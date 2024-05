Un monólogo sobre los últimos días del poeta Miguel Hernández llega al Teatro El Albéitar de León

El director, actor y dramaturgo Gabriel Almagro presenta el sábado 18 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatro el Albéitar de la Universidad de León la obra 'Miguel Hernández. Si no me sacáis de aquí me muero', un monólogo sobre los últimos días del poeta en una producción del propio Almagro junto a Teatro Círculo.

A Miguel Hernández le dejaron morir, enfermo, en el Reformatorio de Adultos de Alicante un 28 de marzo de 1942, tras pasar por 7 cárceles diferentes en 2 años, 10 meses y 24 días. El poeta a través de Gabriel Almagro cuenta, en un encuentro íntimo con el público, sus recuerdos, sus vivencias, su creatividad, sus amores, sus decepciones, sus alegrías y sus penas.

Las entradas tienen un precio de 8 euros, con un descuento del 50% para la comunidad universitaria, y se podrán adquirir 15 minutos antes de la representación en la taquilla del teatro.