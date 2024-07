John Paperback actúa con su banda el sábado en La Xana del Torío de Pedrún

John Paperback, líder de la banda asturiana The Railroad Sinners, actuará el próximo sábado 27 de julio, a partir de las 19.30 horas, en La Xana del Torío, ubicada en los antiguos edificios de la estación de FEVE de Pedrún.

Paperback es un compositor afincado en España que explora las raíces de la música estadounidense y su conexión con la música británica a través de sus canciones y letras. Tras iniciarse en la música a los 16 años, crea su primer proyecto personal con el grupo The Paperbacks grabando sus dos primeros álbumes de estudio: 'Keep It' y 'Vintage'.

Después de unos años de gira con la banda, decidió lanzarse como solista y grabó un nuevo álbum en su estudio casero, 'Dust & Rails'. Este álbum fue el punto de partida para una nueva banda: John Paperback & The Railroad Sinners, que incluía una sección de metales y dos coristas. Con ellos se metió de nuevo en el estudio para grabar 'Are You Ready?'.

En marzo de 2020, y debido al confinamiento por el COVID-19, John comienza a escribir las canciones de un nuevo álbum que grabó en el estudio de su casa y que se lanzó en diciembre de 2020.

'Now That The Journey is Half Done' es un trabajo que repasa su vida y sus sueños sobre el futuro, una biografía muy introspectiva presentada en un estuche doble de CD + DVD. El DVD presenta la primera vez que John tocó el álbum en vivo justo después del confinamiento.

Su último álbum, 'Night City Skylines', es un disco más enérgico, cargado de guitarras eléctricas y con una mezcla de raíces birmana y americana.

Paperback sigue los pasos de los grandes músicos estadounidenses y sus homólogos británicos. Influenciado por el sonido de artistas como Paul Simon, Ryan Adams, Ray Charles, Johnny Cash y muchos otros, su música abraza las raíces de la música estadounidense que ha estado escuchando durante toda su vida.