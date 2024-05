Exijamos a nuestros representantes nacionales que dejen de tratarnos como a ignorantes colonizados

Estoy harto de que nos consideren incompetentes, analfabetos y todos los calificativos que se puedan aplicar a aquellos habitantes de una colonia que se muestran contrarios, primero a serlo, y luego a admitir todo lo que les imponen desde la administración sus colonizadores políticos castellanos.

Digo esto después de que unos cuantos miles de leoneses, mostráramos nuestro descontento con la fiesta que los mandones autonómicos intentaban celebrar en tierras leonesas, y a que el debate posterior se redujera, por los colonizadores y sus esbirros, a dilucidar si la quema de un castillo era correcta o no, dado que los dirigentes castellanos se sentían con ello menospreciados y vilipendiados por los colonizados leoneses,

Pues nadie pregunta o indaga el fondo de la protesta leonesa, la verdadera razón, el porqué del rechazo a todo lo que suene autonómico, que es imposición, olvido y marginación socioeconómica, tal como ahora veremos.

La provincia de León es, en cuanto a la actividad económica, por causa del engendro autonómico, la que peores cifras presenta, estando a la cola del País con una tasa de actividad económica y laboral de un 47,44%. O la derivada que nos lleva a que la edad media poblacional se acerque a los 50 años debido a la despoblación.

Pero a la falta de análisis de la situación de las tierras leonesas, algunos iluminados políticos, proponen una fiesta leonesa el 18 en abril... ¡¡¡Pero eso sí, continuando siendo colonia castellana!!! Como si de fiestas, aquí o allá, fuera la cosa, y el “pan y circo” viniera a contentarnos. Siguen sin querer enterarse, que nuestro interés, y derecho constitucional, es ser una autonomía en igualdad a las 17 existentes en el Estado español, no una colonia castellana en la llamada Castilla y León

Pero claro, tan sólo intentar defender esto, es plantear problemas dentro de la organización del partido nacional. Y crear problemas allí supone algo así como poner palos en las ruedas de su promoción interna, y la mejoría posicional en las fotos.

¡Facultad de Medicina para León!

Si tuviésemos autonomía propia no estaríamos mendigando desde el 2007 la facultad de Medicina a Castilla, cuando en otras, como en la valenciana, hay, en 3 provincias, 3 facultades de medicina (una en Alicante, 2 de Valencia). En la comunidad de Andalucía, 8 provincias, 5 facultades: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba,) En Cataluña 6; suma y sigue las demás autonomías.

En esta autonomía, impuesta a los leoneses, en 9 provincias hay 2 facultades. Una en Valladolid y la otra en la Región Leonesa, en Salamanca, que... ¡ya estaba! antes de pasar a ser colonia castellana. Ahora no saben cómo dársela a Burgos, a pesar de que, como ya he dicho, en León la estamos reclamando desde 2007. Esta petición fue votada positivamente en muchos ayuntamientos, tal como ocurrió en el de la capital leonesa, siendo alcalde Francisco Fernandez Álvarez.

En la toma de posesión como rector José Hermida Alonso, se reclamó con firmeza para León, el año 2008 en el Aula Magna San Isidoro del edificio Albéitar de la ULE, en sesión presidida por Juan José Mateos, Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y presentes los máximos dirigentes de las Universidades de Vigo y Tras-Os-Montes. Hoy, en 2024, sanitariamente la provincia de León encabeza la lista de esperas quirúrgicas en este engendro autonómico de Castiga a León

Ultima noticia del 2 de mayo de 2024: las Cortes rechazan la enmienda de UPL en los PGC24 para la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de León. La propuesta de la formación leonesista contó con los votos en contra del PP y Vox –formaciones que sustentan el gobierno de la Junta– y la abstención del PSOE. Que dicho sea de paso su jefe autonómico el señor Tudanca la ha pedido para Burgos, luego no es de extrañar que se abstenga para León.

Como no tienen intención de conceder la facultad de medicina a los leoneses, nos dan el caramelo del Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBioLeon), proyecto que estaba en los cajones desde el 2011, es decir hace 13 años, y lo hacen con la palmada de que dentro de otros 10 años puede haber 100 investigadores, pero... ¡atención!, siempre que los edificios, dinero, ayudas (obligaciones de la Junta) se cumplan.

Y de este fallo tenemos clara muestra en el Conservatorio de Música provincial, proyecto que nació pequeño para las necesidades de León, está en 'coma constructivo', y, tal como pinta, sin intención de darle una descarga económica legal, o la medicina necesaria para reanimar la obra.

Y qué decir de la normativa europea que nos obliga a arrancar las viñas bercianas. Curiosamente, ante las protestas, cabe la posibilidad de modificar la normativa que insta a dueños de viñas viejas a arrancar sus cultivos si no presentan una documentación, que en muchos casos no existe debido a la antigüedad de las viñas. ¿Tendrán los mismos problemas los viñedos de DO Ribera del Duero? O esto sólo serán medidas para restar competencia productiva vinícola berciana a la castellana.

No interesa el ferrocarril de la Plata

Por último, confirmar lo que vengo anunciando desde año 2012, y que el gobierno español, ha finalizado, llevando algo la contraria a Europa.

Europa acaba de aprobar los corredores ferroviarios antes del 2030. La distribución en España de norte a sur es de Algeciras-Cádiz a Madrid- Zaragoza como centro logístico de noroeste, y desde Zaragoza a Bilbao o Barcelona. Y por los oeste dos caminos: yno Portugal-Extremadura-Madrid, y otro Lisboa-Salamanca-Valladolid-Burgos Bilbao-París.

Con respecto a León especifica claramente que las mercancías desde Galicia, partirán Vigo-La Coruña, a Monforte-León.

No hay Ruta de la plata, no interesa a nadie, a excepción de leoneses y asturianos. Todas las presiones están en dirigir las mercancías a Bilbao, evitando el paso por León camino del Musel (Gijón)

Pero está claro que en el manzanal en seis años no estarán ni empezadas las obras, porque las exigencias de Europa son líneas ferroviarias electrificadas y una velocidad mínima de 100 km por hora.

Pero como decía, en líneas anteriores, España no tiene prisa en desarrollar el eje por El Bierzo, dado que tiene una alternativa ya construida Monforte- Puebla de Sanabria- Zamora- Medina del Campo (centro logístico en desarrollo), - Valladolid -Burgos mientras que Torneros sigue en los cajones.

Y para terminar, Adif aprueba el soterramiento de la estación de autobuses en una capital castellana, mientras se opone a los soterramientos en León; a lo que sumamos el abandono de Feve, el olvido de Torneros, como dije anteriormente, y que tenía 25 millones adjudicados en fechas previas a las elecciones.

Una pregunta: que paso con los Principia y otros restos romanos a izquierda y derecha de la plaza San Pelayo, donde la naturaleza anda a sus canchas rompiendo dichos restos

Por estas razones y otras muchas, ¡¡¡basta ya leoneses!!!, exijamos a nuestros representantes de partidos nacionales que dejen de tratarnos como ignorantes analfabetos, en tanto a la par se promocionan en sus organizaciones, y que empiecen a ejercer su trabajo de representación y defensa de los leoneses, o tendremos que llamarlos a la cara: ¡¡¡Vendidos!!!