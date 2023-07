Camino Cabañas: ¡Aquí va la despedida!

Estoy aquí intentando cumplir un compromiso que adquirí en este medio, cuando escribí algo sobre el comportamiento de la alcaldesa socialista en el municipio epigrafiado. Por aquel entonces, Carmen Cabañas, hablaba del NO soterramiento de las vías, aportando ideas, más que justificaciones creíbles con un extraño esfuerzo; mi interpretación era que intentaba no hacer público que estaba siguiendo indicaciones del partido, y puede que de Adif también, para vender lo indefendible, “no soterrar”. En alguna ocasión llevaba la coletilla, cual suavizante, “de momento”.

Como ahora se dice, la ciudanía no la compró el mensaje, me refiero al último que trajo de Madrid, pues no era del agrado mayoritario aquello que les vendía como bueno, túneles para el personal a pie o en coche y un caballón de tierra sembrada, y arbolada con el tiempo, de momento ajardinada, que anulara el impacto visual de rieles y catenarias. Esto es, disfrazar lo mal hecho como si de tal modo se resolviera el problema. Si los árboles no dejan ver las vías en superficie, no existen, ¡no hay barrera!

Tal mensaje, meditado, lo llegó a soltar intentando ser creíble pero no caló o mejor no coló y la prueba del algodón, que han sido las urnas, lo demuestra, al bajarla peldaños los vecinos, al estatus de edil de a pie. Los más fieles, los más ideologizados, la han acompañado, el resto de los que la habían aupado al gran edilato, se lo negaron ahora. Y esto parece no poder asumirlo, y anunció que renunciaría al acta de concejala, como así ha sido.

Parece que no se va de la política. Ignoro su relación con Cendón, el provincial leonés. Ambos poco boyantes. A pesar de que dijo “voy a ayudar a mis compañeros”, a esos que sí van a seguir tragando la supuesta quina de ocupar escaños sin mandato alguno, de simple oposición, se ha marchado de su localidad. Hacia el foro se dice, ignoro como la tienen considerada en el escalafón político partidista nacional.

Las Elecciones Generales, ya anunciadas, pusieron más incógnitas en el camino político de Camino Cabañas. Como esto de la política a veces resulta sorpresivo, a lo mejor, por “buen comportamiento”, esto es, obediencia partidista, la sitúen en algo que suene a canonjía. O aislada, en una labor dudosa de ejercicio político quede en espera de segunda oportunidad, sine die. En todo caso, encaja en la idea que trato de transmitir.

Para ello diré por qué he intentado montar este artículo de opinión, dedicándola recuerdo y elucubración. Es fácil, va en base a la promesa que cité al principio, y que invito al lector a que dedique unos minutos a la lectura del 'compromiso' que adquiría en: 'Todo es factible de ser soterrado', ni más ni menos que una prometida despedida como alcaldesa, pues me temía que tal iba a ser la decisión popular, la de no ratificarla en el cargo.

No soy ni he sido vecino de San Andrés, la connotación hay que buscarla, como legionense, en el seguimiento del que llamé siempre “dogal férreo”, las vías que, en su día, trajeron modernidad, apoyo logístico, desarrollo y expansión capitalina, también al Alfoz, y con su imprescindible camino de hierro, en superficie, ha llegado a dividir territorios, y a ser barrera. Los más modernos raíles, los de la Alta Velocidad lo han agravado de modo especial.

Despedida del cargo, y habiendo dicho en la prensa que no quiere ser concejala, es decir recoger el premio de sus convecinos, estoy cumpliendo mi promesa, sin “recrearme en la suerte”, expresión aceptable para el caso, limpiándola de los matices del mundo del toreo de donde procede, para dejar constancia que va por alto el tema del adiós político, sin regodeo, sí como confirmación de lo que se veía venir.

Me queda una duda sobre el anuncio que ha hecho ante la derrota, aquello de “la satisfacción por haber realizado incansable labor en beneficio de los ciudadanos”, pues suena fofo. Ajeno a todo ello en modo alguno lo quiero valorar. Pero observo que no lo consideran así la mayoría vecinal. Lo malo del tema soterramiento, es que no fue ni es asunto menor, ¡era y es vital para Legio y para San Andrés. ¡Para los leoneses!

Otros políticos, a muy alto nivel, son los que han decidido que seamos “borrados del noroeste del mapa” contando con los colaboracionistas. En este juego de muy dañinas condiciones está el ente autonómico que nos arrebata puestos, posiciones, y con ello futuro. Ahí manda el PP y asiente el PSOE. En el gobierno nacional la voz lírica de tenor es del PSOE, estamos afónicos los leoneses, y el dúo citado PSOE/PP “canta” siempre en contra nuestra y además presionan a sus controlados compañeros/as correspondientes, para que les sigan el juego, ¿Acaso ella aún quiere seguir entre éstos, los mandados, con ceguera partidista? ¡Me temo que sí! De ahí este adiós que “consiguió ganarse” en las urnas, y quiero expresar aquí en cumplimiento de 'promesa', sin connotación personal alguna.

¡¡¡El juego dañino para León continúa!!!