La Diputación de León homenajeará a dos alcaldes juzgados por corrupción entre una lista de veteranos que olvida a los fallecidos

La Diputación de León se ha inventado un acto público de homenaje a los alcaldes y las alcaldesas más veteranos de la provincia, que son uno de cada cinco fijándose como límite aquellos casos de regidores que hayan sumado como mínimo seis mandatos o 24 años al frente de sus respectivos municipios.

Así se ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles, por unanimidad de los votos de PSOE, PP, el exdiputado de UPL y ahora no adscrito y la única representante de Ciudadanos. El resultando final del recuento de esa veteranía que han acordado honrar de manera pública por vez primera en la institución conforma una lista final de 36 personas en la que se incluyen dos alcaldes en activo que han sido juzgados por varios delitos de corrupción y esperan sentencia de la Audiencia Nacional, implicados en el llamado Caso Púnica.

Se trata de los alcaldes de Cuadros y Puebla de Lillo, Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez, el primero además ex presidente de la Diputación y el segundo exdiputado en la misma, que fueron detenidos en 2014 y desde entonces expulsados del PP, continuando al frente de sus municipios como independientes.

Lo curioso es que, aún incluyendo a ambos imputados y juzgados por corrupción, el acuerdo adoptado hoy para justificar estos honores habla literalmete de premiar que “las sinergias alcanzadas con el paso de los años se fundamentan en la honestidad” de los alcaldes seleccionados, a los que les atribuye la “profunda fortaleza de sus lazos con la comunidad”.

Por contra, el acuerdo y el homenaje se han olvidado por completo de al menos dos casos de alcaldes igual de veteranos que los integrantes de la lista final pero que murieron en el ejercicio de sus funciones de manera muy reciente, como son los históricos Vicente Díaz (PSOE) en Peranzanes y Segundo Velasco (PP), el único regidor que conoció en Democracia el municipio más pequeño de León, Escobar de Campos.

El primero murió hace apenas seis meses y el segundo a finales de enero de este año, pero no se han incorporado a la lista de los 36 que sí recibirán el aplauso institucional por su longevidad en el cargo. Sí forman parte de ella apenas cuatro mujeres alcaldesas, las de Cubillas de Rueda, Rioseco de Tapia, Vega de Valcarce y Vegaquemada.

En el Pleno, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, remarcó que la iniciativa parte de una iniciativa que “se me ocurrió” y añadió que “espero no haber cometido ningún error porque se nos quede alguien sin nombrar”, remarcando que la lista se hizo sin saber a qué partido pertenecían los incluidos ni que varios de ellos “han decidido abandonar la vida municipal”, como no es el caso de los mencionados Martinez Barazón y Sánchez.

Quizá tenía más en mente casos como Ángel Calvo, alcalde de Páramo del Sil, Faustino Sutil (PP) en Bustillo del Páramo, o Matías Llorente, el más veterano diputado provincial, exsocialista y exleonesista, y actual vicepresidente al que una enfermedad le dificulta continuar en política.

El portavoz del PP, Francisco Castañón, también intervino para congratularse del reconocimiento “a la entrega a sus conciudadanos, incluso para solucionar cuestiones personales”. La única diputada de Ciudadanos, Gemma Villarroel, declinó intervenir.

El listado completo de los regidores que han sido finalmente incluidos en este acto de homenaje creado son los siguientes: