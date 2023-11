UPL presenta enmiendas “constructivas” al presupuesto de León mientras negocia entrar en el Gobierno municipal

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, acompañado por los concejales, Teresa Fernández, Enrique Valdeón, Isidro Ferrero y Sheila Fernández, ha presentado este lunes en rueda de prensa el listado de las 40 enmiendas a los presupuestos municipales, que asciende a cerca de 4 millones de euros. Lo hace mientras espera, como desveló hace unos días, el posicionamiento del alcalde, el socialista José Antonio Diez, en las negociaciones para que los leonesistas puedan entrar en el actual equipo de Gobierno en minoría del PSOE.

“Consideramos que los presupuestos municipales del Ayuntamiento adolecen de muchas carencias y por eso hemos presentado unas enmiendas con las que pretendemos conseguir que sean unos presupuestos para León y para los leoneses, porque creemos que tienen que ser unos presupuestos de ciudad, porque lo que no puede ser es no aportar ninguna enmienda para justificar un no a los presupuestos, como hace el PP”, ha señalado Sendino.

Las enmiendas de UPL son “constructivas” y lo que pretenden es “enriquecer los presupuestos para la ciudad”, ha añadido el portavoz leonesista.

Ayudas a las tasas universitarias, a la Joven Orquesta Leonesa y a la Orquesta Sinfónica Ciudad de León, entre otras, son algunas de las enmiendas que forman parte de partidas anuales. “Hay partidas económicas destinadas a cuestiones que consideramos importantes, como la iluminación artística de la Catedral, la puesta en marcha de urinarios públicos, el arreglo del aparcamiento subterráneo del campo de fútbol, arreglo y embellecimiento de las rotondas de las entradas de León, incentivos y bonificaciones para PYMES y autónomos y remodelación de la plaza de Carlos Pinilla”, ha explicado Sendino.

Entre las enmiendas también se ha incluido el cerramiento del tramo de la presa cercana al luchódromo de la Palomera, el proyecto del centro cívico de Eras de Renueva o el arreglo de la plaza de Odón Alonso.

Todo ello supone un montante de 3.895.000 euros distribuido en “unas propuestas constructivas de ciudad y para el mejoramiento de la ciudad de León”, ha concluido el concejal.