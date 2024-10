Los políticos nacionales ladran en León quedando bien ante sus votantes mientras se esconden ante sus superiores

Vaya fin de mes de septiembre, vamos a ver si dejamos las cosas en claro y a los políticos en su sitio, descrito en el titular.

Empecemos por la Feve: mientras en el Cantábrico se potencia, electrificándola como vía de transporte a lo largo de la costa y se potencia la comunicación como tranvía entre centros urbanos, en León se planifica su desmantelamiento, empezando peatonalizando la llegada a la ciudad León, como nos ha transmitido José Antonio Santano, 'secretario de Estado de Transporte y movilidad sostenible'. Nuestros políticos del partido del gobierno pueden ladrar en León, pero conocen esa situación, como los de la oposición que no solo no los solucionaron en el periodo de su gobierno, sino que consolidaron la situación actual.

El eje Atlántico ferroviario, nos pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que van a toda máquina, con el centro logístico ferroviario en Pucela, sacando no de un presupuesto, sino de la manga la semana pasada 300 millones más para esta obra. Este centro ferroviario ya tiene comunicación con los puertos de Vigo y la Coruña, con Gijón, están mejorando con la vida doble León -Palencia, anulada en su momento por el PP, confirmada la abolición de vía doble por el PSOE, hasta que Europa la ha exigido con los fondos que nos ha dado. Se incrementa a la par la velocidad de la Y griega del País Vasco con 134 millones sacados también de la chistera.

Hacia el sur ya tienen también comunicación con Madrid-Cádiz, así que Torneros como la Feve son papeles apolillados en una papelera. Se está desarrollando a toda máquina la autovía Valladolid-Soria-Tudela, camino del centro logístico de Zaragoza.

Mientras tanto las comunicaciones de carretera Ponferrada-Monforte proyecto anterior a la autovía del cantábrico, sigue en estudio, como la León- Braganza , y/o la solución de una vía rápida ferroviaria León-Ponferrada-Monforte exactamente lo mismo que la comunicación por carretera Portugal-Ponferrada- Asturias.

Conclusión cuando hay decisión política se ejecuta con rapidez, como la ronda sur de León o el soterramiento de Michaisa, pero para la ronda norte tampoco hay prisa.

No hay voluntad política

Y no hay voluntad política, porque nuestros representantes nacionales, no tienen intención de exigirla, están solo para ladrar en León, justificándose ante sus votantes, pero no para plantear problemas en sus direcciones, porque de hacerlo no saldrán en las próximas fotos (listas electorales.) ¿Dónde van a ir algunos de ellos laboralmente en esa situación? Y me refiero a todas las formaciones políticas nacionales.

Nos cerraron el parador de Riaño con la promesa de volver a rehacerlo, posteriormente nos prometieron otro en Villablino, la triste realidad, es que no hicieron ninguna de los dos, sino que además nos desmantelaron el parador de León convirtiéndolo en un Hotel, con más promesas de…. volver a engañarnos.

El caso es que lo referente a la Región Leonesa pierda prestigio o valores adquiridos en beneficio de otros que estaban detrás de los nuestros.

La triste realidad es que nuestros políticos, y muchos de nuestros representantes de organizaciones sociales económicas leonesas, o no quieren o no desean ver las soluciones del futuro de esta tierra, prefieren el silencio, salir en las fotos, abrazados en los sanguijuelas de esta tierra leonesa

Un ejemplo, cada vez que pregunto por la terminal de cargas del aeropuerto recibo respuesta: que no hay pista suficiente, ¡¡Mentira!! En la Virgen aterriza el mayor avión de carga de la OTAN, vamos una avioneta. O que hay que hacer un estudio. Cada vez que hacemos estudio en León, tardan años, aún más que las obras cuando se ejecutan, pero lo normal es que al final nadie se acuerde de ese estudio después del tiempo, desconocido seguro por la siguiente administración, aunque sean del mismo partido, el caso es que al final ese estudio no figura, y vuelta a otro nuevo estudio

Mientras tanto el aeropuerto se irá a Valladolid, como el centro de formación del personal de funciones penitenciarias que se preparó y estudió para León, llegando a la mesa del presidente Zapatero, no se hizo, cuando se retomó se fue para Cuenca, ni se enteraron en León, les pillo no con el pie cambiado, sino pescando en Babia.

¿Por qué ahora sí nos dan la Facultad de Medicina?

Por la otra administración, la de nuestros colonizadores, nos han concedido la facultad de medicina, ¿Por qué ahora y no a lo largo de la docena de años que se viene solicitando para León?

Nos la han concedido porque Valladolid quería farmacia, no se la iban a conceder y nada al resto, si añadimos que tampoco se podía conceder la facultad a Burgos (que presentó un proyecto flojo para cumplir con el expediente, según me cuentan) y negarla a León.

Solucionan los colonizadores castellanos la problemática de la oncología de Ponferrada trasladando médicos de Burgos, León, u otros centros durante el mes de octubre a Ponferrada, callan así las protestas justificadas, ¿Y luego? ¿Otra chapuza?

Se han reformado las asistencias de UCIs de los hospitales castellanos de este engendro autonómico, menos las de León y Ponferrada. ¿Para cuándo? ¿Nos pasará lo mismo que con el conservatorio? ¿Se prolongarán en el tiempo las obras cuando se comiencen? ¿Se realizarán con la amplitud y con vistas a un futuro? O se proyectarán pequeñas y escasas pensando en una mayor despoblación.

La Junta castellana colonizadora de la Región Leonesa, apoyada por los partidos nacionales, solo sabe barrer para un lugar sin ninguna vergüenza.

León tiene una de las facultades nacionales de más prestigio veterinario, pero el centro de tratamientos de animales salvajes, se llevó y continua en Valladolid. La titulación y centro de formación de escalada y barranquismo se ejecutan en Valladolid, que no tiene nada de montaña. Y aquí no pasa nada.

El robo de la uva godello

Valladolid, provincia que no tiene ningún metro cúbico de agua envasada, es la que más hectáreas de regadíos tiene.

O admitiendo que la DO Rueda aproveche la uva godello desarrollada y mejorada por la DO Bierzo. ¿Harían lo mismo al revés?

¿Culpables los Vallisoletanos de estos agravios y/o ultrajes a los demás? ¡¡NO!! En absoluto. Saben escoger a sus representantes que tienen voluntad política y luchan por su tierra. Todo lo contrario, de los representantes leoneses, que no son más que zegaratus, que roñan en muchas ocasiones ante los leoneses, galfarros que barruntan fincándose ante sus directores o bienhechores.

La autonomía de la Región Leonesa es cada vez mas urgente y necesaria para el progreso, y abandonar la senda del suicidio a que nos somete desde la colonización castellana, autorizada por el gobierno español, en contra de la voluntad de los leoneses.