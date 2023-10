Los que disparan contra civiles

No nos gusta hablar mal de los que consideramos los nuestros y es normal, pero llega un momento en que la narración inveterada de milongas hace más daño que bien. Así que intentemos hablar todo lo claro que sea posible.

El ejército israelí lleva años disparando contra civiles. Sólo este año, en Gaza, ha matado a unos 300. Y no es un año de los peores. La prensa cccidental, si la leéis, suele decir normalmente que los palestinos mueren, pero no es verdad: los matan. O sea, que sí, los israelíes llevan mucho tiempo disparando contra civiles y previsiblemente lo harán de nuevo, a mansalva, en los próximos días.

No entro a juzgar esos hechos, ni los actos, también criminales, de grupos palestinos como Hamás que, mira por dónde, también disparan habitualmente contra civiles y lo llevan haciendo muchos años. Contra gente desarmada, además, a ser posible. Porque también hay civiles armados...

Y cuando todo el mundo se ha olvidado de Rusia y Ucrania, porque este conflicto atrae más y tiene más morbo, me pregunto qué clase de consecuencias puede tener esto para la guerra de Ucrania, tanto sobre el terreno como sobre el relato.

Israel siempre fue uno de los peores talones de Aquiles de Occidente, en tanto pretendido defensor de la paz, la justicia y el derecho internacional. Israel siempre dificultó pedir que se cumpliesen las resoluciones de Naciones Unidas, se respetaran las fronteras o se desmantelara el apartheid, porque a ver con qué cara pides nada teniendo un aliado así al que le toleras y hasta le subvencionas cualquier cosa. Y hablo nada menos que de apartheid, porque Israel es una democracia, vale, pero algunas de sus leyes discriminan a las personas por su origen o su religión.

Todo esto no es nuevo ni mucho menos, pero ahora nos lo ponen delante de la cara en plena invasión rusa de Ucrania, y los europeos, a los que se les piden enormes sacrificios por bien de la Justicia y el Derecho, quizás se pregunten por qué es peor tirar misiles contra Jarkov que contra Gaza, si en ambos casos caen sobre las cabezas de civiles desarmados y en Jarkov matan a cinco mientras en Gaza matan a doscientos.

Porque eso está sucediendo y eso va a suceder. Israel intentará legítimamente eliminar a los elementos de Hamas que han perpetrado el ataque, pero no tendrá problema, me temo, en añadir unos cuantos cientos de cadáveres de inocentes. O miles. Y espera a ver si no me quedo corto. Y como siempre hemos hecho por esta zona del mundo, callaremos, porque Israel se rige por otra ley, al parecer. Una especie de ley aparte. Esa ley del señor conde que le permite follarse a la labriega, matar a su padre y azotar a su hermano. Algo así, y con la bendición del alguacil y el arzobispo.

Pero lo malo es que aquí y en medio mundo, cuando Rusia haga lo mismo, va a costar horrores sostener el relato de que nosotros tenemos que sacrificarnos por la defensa del débil, profundizar en las sanciones, gastar en armas, pagar gas licuado americano y callar. Porque en Ucrania no rige la ley del señor conde, caray, y hay que ser sensatos.

Por eso mi conclusión es que cuanto más dura sea la respuesta israelí, más putas las pasarán los ucranianos.

Por eso creo que, de un modo u otro, la mano de Putin puede estar detrás de todo esto. El tiempo dirá.