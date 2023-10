Por qué no salgo a la calle en esta sabatina

Vaya por delante que los motivos no son porque la Junta castellana haya podido más que mis reclamaciones autonómicas, o cualquiera de sus secuaces servidores hayan sido más fuertes que un servidor. Los motivos son muchos más importantes, atender a un familiar es una perentoria necesidad que requiere en este momento y día, toda mi dedicación. Pido disculpas a los leoneses que suelen acudir habitualmente a confortarme con su palabra en la que considero “mi acera reivindicativa.”

Aclarado esto, mi mensaje escrito para los medios, viene a decir que después de las elecciones, y el impasse generado, con la derecha gobernando este inventado engendro autonómico impuesto, la cosa va peor cada día, y así llevan más de cuarenta años, expoliando y aniquilando todo lo leonés. Lo cual lleva implícito el mismo trato para la Región Leonesa actual, cual, si fuera un territorio colonial donde colocar todos los vertederos, fábricas de desmontaje contaminantes, etcétera.

Seguimos esperando que el número de profesores en nuestra tierra sea el adecuado y no escaso en número. La terminación del Conservatorio de Música, que al final será con unas dimensiones inferiores a la demanda y necesidades, tarde y mal.

De la Facultad de Medicina, a la que León aspira, nada se dice, mientras aparecen partidas económicas, y se toman decisiones para instalar en Valladolid –¡Qué curioso! ¡Como siempre!– un Instituto Biosanitario.

Y no es que esté haciendo una lista de agravios, es que la realidad es tan tozuda como molesta y demostrativa de ello. Ahora dicen “que van a exigir soluciones para las defectuosas comunicaciones de la provincia de León ”, en tanto a toda máquina están construyendo en Valladolid el centro ferroviario del noroeste peninsular que a nosotros nos correspondía.

No reconocen los derechos del pueblo leonés

Por parte de la izquierda política: PSOE, PCE, después IU y vigente, más Podemos, no son capaces en reconocer los derechos del pueblo leonés, tal como la propia autonomía, mientras que sí se los reconocen para el resto de pueblos de España... ¡Y los defienden!

Seguimos esperando, y ya van cinco largos años, que la mano izquierda política gobernante dé una solución a Torneros. La FEVE. El verdadero soterramiento de las vías en León y San Andrés. La recuperación de la prestancia, tamaño y modernización de San Marcos. La puesta en funcionamiento de El Emperador. La autovía Ponferrada-Monforte.

Los socialistas que cerraron la línea de ferrocarril de la Ruta de la Plata se niegan a restablecerla, si acaso lo harán por imposición europea. ¡¡¡ Y sin prisas!!! Está claro, cuando los socialistas gobiernan, los leoneses 'socialistas' (apostillo), viven mejor.

Zamora y Salamanca, igual de mal que la provincia de León

Y esto solo hablando de la provincia de León, pero Zamora y Salamanca esta igual. Sirva de ejemplo:

Antifraude, perteneciente al Ministerio de Hacienda que sigue sin contestar al juzgado n.º 6 de Zamora por el caso de la Biorrefinería de Barcial y La Robla, desconozco si lo han hecho en el mes de octubre.

Me preguntan mucho mis conciudadanos sobre qué hacen los de la UPL, mi primera respuesta es que en las Cortes castellanas hay cuatro del PP y gobiernan, del PSOE otros 4 y son las agrupaciones leonesas las más fuertes dentro de la organización del PSOE autonómico. De Vox hay dos, y están también en el gobierno… ¿Por qué no les preguntáis a ellos? Les contesto.

Y añado más, en Madrid nunca hemos tenido representación, por qué no preguntáis a los partidos nacionales.

Tengo bien claro que, ante la situación del parlamentarismo español, o nos espabilamos o desaparecemos. Económicamente el señor Mañueco barre para su casa, para la composición castellana, ahora está mascando una celebración de la “unión de los reinos de León y Castilla”, cuando el rey de España, lo es de León, Navarra, Aragón, Castilla y otros veintitantos títulos, pero ninguno nominado Castilla y León.

Si los reinos de Aragón, Navarra, no desaparecieron bajo las coronas de los Reyes Católicos, y siguen hoy, por qué el Reino de León, no. ¿Dónde están los catedráticos de Historia? Al igual que los políticos nacionales leoneses... ¿Acaso de correveidiles?

Si esto no es ya preocupante en sí, los vascos y los catalanes, se están poniendo de acuerdo para que una vez formado gobierno, promover un cambio de distribución económica nacional, o de traspasos de competencias, etcétera, etcétera y en estos planes no va a entrar la Región Leonesa, solo la castellana, y su oeste.

Si en Castilla o en cualquier otra autonomía se hubieran levantado los pendones que se izaron el domingo pasado en León, serían primera página en las noticias, todo muy sospechoso de silenciamiento.

Cada día me siento más orgulloso de mi pueblo, de su historia, costumbres y tradiciones. Me defraudan muchos Kapos que nos representan en los partidos nacionales, en todas sus versiones autonómicas castellanas. También los caciques pardales, que a cambio de salir en las fotos, y unos agradecidos sueldos, no levantan la voz, en beneficio de los ciudadanos a los que representan.

El sentirme español, con el trato que también se nos da desde el Estado, cada vez me resulta más amargo.