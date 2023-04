León asfalta como carretera un acceso a La Candamia y luego coloca obstáculos para impedir la circulación de vehículos

Perplejidad entre los usuarios del parque y toda la zona verde de La Candamia en León capital al comprobar las últimas intervenciones realizadas por el Ayuntamiento de León en esta muy transitada y amplia zona recreativa al sur suroeste de la ciudad.

Aunque no ha sido la única reforma últimamente, esa perplejidad se focaliza especialmente en uno de los accesos habitualmente utilizados para llegar a La Candamia, la carretera que parte del instituto Lancia hasta entroncar con la puerta principal misma del parque, en el que ser sitúa el aparcamiento exterior de la zona verde.

Hace varias semanas comenzaron los trabajos consistentes en el total desbroce de la vieja carretera, de asfalto pero en tal estado que ya casi ni lo parecía después de tantos años del último arreglo. Fue quitada toda la vegetación lateral de este recorrido ensanchado ampliamente el espacio disponible para lo que es la calzada.

Pocos días después llegó el momento del asfaltado, extendiéndose una gruesa capa de aglomerado. Y tras culminarlo quedó una auténtica carretera en perfecto estado, con puntos de más de tres metros de ancho, aunque sin señalizaciones horizontales. Una auténtica 'autopista' que pronto fue aprovechada por algún vehículo de motor para llegar por ella a La Candamia, sin usar el otro acceso por carretera habilitado en sentido único desde La Granja y que sólo tiene salida en dirección a la parte de atrás de Carrefour.

El caso es que ahora la circulación por esta carretera de estos vehículos motor ha quedado imposibilitada, algo que muchas personas no entienden tras el arreglo realizado. En dos puntos estratégicos de su recorrido han sido depositados a la mitad del asfalto dos enormes bloques de hormigón los cuales impiden ser flanqueados por vehículos que no sean bicicletas, patines eléctricos o incluso motos. Tampoco cierra el tránsito a los viandantes pero un coche no cabe.

Una vez en el parque en sí, el Consistorio también ha realizado algunas reformas, entre las cuales destaca la renovación de los paneles informativos que explican con varios mapas los recorridos posibles por toda la amplia zona de La Candamia, uno de los 'pulmones verdes' de la ciudad.

Estos recorridos señalizados no sólo son por los caminos junto al río Torío sino también en zonas conocidas como Las Lomas, Los Pinos o incluso el largo recorrido que deportivamente se conoce como TransCandamia.