Una mañana de política en León: del reparto de plantas gratis del alcalde a subvenciones de alquiler de Mañueco

Al margen del hecho de que está en vigor, ya en sus últimos días, la campaña de las elecciones europeas convocadas para su celebración el domingo 9 de junio, dos hechos han llamado este miércoles poderosamente la atención sin tener en cuenta las prohibiciones políticas que afectan a los partidos, las instituciones y las autoridades en este contexto electoral.

Por un lado, en un acto convocado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde del Ayuntamiento de León, el socialista José Antonio Diez, acudía en persona al reparto gratuito de cientos de ejemplares de flores y plantas en la vía pública.

En este caso no se trataba de un acto de campaña en sí, sino de un evento institucional, y es recurrente la presencia de los regidores o de los concejales del área en este tipo de actos en años precedentes, pero no consta que se haya hecho durante unas elecciones en marcha, cuando por motivos evidentes no están permitidos actos que puedan interferir en su normal desarrollo en cuanto al uso de recursos de una institución pública. No pocas veces una denuncia por eventos similares o inauguraciones ha conllevado un apercibimiento e incluso sanción por parte de la Junta Electoral.

En esta misma mañana, y sí enmarcado en plena campaña, el presidente del Partido Popular de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, protagonizó un mitin electoral que tuvo lugar en un céntrico hotel de la capital leonesa en el que como principal mensaje destacó el reparto inminente, también en campaña, de más de 40 millones de euros de ayudas al alquiler de vivienda de la Junta, que se formalizará este jueves.

Incluso la nota de prensa del partido hacía gala de este reparto de subvenciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, resaltando que beneficiará a cerca de 18.500 familias de Castilla y León, unas 3.500 de la provincia leonesa. Sin ningún pudor, Mañueco y el PP hacía uso de esta información de un recurso público institucional de la Junta, donde gobiernan con Vox, pedir el voto para el PP al Parlamento europeo al mismo tiempo que resaltaba que “desde la Junta, pagamos el 50% del alquiler, y subimos al 75% a los jóvenes en el medio rural: eso sí que es un apoyo directo y eficaz a los jóvenes y las familias de esta tierra”.