Los bercianos Valcarce y Morán se autoerigen en candidatos 'oficiales' de PP y PSOE a presidir la Diputación de León

El mero trámite del último Pleno, la sesión 'escoba', celebrada esta mañana en la Diputación de León para cerrar el presente mandato no resultó ser tal. Al contrario, sirvió de escenario poco improvisado para que dos veteranos diputados provinciales de la comarca del Bierzo, el socialista Eduardo Morán -actual presidente de la institución en funciones- y el popular Raúl Valcarce, se autopostularan con seguridad como los próximos presidenciables en el Palacio de los Guzmanes ante la retrasada sesión constitutiva que se convocará el miércoles 23 de agosto a las 12,00 horas. Un estrechón de manos muy buscado ante las cámaras también buscaba fijar esa foto.

Ambos calcaron los argumentos de ser ellos, y no otros, los designados por sus respectivos partidos, toda vez que la realidad es que ambos están en este momento en entredicho por diferentes motivos. Y dieron los dos por sentado e induscutible que será su nombre con el que las cúpulas provinciales de sus formaciones negocie con Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuyos tres diputados son llave frente a los once del PP y los 10 del PSOE.

Tras realizar un positivo balance de su Presidencia socialista de la Diputación, que ahora concluye, Morán no titubeó un ápice al asegurar que “inicialmente soy el candidato del Partido Socialista a la Presidencia, me han elegido diputado provincial por el Partido Judicial de Ponferrada y por lo tanto estaré el día 23 en el Pleno como representante”. Eso sí, cuando se le preguntó en qué órgano y fecha se le ha designado como candidato a repetir al frente de la institución en el Palacio de los Guzmanes, no detalló más que “se ha debatido en la Ejecutiva Provincial y lo ha manifestado públicamente el secretario general del partido en la provincia”, en referencia a Javier Alfonso Cendón.

“En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Partido Socialista en la provincia”, añadió, afirmando no entender el veto personal que al parece podría estar poniéndole UPL para cerrar un nuevo pacto entre ambos partidos, como el del mandato anterior. Aunque dijo no compartirlo, al igual que él nunca se metería en decisiones de otras formaciones políticas, sí concluyó asegurando que “llevo muchos años militando y he demostrado que soy un militante disciplinado independientemente de los cargos que tenga y estaré siempre a disposición de lo que el partido me diga”. Fue una forma mucho más matizada de abrir la puerta a dar un paso atrás, como hace pocos días se dio por hecho, si su nombre fuera un problema en esa negociación con los leonesistas. Pero con la boca pequeña.

Por su parte, no menos tajante se quiso mostrar el popular berciano y alcalde de Carracedo, asegurando sobre sí mismo que “el partido ha nominado el 26 de junio a Raúl Valcarce” como el candidato oficial de su formación. Por eso, recordó que quien encabeza el sector crítico interno, el alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, “hizo unas declaraciones muy ilustrativas el otro día en el Bierzo, dijo en concreto que iba a apoyar al candidato que el partido nominara”.

Pretendiendo negar las diferencias internas, que reparten las fuerzas en ocho diputados para el sector crítico de Vélez y sólo tres del oficial de Valcarce, auguró que su nombre se impondrá y “lo veremos en las próximas horas, va a quedar totalmente despejado”. A ello, insistió muchas veces en negar esas diferencias internas, porque ahora ya “quedan apartadas y a partir de ahora hay que trabajar en una única dirección” como un grupo de once diputados provinciales.

Finalmente, confió en que al final se podrá “formar un equipo de gobierno capaz y que obtenga la confianza de la UPL”, partido con el que está negociando el consejero leonés de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, directamente con el líder leonesista Luis Mariano Santos.