La Junta se abre a modificar los planes bilingües obligatorios si los padres piden un cambio

Después de que un grupo de padres y madres del CEIP La Granja, en León, se uniesen para mostrar su rechazo al modelo de sección bilingüe que se ha aplicado en el centro (y que, a todos los efectos, implica una obligatoriedad de pertenencia al programa bilingüe) la Dirección Provincial de Educación de León se ha abierto a crear una opción no bilingüe en el colegio y que se decidirá mediante la entrega de pre-matrículas en las que los padres pueden marcar una u otra opción.

El 70% de los padres del colegio afirmaron el curso anterior en una encuesta -encabezada por la profesora de inglés en un instituto y madre de alumnos de La Granja, Noemí Marcos García- que, si pudieran, el próximo año no optarían porque sus hijos participasen en el programa de sección bilingüe, tal y como está diseñado hoy en día por la Junta de Castilla y León.

ILEÓN ya hizo pública esta estadística y las críticas de padres y profesores al modelo de sección bilingüe que, a todos los efectos, es obligatorio en la mayor parte de colegios de la provincia a excepción de algunos como el CEIP Fray Bernardino de Sahagún o el CEIP Pedro Aragoneses Alonso de Mansilla de las Mulas (a falta de una lista completa que la Consejería de Educación, a pesar de haber sido solicitada el pasado abril, todavía no ha facilitado a este periódico).

Tras esa publicación, el pasado miércoles 26 de abril tuvo lugar una reunión en la que participaron el director provincial de Educación, la inspectora jefa y la inspectora del colegio La Granja, además de la dirección del centro, el presidente del Ampa y Noemí Marcos como representante de madres y padres del consejo escolar.

Los resultados de aquella reunión abren la puerta a una opción no bilingüe en el colegio de La Granja, tal y como solicitaban los padres y madres del centro. Durante esta semana, previsiblemente, en el centro se repartirán hojas de pre-matrícula, diseñadas por el equipo directivo de La Granja, en las que los padres pueden elegir entre dos opciones para el próximo curso del año 2023/2024: mantener a sus hijos en la sección bilingüe, que por el momento se aplica a todas las clases y cursos, o no participar en la misma y asistir a las clases en castellano.

En función de los resultados el equipo directivo del colegio realizará de nuevo un proyecto en el que se explica la viabilidad en el centro de crear una opción para aquellos alumnos y padres que no quieran participar más en el programa secciones bilingües. Todo ello, a pesar de que este proyecto ya había sido redactado y enviado anteriormente a la Consejería de Educación, según informa Noemí Marcos, y que fue rechazado “sin justificación”. ILEÓN quiso conocer los detalles por los que la Consejería había rechazado este informe pero no ha recibido respuesta.

De este modo, la Dirección Provincial obtiene, a través de las elecciones de los padres en las pre-matrículas, un sondeo actualizado respectivo a la opinión de las familias sobre el programa, tal y como está planteado hoy en día. Además, esta vez el sondeo se realiza desde la dirección del centro y no como iniciativa privada de padres y madres. En la reunión, según Noemí, se dejó claro que estas pre-matrículas serían vinculantes para el próximo curso. Es decir, que los padres se comprometen a mantener esa postura en septiembre.

Este proceso puede finalizar aproximadamente en un mes y, una vez hecho, la Dirección Provincial decidirá si da paso a un programa con una opción para elegir si los alumnos quieren formar parte de la sección bilingüe o no. Cabe destacar que, según informa Noemí, en ningún momento de la reunión se habló de una cifra mínima de familias que marcasen en el formulario una opción no bilingüe para que se hiciese efectiva: “Yo dije que aunque solo fuese una familia que no quisiese ir por el programa bilingüe habría que atenderla; ante eso no se dijo nada, hubo silencio. Insisto mucho en el derecho que tienen las familias de que sus hijos reciban una enseñanza en su lengua madre”. A pesar de ello, esta profesora cree que serán muchos los padres los que, como en la encuesta anterior, optarán porque sus hijos no cursen asignaturas en inglés.

Además, Noemí insiste también en que la orden que regula la creación del Programa Secciones Bilingües de la Junta de Castilla y León, la Orden EDU/6/2006, “se aplica de igual manera tanto a primaria como secundaria”. Además, varios colegios se han puesto en contacto con los padres de La Granja: “unos porque les gustaría seguir nuestra estela, otros para darnos ánimos y uno en concreto, el CEIP Los Arévalos de Ávila, porque consiguió pasar en 2018 de un programa obligatorio a uno opcional”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León resumen la reunión con unas pocas líneas en las que no se menciona la opcionalidad del programa ni el proceso a seguir a partir de ahora: “La Consejería de Educación se compromete, tras la reunión con padres y dirección de CEIP La Granja, a estudiar la propuesta del centro para mantener la sección Bilingüe y hacerla compatible con las peticiones de algunas familias”.