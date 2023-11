Vecinos del Barrio Húmedo amenazan con denunciar al Ayuntamiento de León por el volumen de los villancicos esta Navidad

La asociación de vecinos León Típico del Barrio Húmedo reclama al Ayuntamiento de León que se controle el volumen durante las fiestas de Navidad de “los altavoces y amplificadores de sonido por los cuales se van a emitir música navideña” y el horario en el que sonará la música en la calle, hartos ya de que les pasen factura acústica los habituales inconvenientes de bares, pubs y discotecas, y numerosos eventos festivos que recalan en esta zona de marcha de la ciudad, dentro del Casco Histórico.

No es el único caso en el que los vecinos de las ciudades de España se quejan de esta problemática. Hace pocos días en Toledo, que ha instalado el decorado navideño, también hubo críticas por el alto volumen y luminosidad de los adornos.

Algo similar prevén que pueda suceder en el centro de León, una zona calificada como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), la cual se aplica desde su aprobación en mayo de 2007. Esta situación implica que cualquier actividad debe darse a conocer al menos 15 días antes de su comienzo “con el fin de que cualquier actuación o concentración festiva que implique contaminación acústica y se desarrolle dentro del horario y zona ZAS pueda ser recurrida con vistas a su modificación o supresión si hubiera lugar a ello”, denuncia la asociación en un comunicado.

Además, reclaman que se centralice la gestión de este ámbito en la concejalía de Desarrollo Urbano y que así el concejal del área, Luis Miguel García Copete, sea el “interlocutor y responsable último para evitar la actual dispersión de responsabilidades que hace inoperante cualquier actuación”, afirman.

La asociación de vecinos ya alerta que estarán “vigilantes” de que se cumplan las ordenanzas y, de no ser así, solicitarán el amparo de la Ley del Ruido de Castilla y León “por los que la autoridad competente (Ayuntamiento de León) debe de aplicar la adopción de las medidas correctoras necesarias o en su defecto el cese de la actividad, para lo que no dudaremos en solicitar medidas cautelares judiciales, en el caso de que el Ayuntamiento no restablezca la legalidad”.

“Nuestro barrio no es, ni debe de ser un parque temático para la diversión de turistas a costa de la salud de los vecinos”, zanjan los vecinos, conscientes de que también el incremento de decoraciones navideñas en la zona, como ocurre en la Plaza Mayor o la de la Catedral, multiplicará la afluencia, como ya ocurrió el año pasado.

La reclamación llueve sobre mojado: son muchas las quejas que provoca en el Casco Histórico, y especialmente en el Barrio Húmedo leonés, la proliferación en los últimos años de actos incluidos en programas festivos municipales, como los 'días de peñas' tanto en las fiestas de San Juan y San Pedro como en San Froilán, como se pudo comprobar en la última edición casi como la gota que colmó el vaso.