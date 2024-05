Juanjo Fernández: “En la Universidad de León ha habido pérdida de pluralismo, de libertad y de oportunidad”

Es la segunda vez que el exdecano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Juan José Fernández Domínguez, se presenta a las elecciones de rectorado de la Universidad de León. La última vez fue contra quien ha sido hasta ahora el rector de la institución académica leonesa, Juan Francisco García Marín, y el 9 de mayo lo hará contra las candidatas Nuria González y Teresa Mata.

Fernández reclama un cambio, apostar por el campus del Bierzo, la Facultad de Medicina y una mayor internacionalización para atraer a estudiantes europeos y latinoamericanos.

Segunda vez que te presentas a las elecciones, y en este caso pides un cambio. ¿Por qué tiene que ser ese cambio en la figura de Juanjo Fernández?

Lo que creo que verdaderamente es necesario es que haya un cambio. Es decir, podría haber sido otra persona quien lo liderara pero ha habido un grupo de gente de la universidad que ha creído oportuno que sea yo. Me he puesto al frente porque me lo han vuelto a pedir. Es la diferencia que existe entre quien te lo pide, que sea la comunidad, y cuando te designan. Es decir, es la diferencia, si queréis, entre monarquía y república. Y yo he encantado de ponerme al frente porque es un reto que yo me planteé hace cuatro años y que me sigo planteando ahora.

¿Cuál es la crítica principal a la gestión del rector García Marín?

Pues yo diría que es que no ha habido participación. Solo se podía participar si tenías la idea que tiene el rector. En la medida en que haya discrepancias, en que haya otras ideas, pues no tenían posibilidades de vivir. En consecuencia, ha habido un empobrecimiento y ha habido una pérdida también de libertad. La pérdida del pluralismo y la pérdida de libertad han sido lo peor, que creo que son dos valores fundamentales.

Luego hay una pérdida de oportunidad. Yo vengo ahora a ver a las personas con síndrome de Down. La universidad no ha conseguido que la sociedad leonesa tenga sus propios espacios. Que todo el mundo puedan tengan unos microcredenciales que puedan venir a estudiar a la universidad. Son colectivos que tienen que venir a la universidad y la universidad tiene que también salir allí. Verdaderamente cuando se enriquece la universidad es cuando la sociedad entra, no cuando nosotros salimos.

Tenemos un 'marrón' pendiente para este nuevo mandato, que es la Facultad de Medicina. ¿Cómo va a promoverla?

Ojalá tuviéramos muchos marrones como la Facultad de Medicina y ojalá nos caiga cuanto antes mejor. Creo que sería un salto de calidad importantísimo para la universidad. Pero quiero insistir en una cosa. Hace diez años, en el vicerrectorado de Ordenación Académica se presentó una memoria completa, es decir, suscrita por el hospital y suscrita por el Colegio de Médicos, en los que ya se pedía el grado de medicina. Mi pregunta es ¿por qué tenemos que entrar diez años después en algo que se podía haber conseguido antes, que se podía haber insistido antes?

Ha sido a contrarreloj, en un momento en el que se ha acabado un mandato, cuando había habido una oportunidad de haberlo hecho en ocho años anteriores. Esa memoria estaba completa. Mi pregunta sigue siendo ¿por qué tan tarde? Pero ojalá, ojalá llegue.

En primer lugar, los dos campus iban a tener una actividad nueva, y los dos hospitales iban a tener una actividad nueva. Una actividad que a lo mejor nos serviría para fijar población médica en los hospitales, y conseguir que algunas de las carencias que ahora se tienen, particularmente acuciantes, en el hospital de Ponferrada se cubrieran.

No creo que haya que hacer una especialidad de medicina rural, una medicina en la que se titule medicina rural, porque no existe. Sí podemos conseguir que si tenemos médicos en la provincia de León, al final quieran quedarse y al final ocupen también nuestros pueblos.

Si resulta elegido rector, ¿aceptaría que Salamanca tuviera Veterinaria a cambio de que León tuviera Medicina?

A mí no me preocupa lo que tengan otras universidades. Yo creo que la facultad de Veterinaria ha sido el buque insignia y seguirá siendo el buque insignia de esta universidad, porque tiene unos excelentes profesionales y una tradición detrás de sí que la avala. No me preocupa la pluralidad, me preocupa la calidad. Si tienes calidad, cumples. Si no tienes calidad, te hundes. Entonces yo creo que Veterinaria tiene calidad suficiente como para resistir. No vamos a competir con Salamanca.

Otro tema pendiente también es la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que podría ser León. ¿Cómo promovería que fuese así?

Hay que tener una iniciativa conjunta. Ya hemos perdido una agencia, además europea, que hubiera podido venir para España. La Agencia Española del Medicamento si hubiera aterrizado en León, de verdad, que con el complejo que tenemos ahora mismo de Biomedicina, hubiera sido un puntazo para nuestra provincia. Esta no se nos puede escapar. Los colegios profesionales lo tienen como un objetivo prioritario en su agenda y creo que en este caso, dado que ellos también han tomado esa iniciativa, nosotros podemos aglutinar sensibilidades dentro de la propia universidad y que sea la universidad el tractor, el motor tractor que vaya detrás de esa solicitud. Sabiendo que han sido otras fuerzas las que lo han impulsado.

Con la nueva Ley de Universidades, que lleva un año en vigor, tenemos que adaptar los estatutos de la Universidad de León, que nos queda otro año para adaptarlos. ¿Cuál es su postura ante la redacción de un nuevo artículo de los nuevos estatutos? ¿Mantendría el peso actual de los estudiantes en las elecciones al rector?

La LOSU es una ley que te deja un cierto margen para los estatutos, pero en otros te lo da cerrado. Te dice que tiene que los estudiantes tienen que tener un peso mínimo del 25%. ¿Cuánto es el margen de opción que me queda para mejorar? Pues te queda muy poco margen de actuación. A mí creo que el 25% mínimo está bien para estudiantes, que se podría estudiar actualizarlo hasta un 30%, pero bueno, esa sería una cuestión que también se tendría que reflexionar desde el papel del claustro.

Donde más se debería notar la pluralidad es en el órgano máximo. El claustro no tiene que reunirse solo dos veces, muchas parece que de manera obligada, sino que se tendría que reunir de manera ordinaria y además a través de comisiones. Que no sólo haya un Consejo de Gobierno, donde la sensibilidad es una y donde va a haber una tercera parte de los miembros que los designa el rector. Es un órgano que es muy intervenido desde quien esté en el gobierno. Sin embargo, el claustro es libre y por eso tiene que tener esa capacidad de decisión que vaya más allá de determinados asuntos extraordinarios que a él se le confían.

Cuando hablaba de pluralidad, no hablaba de cosas utópicas. Hablaba de que haya un órgano donde todas las sensibilidades pueden estar presentes, donde todas las personas pueden interrogar libremente al final de unas consultas y donde haya unas comisiones ejecutivas en las que se traten aquellos asuntos de verdadera importancia que luego llegan al consejo de gobierno.

Y en cuanto a estudiantes, en la provincia sufrimos una gran pérdida de población juvenil, ¿cómo hacer que la Universidad de León sea más atractiva para los estudiantes, no solo los que son leoneses, sino los de fuera?

Hay dos formas. Una forma que sería la más convencional, que son títulos de calidad. Si vamos a establecer aquí Medicina, estoy seguro de que vamos a tener mucha demanda de estudiantes de fuera. Si traemos bioinformática va a ser fácil, porque son títulos que tienen una demanda. Sería la forma de mantener la tasa.

Si se fijan en el censo electoral van viendo cómo esa pirámide va disminuyendo. Y no lo puedes ocultar con dobles grados, es decir, contando a una persona dos y tres veces.

¿Cómo se puede aumentar eso? Con esas titulaciones que te van a permitir no bajar de demasiado. Y luego hay que dar una respuesta muy clara por donde tenemos la demanda. La demanda la tenemos en Hispanoamérica y hay otra demanda no aprovechada en Europa. Hay estudios de mercado donde se dice que León, en internacionalización, está a la cola de las universidades. Se ha abandonado un tema que es importante como la internacionalización. Hay que ser un vivero de europeos que puedan venir a estudiar a España. Y luego tenemos una gran reserva que es prácticamente española, y es Hispanoamérica. Lo que nos interesaría es que los estudiantes iberoamericanos vinieran a España y no van a poder venir físicamente. La clase media que puede venir a Hispanoamérica prefiere Salamanca o Sevilla porque las conocen.

Pero nosotros hemos empezado en la Universidad de León asociándonos con pequeñas universidades de Hispanoamérica que son las que tienen verdaderas posibilidades y verdadero interés en que vengan sus estudiantes a León. Pero sobre todo tienen mucho interés en hacer títulos que podamos compartir con ellos, participando online.

Uno de los colectivos que más demandas siempre pone es el de PTGAS, que se llama ahora el antiguo PAS, siempre muy reivindicativo en asuntos laborales. ¿Cómo valoran su situación actual y su mejora, ahora que hay pendiente una negociación a nivel autonómico con la Junta de Castilla y León?

Yo hace cuatro años llevaba en mi cartera y parecía relativamente novedoso, la movilidad horizontal. Ahora es obligada. Creo que después de cuatro años todavía se está negociando ahora mismo la movilidad horizontal. Eso es algo que tenemos que saber y qué modelo tenemos que adoptar. Es un asunto que está pendiente. Pero está pendiente como algo tan importante como un convenio colectivo. Tenemos pendiente un sexenio que no se ha abonado. Tenemos pendiente algo que es muy importante para el PAS y era un salario en especie que se tenía, que eran las residencias de verano para el Personal de Administración y Servicios a través de intercambios. Eso se ha dejado morir y no se ha recuperado.

Son muy reivindicativos, pero la verdad es que como soy de derecho laboral, ojalá fueran más reivindicativos. Pero sobre todo que tengan una interlocución. Lo importante para esto no es pedir y pedir mucho, sino tener una interlocución, y tener una planificación de qué se va a hacer con los recursos humanos. Aquí se ha apostado un poco más por la movilidad vertical. Está bien, pero lo que importa verdaderamente en una administración tan pequeña, tan cerrada, con tan pocas posibilidades de diversificación, es la movilidad horizontal. Ha habido cuatro años para hacerlo. No se ha hecho.

Siguiendo el tema de infraestructuras, tenemos un edificio en construcción que es el edificio multiusos, también conocido como la Casa del Estudiante. ¿Si llega a ser rector, cambiaría el uso de este edificio?

Es un edificio extraordinariamente caro. ¿Es una apuesta totalmente rentable para la Universidad de León apostar tan caro para esto?. Cuando tenemos edificios que también van a estar reparaciones. El otro día estuve en la Facultad de Filosofía. Es muy curioso que ya haya estado presente en el mismo aula que estudié en tercero de Derecho. Y no se ha puesto ni siquiera un respaldo. Lo único que tienen son enchufes a mayores. ¿Por qué eso no se ha metido en el PIS?

El ser repetidor algunas veces da la ventaja de que sabes las preguntas. En las anteriores elecciones se inauguró hasta dos veces un animalario de alta seguridad que está en la Serna. Había costado un millón y pico de euros. Que yo sepa, han entrado unos animales hace dos semanas. Hasta entonces no se ha utilizado ese laboratorio de seguridad. un millón y pico para tenerlo ahí cerrado.

Primero habría que estudiar si ese es el edificio que necesita verdaderamente la universidad. Si lo necesita, ¿por qué el rector que ha tenido cuatro años lo deja al último año? Me parece un poco triste el tema de hacer las cosas a destiempo.

Otra cuestión es, ¿qué pasa con el campus del Bierzo? Que siempre es un campus que parece que nunca ha terminado de despegar del todo. ¿Cuál es la idea que tiene con el campus del Bierzo?

Mi apuesta es decidida por el campus del Bierzo. La apuesta por Ciencias de la Salud es clara allí, si llega Medicina se va a poder ocupar allí. Es una apuesta de riesgo el tener un ‘monocultivo’ en un campus significa que lo apuestas todo a una determinada demanda, porque estamos abandonando las ingenierías. Está claro que hay un desequilibrio patente. Por eso yo en mi equipo llevo dos vicerrectores, no uno, para que no haya alguien que sea sólo de Ciencias de la Salud, sino que haya dentro del propio equipo alguien que sea de ingenierías que contrarreste.

Si miráis la población estudiantil que hay en en Vegazana, descubriréis que la mayoría son de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué es lo que ocurre con los que estudian Ciencias Sociales y Humanidades en secundaria en el Bierzo? Que se van todos fuera, porque no hay ninguna titulación allí. Ahora no sólo propongo esa titulación de Ciencias Sociales y Humanidades, sino que en esa posibilidad de optimizar los recursos semi-presenciales creo que se puede hacer un doble grado entre Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que existe aquí, y Trabajo Social, que se puede establecer en el Bierzo.

Y, finalmente, si termina ganando las elecciones, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

La primera medida que me tocaría tomar sería hacer una comisión de estatutos. Pero una comisión que funcione, por favor. Que tengamos unos estatutos. Tenemos que cumplirlos en menos de un año y quiero que eso sea un hervidero de ideas. Es decir, quiero que los estatutos de la Universidad de León sean el momento de reflexión que podamos tener todos. Que cada cual pueda decir artículo por artículo qué es lo que quiera. Que se sometan a enmiendas, pero enmiendas a la totalidad por parte de la comunidad universitaria. Por ejemplo, una propuesta que me gustaría a mí es que el rector tuviera dos mandatos de tres años en vez de un mandato único de seis años, me parece terrible. Son las reglas de juego. Y a partir de esas reglas de juego consensuadas, ya es más fácil repartir juego. Y luego, enterarme de cómo va Medicina.

