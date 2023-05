Noelia Álvarez, la candidata del PP de San Andrés que promete devolver al municipio “a la modernidad”

Noelia Álvarez, la candidata del PP que puja por la alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en las elecciones municipales del 28 de mayo, por segunda vez, anuncia su programa en una de las plazas con más vida de Trobajo del Camino. Durante el mediodía del martes una tienda azulada indica la presencia de esta candidata que se presenta arrebatarle al bastón de mando a la socialista Camino Cabañas mejorando los 5 concejales que obtuvo el PP en las elecciones anteriores.

Los vecinos, curiosos, no tardan en aproximarse al tenderete llamados por la novedad de una plaza normalmente dominada por los pequeños que juegan en el parque y los más mayores que descansan en los bancos. Una vecina se acerca a curiosear y Álvarez no tarda en iniciar conversación con ella. Al poco rato la mujer abandona lentamente el puesto, sin que la candidata le haya arrancado un compromiso de voto, pero sí se marcha con una pulsera azul.

Noelia Álvarez se presenta rodeada de quienes la acompañan en la lista con la que busca ganar las elecciones y afirma: “Yo quiero que el municipio donde nací y crecí vuelva a ser como era; un municipio que tenga ilusión, tenga entusiasmo”, introduce la candidata antes de anunciar sus principales propuestas entre las que destaca la lucha por el soterramiento de las vías del tren, el vial de San Juan de Dios, la gestión municipal o el desuso del edificio Araú.

Problemas de gestión

Los problemas de gestión pública en el Ayuntamiento de San Andrés arrastran desde hace tiempo; ya en julio del año pasado el Consistorio había pedido ayuda de forma oficial a la Dirección de Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, a la Diputación Provincial así como al Ayuntamiento de León, estas dos últimas las administraciones más cercanas al Consistorio, ante la falta de personal en puestos claves para el desarrollo de las tramitaciones y gestiones ordinarias.

Álvarez se ha hecho eco de esta problemática: “Actualmente los servicios en el municipio de San Andrés está a la vista de todos cómo están. Hay un abandono, un caos generalizado en todas partes. Nosotros apostamos por llevar a cabo una organización de los servicios y una gestión eficaz para devolver a los vecinos el bienestar que merecen”, promete.

Mientras la actual alcaldesa, Camino Cabañas, presumía de gestión económica en conversación con ILEÓN, cuando la deuda actual del municipio es de 40,3 millones frente a los 59,7 millones de 2019. Sin embargo, la candidata del PP cree que los vecinos no perciben esta mejora: “No se puede hablar a día de hoy de que tenemos un tema económico boyante en el municipio si eso no se transmite a los vecinos del municipio, y no se está transmitiendo. La alcaldesa habitualmente dice que la situación económica del municipio de San Andrés ahora mismo es muy buena, pero eso no se está transmitiendo y lo que nosotros pretendemos es dar un carpetazo a la situación, a este caos al que nos ha sometido el partido socialista”.

Infraestructuras

En enero de este año se presentó el proyecto en el Ayuntamiento de San Andrés sobre las vías del tren que atraviesan el municipio y que se basaba en un parque elevado, descartando finalmente la propuesta del soterramiento. Por su parte, la candidata del PP asegura que no dejará de lado esta opción en sus propuestas: “Si gobernamos a partir del 28 de mayo, iremos donde haga falta para conseguir que el soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio de San Andrés del Rabanedo”, afirma Álvarez.

También se ha referido la candidata al vial de San Juan de Dios, sobre el que afirma que no firmará el convenio con Adif “bajo ningún concepto si llego a ser alcaldesa a partir del 28 de mayo hasta que no se subsanen las deficiencias que tiene el vial, no porque lo diga al Partido Popular, sino porque lo dice un informe de la Policía Local”, asegura.

Sobre el histórico edificio Araú, que sigue cerrado ocho años después del final de sus obras bajo el último mandato municipal del PP, la candidata popular se compromete “a reanudar las obras y terminar el edificio y a volver a abrir Araú en esta legislatura si gobernamos”.

Centro de salud de Pinilla

La semana pasada la Junta de Castilla y León renovó con el Hospital San Juan de Dios un contrato para seguir prestando los servicios que se deberían prestar en el centro de salud de Pinilla, en obras, en el centro privado. La suma del coste se eleva hasta los 9.546,90 euros cada mez a partir del próximo 1 de junio y hasta mayo de 2025, a pesar de que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se comprometió hace tan solo unos meses a que el centro de salud, que acaba de cumplir dos años cerrado, estaría en funcionamiento como tarde a finales del año que viene.

Preguntada al respecto Noelia Álvarez afirma que las obras “están en plazo pero, como todos sabemos, en una administración es muy difícil avanzar y no cumplir los pasos. Creemos que va a ser una realidad en la próxima legislatura”.

Otras iniciativas

La candidata popular asegura que el grupo ha presentado “cerca de 100 mociones al Ayuntamiento, casi todas aprobadas por mayoría en el pleno del ayuntamiento, pero no se han ejecutado”. Algunas de ellas son la renovación de parques infantiles del municipio, el ensanchamiento de la calle Párroco Pablo Diez en el límite con León “con una acera de 80 centímetros que nos parece un peligro para los peregrinos”.

También se compromete la candidata a solucionar “los vertidos incontrolados que hay por todo el municipio” e iniciar “contactos con el Seprona o con quien sea necesario y nos echen una mano para acabar con ese problema”. Desde el punto de vista de las energías renovables, Álvarez afirma que destinarán ayudas para favorecer que los vecinos de San Andrés opten por este tipo de suministro energético en sus viviendas.

“Hay otras formas de hacer las cosas y San Andrés tiene un futuro que no han sabido ni querido explotar. Queremos devolver a San Andrés al camino de la modernidad”, zanja la candidata.