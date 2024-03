El limbo de un centenar de trabajadores por la quiebra de Nord Casting en La Robla: sin sueldo y sin despido

A finales de diciembre del 2023 la empresa de fundición ubicada en La Robla Nord Casting, controlada por el grupo navarro Mekatar, anunciaba el cierre definitivo de sus instalaciones tras un año de turbulencias con concurso de acreedores y tener a la plantilla en un ERTE la mayor parte del año. Llegaba entonces la decisión de cierre y un ERE de extinción para toda su plantilla, conformada por casi un centenar de trabajadores, que dos meses después del anuncio siguen sin saber nada de la empresa en un limbo jurídico ante la falta de ejecución del expediente de regulación de empleo.

Nord Casting llegó a La Robla en el año 2020 al comprar la planta de fundición en manos hasta ese momento de Castmetal, que también atravesó una crisis importante que puso en riesgo la fábrica, que ha cambiado varias veces de dueños desde su instalación en el año 2010. Fue la sociedad Endaki Tecnocast quien con fondos mineros puso en pie la factoría para fabricar componentes para el sector eólico. En 2013 quebró y pasó a manos de la compañía francesa Safe Metal, que la gestionó a través de Castmetal. Cuatro años después toda la fábrica vuelve a estar a la venta, esta vez en el proceso concursal.

La plantilla negoció el ERE propuesto por los administradores concursales hasta mediados de enero, según ha podido conocer ILEÓN, pero desde entonces no han recibido ninguna comunicación ni saben cuál va a ser el futuro de la fábrica ni el suyo propio puesto que siguen siendo trabajadores a día de hoy. El supuesto ERE que se iba a presentar no se ha ejecutado de maneral formal y los trabajadores siguen generando deuda con la compañía aunque no cobran al no haber liquidez en la empresa. Una situación que ha generado problemas a la plantilla, sin sueldo ni despido, situada en un limbo jurídico para el que desde el comité de empresa piden una solución rápida.

A la plantilla se le debe dos meses del 2023, además de las vacaciones correspondientes al año pasado y a lo que llevamos de este 2024. Estos meses de 2024 tampoco han recibido su sueldo pese a seguir contratados con un permiso retribuido hasta que se haga efectivo el ERE, del que no tienen más noticias desde la última reunión a mediados de enero.

Nord Casting Industrial Projects, SLU está ya en este momento en fase de liquidación, según el auto del Juzgado de lo Mercantil emitido el pasado 29 de enero. La empresa cerró con unas deudas de casi 21 millones de euros y un activo valorado en más de 16,5 millones de euros. Se compone principalmente del terreno y la fábrica, valorados en 15 millones, y maquinaria para la fabricación, valorada en 1,4 millones de euros. Desde el auto de liquidación hay una primera fase de dos meses para recibir ofertas por los activos de la sociedad.

Según la administración concursal, llevada a cabo por la firma Lexaudit, en el concurso se intentó vender la unidad productiva con contactos con varios potenciales compradores que dieran continuidad a su actividad. El informe eleva a cinco los potenciales interesados, aunque ninguno presentó en el plazo previsto una oferta formal.

Las deudas de la empresa son llamativas. El principal acreedor es la Administración Pública, con casi 10 de los 21 millones de euros adeudados. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es a quien más se debe, 4,4 millones de euros, seguido de la sociedad de garantía de la Junta de Castilla y León, con 3 millones de euros. A sociedades vinculadas a los dueños del grupo Mekatar se les deben 5,8 millones de euros y a la banca otros 2 millones de euros.

Uno de los problemas de la venta de activos viene derivado de que el principal bien de maquinaria es un puente grúa birraíl de 125 + 125 toneladas, financiado en su momento por la matriz Mecanizados Tar SL, que tiene garantía sobre el bien, y a la que se deben por ello 1,7 millones de euros.

ILEÓN ha contactado con la administración concursal de Nord Casting para conocer la situación de la plantilla y del proceso de liquidación, sin que en el momento de publicación de esta información haya recibido respuesta.