Alianza Popular (ahora PP) y el proceso autonómico leonés

Diciembre de 1977. Siendo presidente de Alianza Popular Emiliano Sánchez Lombas hace estas declaraciones en nombre de su partido refiriéndose a la autonomía leonesa: “Siempre sobre la base de no endosar a nuestra provincia en un régimen preautonómico que condicione de manera irreversible nuestra adscripción futura con determinadas provincias y sin un previo referéndum que permita conocer las verdaderas aspiraciones del pueblo leonés en lo que a su autonomía se refiere”.

Al parecer una universidad (la UNED) incluso llega a afirmar que hubo ese referéndum al que alude en ese texto Alianza Popular. En fin, es evidente que no se dio nunca esa oportunidad a los leoneses (y tampoco a los castellanos) de votar este marco autonómico ni tampoco su estatuto. Parece mentira que una universidad que se supone debería ser 'el templo del saber' diga esas cosas. Esto no son opiniones (respetables siempre), son hechos: nunca hubo tal referéndum. Curiosamente fue esa misma universidad la que en el 2004 publica un libro titulado Regionalismo y autonomía en Castilla y León en el que tuve oportunidad de participar.

Siguiendo con AP el 10 de noviembre de 1977 su presidente afirma: “Reivindicamos la institucionalización de la Región Leonesa, contemplándola con aquellas provincias hermanas que constituyeron el Reino de León”. En todo caso se afirma “la elección no debe ni puede ser capricho de uno o dos o los que usted quiera”. Ya ve, señor Mañueco esto es algo que decía Alianza Popular que luego paso a denominarse Partido Popular, su partido. Son datos comprobables y verificables por eso pongo la fecha en que se producen esas declaraciones. Siguiendo las aberraciones usted dice que alguien que ha votado en unas elecciones autonómicas a UPL tiene sentimiento de pertenencia a esta Comunidad. Identifica votar en las elecciones autonómicas con ''sentimiento de pertenencia e incluso lo compara con lo que ocurre en Cataluña. Según usted, sólo los abstencionistas no tienen ese sentimiento de pertenencia. Desde luego como analista usted no tiene precio, pero vamos que estas barbaridades las diga el presidente de esta Comunidad Autónoma…

AP rechazaba la autonomía de Castilla y León

AP en 1978 de modo explícito rechaza la integración en la autonomía de Castilla y León. Así dice el 14 de enero de ese año “algunos parlamentarios tratan de incluir León en la futura Región Castellana, olvidando sin duda, que carecen de mandato popular necesario para irrogarse tal facultad. Es imprescindible un plebiscito que permita a los leoneses determinar su propio destino. En esta contienda León se ventila el ser o no ser”.

Veamos, por una parte se dice que “León se ventila el ser o no ser”. Pues mire ha salido “el no ser” y claro los males se derivan de esa “no existencia”. Pero claro es que ese “no ser” se ha hecho de espaldas a la ciudadanía a la que nunca se le permitió el referéndum al que tantas veces se alude (y desde diferentes posiciones políticas). Pero aún más, resulta que los partidos y en concreto Alianza Popular se presentaba a las elecciones con unos postulados que posteriormente abandonaba. Busco el voto con esos argumentos y cuando ya la ciudadanía ha votado entonces cambio. Es esta una prueba más de que el proceso autonómico leonés fue todo menos democrático.

La posición del diputado del PP Antonio Del Valle podríamos decir que tiene bastantes puntos en común con la que ahora mantiene Iniciativa Autonómica Leonesa. Así decía “que se logre uno para León, abierto a las provincias que quieran asociarse a él y sin perjuicio de integraciones posteriores”.

En el segundo congreso provincial de AP celebrado el 21 de septiembre de 1979 se ratificó mayoritariamente la opción autonómica uniprovincial. Sobre 134 votos emitidos 89 fueron favorables a esa opción, mientras que la opción de autonomía con Asturias superaba en votos a la que alcanzaba la de Castilla y León.

Hubo personas dentro de ese partido que defendieron la autonomía leonesa y creo lo hicieron con sinceridad. Uno de ellos fue José María Suárez del que se recuerda que el día en que acudió a uno de los plenos institucionales con una corbata de luto en señal de duelo por la identidad leonesa. También fue el abogado que impulso el recurso contra los acuerdos que se habían dado en diferentes ayuntamientos leoneses. También en esa misma línea estuvo Alfredo Marcos Oteruelo.

En definitiva, tenemos que Alianza Popular tuvo un posicionamiento favorable a una autonomía leonesa y también a la existencia de un referéndum. Pero en esto coincidía con otros partidos como he tratado de mostrar en estos artículos. Claro igual resulta que el incluir León en el actual marco autonómico desde luego no fue en base a la voluntad de los leoneses y más bien cabría hablar de un engaño político.

David Díez Llamas es sociólogo.