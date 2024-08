‘Sincopat’, de Pol Diggler, vencedor del premio principal del Festival Luna de Cortos 2024 de Riego de la Vega

Luna de Cortos cierra este sábado el telón a toda una semana de cine en Riego de la Vega, con la gala de clausura y entrega de premios.

Sincopat, de Pol Diggler, se ha proclamado vencedor en la categoría a concurso de Ficción, desde esta edición denominado Premio Margarita Alexandre, mientras que El Leyero, de Álex Jiménez, ha sido el ganador de la sección Rural.

En Cine y Mujer – Premio Escritora Elena Santiago, la película galardonada ha sido Antes de que se poña o sol, de Nani Matos. Asimismo, Vermú, de Néstor López, se ha llevado el triunfo en la categoría de Castilla y León – Premio Miguel Pérez ‘Trébol’.

El Mejor documental Cineastas Comprometidos – Premio Valores Humanos Manuela Cabero Morán, ha sido para El tren del olvido, de Isabel Medarde. El trabajo que se ha llevado el reconocimiento del jurado del festival en la sección País Invitado, Irlanda, ha sido Where is she? (¿Dónde está ella?), de Larach Mccann.

El Premio al Mejor Guion original ha sido para Ángel Villahermosa, por Tumbas vecinas, de José Antonio Gutiérrez. Asimismo, Luis Bermejo y Patricia López Arnaiz se han llevado los galardones a la Mejor Interpretación masculina y femenina, por sus papeles en Pathos, de Andrea Noceda, y Agrio, de David Pérez Sañudo, respectivamente.

Luna de Cortos despide su undécima edición esta tarde, a partir de las ocho, con la gala de clausura y entrega de premios, entre los que se incluye también el de Honor, que este año ha recaído en la actriz Carolina Lapausa, conocida popularmente por sus papeles en series como Sueños de Libertad, Cuéntame cómo pasó o Amar es para siempre, entre otros. El evento será conducido por la actriz, cantante y bailarina leonesa, Rosario Granell. Al término de la gala se procederá a proyectar los cortos ganadores de esta edición.