La banda Karkara sube el miércoles al escenario de El Gran Café de León

El miércoles, 2 de octubre, el Gran Café de León se convierte en el escenario para el trío de rock psicodélico Karkara. La banda, originaria de Toulouse, Francia, comenzará su concierto a las 21.30 horas. Las entradas, con un precio único de 10 euros, se pueden adquirir en el mismo Gran Café o reservar a través del número 676 701 247.

Karkara ha dejado una marca en la escena del rock europeo desde sus inicios en 2019, con dos álbumes en su haber: Crystal Gazer (2019) y Nowhere Land (2020). Su estilo, influenciado por bandas como The Oh Sees, King Crimson y Black Sabbath, se caracteriza por un sonido psicodélico.

Su último trabajo, All Is Dust, lanzado en 2024, ahonda en una narrativa post-apocalíptica que refleja una humanidad impotente ante la escasez de recursos y el colapso de la sociedad.