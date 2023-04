Archivan de nuevo la denuncia de Asaja a Matías Llorente por el reparto de ayudas a los sindicatos agrarios en la Diputación

El Juzgado de Instrucción número 2 de León ha archivado la causa abierta por la denuncia interpuesta por Asaja León por las ayudas de la Diputación a las organizaciones agrarias en la que había encausado a Matías Llorente (entonces secretario general de UGAL-UPA) y a la diputada de Desarrollo Rural, María Avelina Vidal (miembro de la ejecutiva de este sindicato agrario).

Asaja llevó a los juzgados el reparto de ayudas “por lo decidido a fecha 22 de octubre de 2020 cuando se emitió voto favorable para la aprobación de la Junta de Gobierno de la Diputación de subvenciones”, al considerar que los dos acusados beneficiaban a su organización agraria. Ya en una primera ocasión se desestimó, pero la Audiencia Provincial volvió a decidir que se reabriera la causa. La denuncia daba por hecho que ambos se habían aprovechado de su cargo para ello, lo que hubiera supuesto un delito de prevaricación.

Sin embargo, se ha conocido hoy que el juzgado al final “decide no tener en cuenta” la demanda interpuesta, según informa de ello en una nota de prensa UGAL-UPA. Pese a que la decisión del archivo no es definitiva porque todavía es recurrible, según el secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, no parece que se planteen el recurso. “Esta era la vía penal, que tenía en suspense el recurso contencioso-administrativo, que este en todo caso sigue adelante”, asegura este dirigente.

“La decisión deja a cada cual en su sitio”

“Por este motivo, valoramos doblemente de forma muy positiva esta sentencia que deja a cada cual en su sitio”, explican desde UGAL en su comunicado. “Por un lado, se da la razón a quienes han decidido apostar con fondos públicos a la gran necesidad que existe en el sector en materia de dotación de asistencia técnica a asociaciones, cooperativas agrarias y Opas en la provincia. Y por otro lado, dejar desenmascarado una vez más a quien solo le interesa el enfrentamiento, los insultos, los improperios, las ofensas y el daño a quienes no forman parte de sus siglas”.

Según la Unión de Ganaderos y Agricultores de León, “el objetivo de la institución provincial era, además de mantener las ayudas a las organizaciones agrarias, abrirlas a la participación de otros colectivos que anteriormente no recibían ninguna cuantía como cooperativas, sociedades de transformación y otras agrupaciones del sector agroganadero”.

Y no sólo eso, sino que critica duramente que “la decisión objeto de denuncia por parte de Asaja León, adoptada por la institución provincial, fue además lamentablemente respondida por esa organización con insultos muy graves”, llegando incluso a afirmar esa organización sobre Matías Llorente que era “un cobarde y un mentiroso y un prevaricador, ya que utilizaba el cargo para modificar un reparto de ayudas en su beneficio” y además “que se había autoconcedido ayudas públicas que no les correspondían”.

“Las penosas y deplorables declaraciones de esos días por parte de los dirigentes de Asaja León no son solo lastimosas por el fondo y la forma, sino que además han supuesto un serio perjuicio a un buen número de pequeñas y medianas cooperativas leonesas, que no han podido beneficiarse de unas ayudas de la Diputación Provincial para desarrollar sus propios planes de desarrollo y actuación”, aseguran desde el sindicato leonés de la Unión de Pequeños Agricutores.

“Tal y como dijimos en su día y volvemos a repetir ahora, para UGAL-UPA y ABA es justo acabar con las injusticias que se habían cometido hasta ese momento, apostando por fin por la objetividad y trasparencia en las ayudas públicas de la Diputación frente al 'chiringuito' que algunos tenían tras recibir durante muchos años suculentas subvenciones”, termina el comunicado del sindicato agrario que hasta el año pasado lideró Matías Llorente.