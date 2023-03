El equipo de gobierno de San Andrés del Rabanedo pone en marcha una nueva estabilización de empleos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha tramitado este lunes una nueva propuesta de las bases de estabilización de las plazas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo después de que tanto el informe jurídico de Secretaría como el de control financiero de Intervención hayan sido desfavorables.

Según se ha tenido conocimiento este lunes, el informe de Intervención, fechado el 18 de marzo a las 22:11 horas, indica que el apartado sextode las bases que se refiere a los procesos de baremación de méritos “es incompatible con los principios constitucionales de libre concurrencia e igualdad, referidos en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021”.

También hay que considerar que en este informe, en el punto VI de los fundamentos de derecho, se advierte del artículo 404 de la Ley Orgánica 10.995 del 23 de noviembre del Código Penal, del que se especifica que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluciónarbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial paraempleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve aquince años”. Es por tanto un argumento clave para entender por qué hay que tramitar una nueva propuesta de estabilización, ya que se podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa en el caso de seguir adelante con ella.

“A la vista de que no se cuenta con los informes favorables que permitan la aprobación de la propuesta de las bases de estabilización y la advertencia sobre un posible delito de prevaricación administrativa, se ha realizado una nueva propuesta que entendemos se ajusta a lo indicado en los informes tanto jurídico como de Intervención, y en el que el apartado sextose sigue lo dispuesto en la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de fecha 14 de noviembre de 2022”, ha explicado el concejal de Hacienda y Personal, Benjamín Fernández, quien ha apuntado que estas bases deben ser de nuevo objeto de informe jurídico y, posteriormente, de Intervención, para lo cual ya se han iniciado los trámites oportunos, solicitando a la Secretaría Municipal el primero de ellos.

El también teniente de alcalde de San Andrés ha subrayado que “no es la primera vez que ante una advertencia similar por parte de Intervención, ya se ha detenido la tramitación de expedientes, máxime teniendo en cuenta que el Ayuntamiento se encuentra actualmente en un proceso de diligencias previas del Tribunal de Cuentas motivado por la denuncia de Intervención por un pago indebido de nóminas municipales y la ausencia de cobro de una tasa municipal entre los años 2012 y 2016”.

Fernández ha recordado también que Función Pública considera que no finalizar el proceso de estabilización antes del final de 2022 es un plazo no esencial, por lo que es “subsanable, de forma que cabe aprobar las ofertas con posterioridad al plazo establecido, así como publicar las convocatorias y concluir los procesos selectivos antes del 31 de diciembre de 2024, lo que justifica que aunque haya finalizado el periodo marcado en la ley, no se esté fuera de plazo”. “Aun así, desde el equipo de gobierno, una vez conocido el informe desfavorable de la Intervención municipal, se han elaborado unas nuevas bases inmediatamente para aprobar las bases y las convocatorias del proceso de estabilización con la mayor brevedad posible”, ha añadido el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.