La ciudad de León ofrecerá 18 atracciones infantiles a precios bajos durante 24 días en las fiestas de Navidad

Ya están instalados en diferentes puntos estratégicos de León capital un total de 18 atracciones infantiles que permanecerán abiertas para el disfrute de los máspequeños durante las fiestas de Navidad, 'caballitos' que comenzarán a funcionar a partir de este viernes 24 de noviembre.

Permanecerán abiertas hasta el próximo 7 de enero de 2024, a lo largo de un total de 24 jornadas, ya que no funcionarán los lunes, martes, miércoles o jueves que no sean festivos, porque se ha decidido su apertura los viernes sólo por la tarde, los fines de semana y las fechas que sean fiesta. Además, se mantiene el criterio de otros años de que el precio del viaje que cobren los feriantes no podrá ser superior a un euro, como máximo.

¿Dónde están ubicados?

La ubicación de los carruseles de diferentes tipos y para diferentes edades también es la siguiente: tres en la calle Pilotos Regueral (detrás de Botines de Gaudí y la sede de la Diputación; otros tres en el parking de Santa Nonia, junto al Conservatorio de Música; tres más en la plaza Padre Javier de Valladolid (frente al Jardín de San Francisco en La Corredera, de camino a El Corte Inglés); tres en la plaza San Marcos; dos en la Plaza de Guzmán, aunque técnicamente se ubican en el inicio del Paseo de la Condesa de Sagasta; dos en la calle Santa María Josefa (entre los barrios de San Mamés y La Palomera); y los dos últimos frente al Auditorio Ciudad de León.

Las atracciones estarán abiertas los viernes por la tarde, sin coincidir con el horario escolar, así como mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares de Navidad. Además, cerrarán como máximo a las 22.00 horas.

Además, como evento especial pactado con el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, el día 2 de enero se celebrará una jornada solidaria en la que todo lo recaudado entre las 17.00 las 19.30 horas de la tarde se destinará a entidades benéficas, las cuales aún no se detallan.