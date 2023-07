La Junta contrata los carteles del Parque Regional de Riaño cuatro años después del nuevo nombre y con dinero 'minero'

Los turistas que circulan por la Montaña Oriental leonesa todavía no dejan de sorprenderse de que en la provincia de León existan dos 'Picos de Europa', como rezan diferentes señalizaciones informativas en muchas de sus carreteras principales.

Conocido es el Parque Nacional de Picos de Europa, que únicamente se ciñe, en la vertiente leonesa -pero también incluye a Asturias y Cantabria- a los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre.

Sin embargo, todavía la cartelería señaliza un llamado Parque Regional de Picos de Europa que, en realidad, nada tiene que ver con el primero, pero al denominarse de manera casi idéntica perjudica a los diez municipios de la zona, tal y como llevan años quejándose. Se trata de los ayuntamientos de Acebedo, Boca de Huergano, Boñar, Burón, Crémenes, Maraña, Prioro, Puebla de Lillo, Reyero y Riaño.

En el seno del Patronato del Parque Regional hace ya muchos años que exigieron a la Junta de Castilla y León, de quien depende, que modificara ese nombre. Y están a punto de cumplirse cuatro años desde que esa denominación por fin cambió para pasarse a llamar Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Ya llegaba entonces con un retraso de tres años sobre lo previsto, dado que se había aprobado un 27 de julio de 2016.

Ahora, casi cuatro después de la aprobación final del cambio de nombre, y tras más años de quejas y lamentos por el perjuicio que causaba su equívoco nombre, por fin la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, tiene previsto a lo largo de este verano sustituir todos los carteles indicativos y la señalética del viejo nombre para sustituirlo por el nuevo.

150.940 euros en marcha

El contrato, adjudicado a la empres Reynober, asciende a 150.940 euros, con una pequeña baja de 5.000 euros sobre el coste inicial de la licitación, la cual impulsa la Junta a través de su organización 'en B' de la Fundación Patrimonio Natural con sede en Valladolid.

Lo curioso es que ese dinero, con no ser una cifra muy elevada para justificar el retraso, ni siquiera saldrá de las arcas del presupuesto de la Comunidad autónoma. En su lugar, la fabricación e instalación de la señalética se financiará con cargo a los Fondos de Transición Justa, es decir, los fondos mineros, antiguos del llamado Plan Miner, para la reflotación de las cuencas mineras tras el cierre de las explotaciones.

En realidad, las principales minas de la comarca se situaban en municipios que no pertenecen al Parque Regional, como Cistierna o Sabero, pero eso no quita que una vez más la Comunidad autónoma cargue a este fondo estatal inversiones que debería acometer con sus propios recursos, los cuales no invierte.

Instaladas antes del 30 de septiembre, verano perdido

El plazo para concluir los trabajos que denominarán de una vez de forma correcta a la gran extensión de 120.000 hectáreas del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre expira el 30 de septiembre de este año, de modo que todo debe estar instalado a lo largo del verano. Pero todavía un año más los turistas y visitantes del Parque autonómico circularán con equívocos y desorientación respecto a si están o no en Picos de Europa o en su zona de influencia de la Montaña Oriental de León.

En paralelo, la Fundación Patrimonio Natural de la Junta, además, ha impulsado otros contratos también para mejora y actualización de señales en diferentes espacios naturales de la Comunidad autónoma, cuyas propuestas deben presentarse antes del 31 de este mes de julio. Se dividen en cinco licitaciones públicas diferentes.

Tampoco será dinero propio del Presupuesto de la Junta de Castilla y León sino que en este caso serán 2,01 millones de euros que llegan a la Fundación provenientes de los fondos europeos Next Generation, por un lado, y Feder, por otro. A través de un comunicado, la Junta resalta que con estas acciones se busca “facilitar el acceso al potencial turístico de los diferentes espacios naturales en todas las provincias” de la Comunidad.

El reparto por provincias y espacios

En la provincia de Ávila y en Salamanca, se actuará en el Parque Regional de la Sierra de Gredos y el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, por un importe total de 147.850,29 euros; en el Parque Natural de Arribes del Duero, en la provincia de Salamanca y Zamora, el importe de licitación asciende a 109.828,22 euros.

En el caso de las provincias de Valladolid y Zamora, se invertirá 241.335,11 euros para la mejora y actuación de la señalización en el Parque Naturales de Castronuño, Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto y en la Reserva Natural de Villafáfila.

Por su parte, en Burgos se actuará en los Parques Naturales de Sabinares del Arlanza-La Yecla, Lagunas Glaciares de Neila, Montes Obarenes-San Zadornil y en las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, y en los Monumentos Naturales de Montes Santiago y Ojo Guareña. En esta provincia se invertirán 907.137 euros y en la actualidad se encuentra en fase de redacción de proyecto.

En Segovia, se está trabajando en la redacción del proyecto de el Parque Natural de las Hoces del Riaza y se prevé una inversión de 30.981,19 euros.

En la provincia soriana se va a actuar en cinco espacios naturales (Cañón del Río Lobos, La Fuentona, Sabinar de Calatañazor, Acebal de Garagüeta y Laguna Negra y Circos glaciares de Urbión) y actualmente se está en la fase de redacción de proyecto, con una inversión prevista de 158.043,67 euros.

León en el reparto, pero ¿más dinero o el mismo?

Por último, ayer lunes se han adjudicado las actuaciones en la provincia de Palencia, concretamente las referidas a la Montaña Palentina, La Nava y en el Paisaje Protegido de Covalagua por un importe total de 235.775,2 euros.

Finalmente, dentro de esta lista, la Fundación se limita a explicar que “desde hace unas semanas se está trabajando en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre (León) tras la adjudicación de 187.620,39 euros para la mejora de la señalización es este espacio leonés”, sin aclarar si se trata de dinero a mayores o en su mayor parte del mismo para señales que ya estaba adjudicado con antelación y ha de ejecutarse este verano.