mismo servicio en la provincia charra. “El punto fuerte de Menudo es León y Salamanca es su calendario, en el que aparecen las actividades que puedes hacer cada día, pero también ofrecemos propuestas de visitas a museos, excursiones, rutas…”, destaca la periodista. En definitiva, dan numerosas ideas para compartir en familia y descubrir tanto la ciudad como la provincia desde la perspectiva de los peques. También ofrece entrevistas y reportajes de temas relacionados con la infancia y la educación.

Además, de la información del medio y en sus redes sociales, las familias puedes suscribirse a su newsletter para recibir cada semana las actividades del fin de semana en su buzón de correo. “Las familias tienen poco tiempo, van deprisa a todas partes, así que les facilitamos la vida dándoles opciones para disfrutar el fin de semana. También visitan mucho nuestra sección de Rutas en familia por la naturaleza”, indica la responsable del medio lo que mejor les funciona.

Falta de espacios adecuados

León es una provincia enorme y muy variada en la que se pueden hacer muchos planes diferentes. A pesar de ello, la periodista echa en falta que haya más actividades, ya que ciudades de tamaños similares a León o Salamanca disfrutan de más opciones en familia. “En León, con los meses de frío que tenemos, se echan de menos más locales preparados para ir con los niños, con espacio y zonas infantiles cuidadas, sin que tenga que ser un parque de bolas. También se pueden mejorar mucho los parques públicos con opciones para todas las edades y no solo para los más pequeñitos”, reclama.

“Uno de mis objetivos, además de dar a conocer lo que había, es que cobrara valor y se organizasen más cosas. No sé si he tenido algo que ver, pero cada vez hay más actividades dirigidas al público infantil que están muy bien”, comenta orgullosa de esta pequeña evolución en la provincia de León. En Menudo es León no solo cuentan las actividades que hay organizadas, sino que dan ideas de todo lo que se puede visitar en la provincia y cómo hacerlo. “Nos ponemos a la altura de los peques y damos ideas para que cualquier pequeño plan se convierta en una gran aventura”, asegura Isabel.

“Quería un nombre genérico para el ocio y deporte de todas las edades y con mi nombre escrito en él para que se identifique, ya que mi corazón está al mando de esta ilusión y trabajo”, explica Verónica Casares Viejo sobre el origen de su negocio.

Con cuatro años Verónica empezó como afición a hacer gimnasia rítmica, aunque con el tiempo ganó varias medallas. “Creo que me apuntaron porque era muy tímida y físicamente quizás no muy hábil. Me vino genial para desarrollar todo eso y para tener unos buenos valores sobre todo de constancia y esfuerzo. También para romper etiquetas demostrando que, aunque seas muy malo en algo, si tienes la ilusión y te esfuerzas muchísimo al final se logran grandes retos”, asegura.

Su relación con el deporte se mantuvo a lo lago de los años, ya que con 16 empezó su formación en Gijón, consiguiendo ser entrenadora nacional de gimnasia rítmica. En segundo de bachiller, comenzó a trabajar en las Escuelas Deportivas Municipales de León, “tenía que faltar a algunas asignaturas, algo que algunos profesores no lo entendían, pero nunca me he arrepentido porque para mi modo de ver es como más se espabila. Siempre he trabajado y he seguido estudiando mucho”, hace hincapié.

Se ha formado en pilates en todas las especialidades, en Zumba, natación, socorrista acuático, monitora de salvamento, monitora y coordinadora de tiempo libre, monitora de necesidades especiales, monitora de nivel, cursos o talleres de muchas las especialidades como cuentacuentos, clown... Ha dado clases de GAP, gimnasia de mantenimiento, TRX. “En la crisis de 2012 el Ayuntamiento echó a los monitores que menos años llevábamos, pero como nunca me estanqué y seguí estudiando no tuve problema en encontrar otros trabajos” comenta un pequeño traspié en su carrera que supo solventar. Y después de “empaparse”, como ella dice, en muchas empresas del sector del deporte y el ocio en León, donde vivió algunas irregularidades, al final decidió emprender desde 2018, actividad que compagina con unas horas que está en el comedor y extraescolares en un colegio.

“¿Quién me iba a decir que al poco de emprender íbamos a pasar por una pandemia y que íbamos a tener prohibido el ocio y el deporte?”, recuerda otro capítulo complicado en su trayectoria. “Teníamos prohibido trabajar y yo en particular sin prácticamente ayudas del estado porque trabajaba por cuenta ajena y por cuenta propia y se anulaban”, remarca Verónica.

A pesar de este nuevo golpe la deportista asegura que no se puede quejar, ya que siempre ha tenido a unas personas maravillosas a su lado y no me ha faltado nunca nada. Después de la pandemia, cambiaron leyes de juventud y de trabajo. “He realizado prácticas con inspección de juventud de Castilla y León y he visto otros puntos de vista muy importantes”, afirma. Y si ya vamos conociendo un poco a Verónica, lo de perder el tiempo no va con ella, así que se puso a estudiar el Grado Superior de Formación Profesional de educación infantil a distancia, junto con el que ya tiene de Informática.

No cualquiera vale para cuidar o para entretener

Verónica ha conseguido, a pesar de todas las complicaciones, hacer lo que le gusta junto a un modesto equipo que ha formado con la intención de mimar a sus clientes, creando un ambiente de calidad y agradable para todos en todo lo que hacen en VerOcio León, que no es poco. Organizan eventos con hinchable, mesas dulces, decoración de espacios, photocalls, pintacaras, globoflexia, juegos, bailes, scape romos, campamentos urbanos, aquaparty, deporte (también acuáticos), extraescolares y socorristas. “Impartimos actividades deportivas y de ocio desde el inicio de la vida prácticamente (babyshower, pintabarriguitas, extraescolares, actividades y talleres infantiles...) pasando por todas las edades (bautizos, comuniones, cumples...) hasta los adultos más mayores (bodas incluso de oro, cumples de adultos, fiestas familiares, fiestas de pueblo, fiestas o talleres en residencias...) sin olvidarnos de las especialidades o características individuales de nuestros clientes (incluso con necesidades especiales)”, enumera todo lo que tienen a disposición de sus clientes dentro y fuera de la provincia de León. Si alguien está interesado en sus servicios que contacte con ella por WhatsApp al 647167120 o mediante email a verocioleon@gmail.com porque ya tienen eventos cerrados para este año.

Pero para que todo esto saliera adelante, Verónica confiesa, “he tenido que priorizar VerOcio León por encima de prácticamente todo, para que las animadoras y los clientes estén cuidados, he llegado a tener largas temporadas sin ocio personal y no viendo todo lo que me gustaría a las personas importantes de mi vida”.

Y no es lo peor, ya que la falta de constancia en extraescolares o deporte que afecta al resto del grupo de participantes y la falta de empatía hacia su trabajo son más zancadillas en el camino. “No cualquiera vale para cuidar o para entretener”, destaca. Sin embargo, todo eso se olvida cuando “logramos hacer un poquito más fácil y feliz el día a día de las personas que confían en nosotras”, enfatiza con optimismo. Aunque sabe que fuera de León su trabajo está mejor pagado, ella puesta por la tierrina porque “el ocio que hay en León es muy amplio y variado y seguimos trabajando para mejorarlo todo lo que se pueda”, se compromete.