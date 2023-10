Constitución y Autonomía Leonesa

En una entrevista en ILEÓN de septiembre del 2023 el actual presidente de la Diputación de León Gerardo Álvarez Courel decía : “La Comunidad la forman 2 regiones. Seguimos hablando de la región castellano y leonesa o castellano-leonesa (todo junto) como si fuéramos Castilla-La Mancha y no es así. La Comunidad de Castilla y León la forman dos regiones. Por un lado la región castellana y por otro la región leonesa”.

Hay que decir que esto lo dice alguien que por un lado es el máximo cargo institucional en la provincia de León y por otro también es una persona que no ha llegado a aprobar la moción proautonomía leonesa (como han hecho muchos concejales de su partido). Podríamos decir que este reconocimiento de “la Región Leonesa” formaría parte de la doctrina de su partido.

Hay que decir que este reconocimiento de la Región Leonesa ni siquiera es exclusivo entre los socialistas de la provincia de León. Así en un pleno del Ayuntamiento de Valladolid en el 2019 se dice en su réplica al PP: “Es erróneo de partida, el hablar de Castilla y León como una región”. Se trataba en ese pleno de reivindicar para Valladolid la capitalidad de la Comunidad Autónoma. En ese mismo pleno se instaba nada menos que a fabricar el sentimiento de pertenencia a esta Comunidad desde el reconocimiento de su inexistencia y del fracaso de los intentos por lograrla. Así se decía textualmente: “El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla y León a modificar algunos aspectos que viene aplicando desde los inicios de la Comunidad y que no han servido para superar localismos ni provincianismo ni para fabricar sentimiento de pertenencia a la Comunidad…”.

Es decir, por un lado hay un reconocimiento a la existencia de la Región Leonesa tanto por el presidente de la Diputación como también por los socialistas de Valladolid. Pero es que el artículo 2 de la Constitución española dice textualmente que se “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Todo ello dentro de la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Así tenemos que por un lado se reconoce la existencia de la Región Leonesa y por otro la Constitución reconoce el derecho de cada región a ser comunidad autónoma. Entonces no veo motivo alguno para las declaraciones del ministro Bolaños diciendo que una Autonomía Leonesa no encaja en la Constitución Española. Igual es que el señor Bolaños comparte con Ayuso esa especie de “nacionalismo madrileño” que tan perjudicial es para los intereses de España. Para ellos, todo lo que no es Cataluña, Euskadi y como mucho Galicia, vendría a ser algo así como la “periferia de Madrid”. Hay que reivindicar la existencia de una España plural y que esa pluralidad es también Asturias y Extremadura, Castilla y Andalucía, León y Aragón…

No es admisible que el criterio para ver lo que entra o no en la Constitución Española dependa de los votos que pueda aportar en el Congreso aquel que hace esa demanda. La justicia es una dama con una venda en los ojos que es la que hace que sea equitativa con independencia de la posición económica, el color de la piel o la ideología política. No podemos volver al “tanto tienes, tanto vales”.

Los leoneses lo único que reclaman es seguir siendo lo que han sido siempre, leoneses. Cuando se crea la autonomía de Castilla y León hay un rechazo social masivo a esa incorporación leonesa. También hay que recordar que cuando UCD fracasa como partido, sus militantes se ven libres de seguir las consignas de Martin Villa. En ese momento tratan de dar marcha atrás en ese proceso y por 20 votos contra 4 la Diputación de León rechaza la integración en la autonomía de Castilla y León.

La reivindicación leonesa es también la reivindicación de la democracia. La única Región que no paso a ser Comunidad Autónoma cuando se crea la España de las Autonomías es la Región Leonesa. Es momento de corregir los errores. Hay que tener en cuenta que esa falta de reconocimiento como autonomía ha tenido consecuencias nefastas tanto en el plano económico como en el cultural y social. Es muy complicado “vender lo que no existe”.

Es tiempo de cambiar las cosas y que la Región Leonesa pase a ser una región más de las que integran el mosaico español. Eso sería respetar la Constitución y contribuiría en gran medida a mejorar nuestras condiciones de vida.