El rock de León que da la mejor y la más potente nota

El 13 de julio, los acordes de guitarras eléctricas y las voces potentes resuenan más fuerte que nunca. Esta fecha es el Día Mundial del Rock, un homenaje a un género que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y en los corazones de millones de fans alrededor del planeta. Bandas como Queen, Pink Floyd, Metallica y AC/DC son solo algunas de las que han marcado el rumbo del rock y han contribuido a su legado imperecedero.

La elección de esta fecha tiene sus raíces en un evento histórico: el mega concierto benéfico Live Aid, que tuvo lugar el 13 de julio de 1985. Este concierto se desarrolló simultáneamente en Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú, y contó con la participación de las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento, incluyendo Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros. A mediados de los 80, Etiopía y Somalia sufrían una hambruna devastadora, que resultó en la muerte de casi un millón de personas solo en Etiopía entre 1984 y 1985. Ante esta situación, Bob Geldof, actor y músico, decidió actuar y fundó la organización “Band Aid Trust”. Su objetivo era crear un evento de ayuda a gran escala, que más tarde se convertiría en el Live Aid. Este evento logró recaudar 100 millones de dólares destinados a las víctimas de la hambruna en África, y su impacto fue tal que se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock en honor a esta causa y a la participación de tantos artistas del rock.

Nacho Fernández Morán

Para comprender mejor lo que significa este día, hemos hablado con Nacho Fernández Morán, un apasionado del rock que ha dedicado su vida a este género. Nacho recuerda sus inicios: “Mi trayectoria se remonta hacia aproximadamente el año 2005 con algún grupo de escasa repercusión local, como 21 Gramos, hasta el fin de Montañeros de Kentucky, que fueron los 10 años más importantes, llegando a tocar en festivales de altísimo nivel como el Resurrection Fest de 2018”. Nacho pone en valor la importancia de estos momentos para él y su banda, que les permitieron “recorrer bastantes puntos de la geografía española. Dejamos 2 Discos, 2 EP’s y una maqueta y, como digo siempre, una manera de hacer las cosas nada común en bandas de León por aquellas fechas.”

Nacho también ha dejado su huella en la escena local con sus locales dedicados al rock. El Pub Roots, abierto en 2013, es un refugio para los amantes del rock y el metal. El Pub Roots I cumplió recientemente su décimo aniversario. “10 años viendo pasar chavales por allí y viendo la evolución de aquello que en su momento llamábamos ‘La Escena’, de la que no quedan más que cenizas y algún resistente por ahí librando sus luchas solitariamente y haciendo guardia en caminos por los que ya no transita nadie como quien dice”, nos cuenta Nacho. En diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, Nacho inauguró el Pub Roots II en el Barrio Húmedo de León. Y, también, tiene el Reload, una pizzería y hamburguesería, “un local muy recomendable para comer y disfrutar de un ambiente acogedor y musicalmente definido como rockero”, lo describe el propietario.

Lo que perdura siempre es lo clásico, lo tradicional

En cuanto al tipo de rock que se escucha en sus locales, Nacho enumera: “Rock, Metal, Punk, Heavy Metal, Ska… de todo. Incluso nos hemos abierto al Rap y al Techno. Los chavales mandan, amigos… es lo que hay hoy.” A pesar de adaptarse a las tendencias el músico tiene claro que el Rock como cultura perdurará, al no ser una moda. “Lo que perdura siempre es lo clásico, lo tradicional. Y si no nos hemos muerto del asco antes, puede que la sociedad retome ese camino de nuevo. Si no apaguemos y vayámonos. Pero, si la cosa colectiva de hoy va a ser esto, mejor librarla individualmente cada uno apoyándonos en otros peones del tablero igual de asqueados que nosotros. Perdonadme el pesimismo, pero está el patio muy malo”, asegura y critica con contundencia. Y su afirmación va más allá a los gustos musicales, sino al talento de crearla. “Talento hay, claro. De gente conocida y mucha desconocida. Grupos buenos y malos, como en todos los sitios. No es que tengamos prácticamente grupos funcionando a niveles altos, pero ahí estamos, haciendo lo que cada uno pueda”, termina con un atisbo de esperanza.

Corvus V

Corvus V nació en 2017, cuando Diego Sahe (guitarra) se unió al proyecto en el que estaban Rub Serra (voz) y Adrián Álvarez ‘Pro’ (bajo). “Teníamos un disco, ‘Inmortal’, recién grabado y necesitábamos un guitarrista que estuviera al nivel para poder presentarlo y movernos por las salas de conciertos. El cambio fue tan positivo que a partir de ahí surgió Corvus V, con un sonido totalmente renovado y una forma de hacer las cosas que nos haría evolucionar hasta lo que somos hoy”, recuerda Pro los comienzos del grupo.

Al final, hacemos el rock con el que hemos crecido y lo que nos gusta escuchar en nuestro día a día

Todo esto se comenzó a materializar en los temas que luego compusieron el disco ‘Advenæ’. En él, se acercaban a sonidos más modernos con la introducción de teclados y pistas digitales, que marcan la diferencia en los directos. Corvus V Tiene mucha influencia del nu-metal de principios de los 2000, además de rock alternativo, un poco de hard rock, un toque gótico, algo de metalcore, rock electrónico… “Al final, hacemos el rock con el que hemos crecido y lo que nos gusta escuchar en nuestro día a día”, ponen en valor a sus referentes. Lo que buscan es que sus temas suenen más allá de lo que es el rock o el metal.

“Por eso, en nuestro último disco, ‘Iter’, puedes encontrar desde sonidos más techno hasta algo de hip-hop”, habla sobre el disco que han sacado este mismo año, que ellos mismo reconocen que está siendo una locura porque está llegando a miles de personas, a decenas de países y a ciudades en las que nunca se esperarían sonar. “Gracias a las redes sociales, sentimos ese apoyo mucho más cercano, y nos encanta ver cómo gente de tantos sitios diferentes del mundo comparte nuestros temas o los usan en sus proyectos”, expone Pro orgulloso de lo que están consiguiendo. “A nosotros nos flipa cómo ha quedado el disco, en gran parte gracias al trabajo de JFT Producciones, que ha conseguido que ‘Iter’ esté a la altura de los discos de los grandes artistas del rock y del metal que destacan a día de hoy en este género. Y esto la gente lo nota, tanto en los directos, donde la reacción del público es espectacular, como en los comentarios que nos hacéis llegar a través de YouTube, Instagram y otras redes sociales”, agradece en nombre del grupo todo el apoyo que están recibiendo.

A pesar del petardazo que están dando con su último trabajo, reconocen que León es una ciudad pequeña que está llena de talento, por lo que hay mucha oferta musical, pero para los grupos implica que es difícil tocar varias veces seguidas en la ciudad sin que la gente se sature, o sin que haya a la vez otro concierto “Y ya si coincide que hay fútbol, olvídate de que la gente vaya a una sala a ver música en directo”, critican. Por eso, es necesario para grupos como ellos moverse a Madrid u otras capitales, donde, aunque sea más costoso desplazarse, consigan llegar a una audiencia más amplia y haya más prensa y medios especializados en el rock. “Además, para nosotros es un orgullo presentarnos en otras ciudades como banda de León porque es tierra de rockeros, donde nos encanta estar de fiesta y cantar los temas que todos nos sabemos mientras levantamos nuestra bebida y hacemos air-guitar”, describe a gran parte de los leoneses a los queles encantan los clásicos en español como Marea, Extremoduro, Héroes del Silencio o Boikot, Desakato, SA, Narco, como opciones más “punkarras”.

Pero puesto a enumerar, Pro hace un recorrido por el variado panorama del rock en León: Desde gente como Catalina Grande Piñón Pequeño, que ha conseguido ser el grupo de moda llevando el nombre de León y llenando salas por todo el territorio nacional, hasta Death Bringer, que son referentes del death metal. También está Mezcal, que ya llevan muchísimos años en la escena, Gente Muerta, que acaban de sacar un disco súper interesante, y otros como Lions Way, B4U, Kandanga, Deshonra, DapperDan... y también grupos más nuevos, como Cyma, Bullet Puppets, No Rest For the Canadians… “Es imposible enumerar todo el talento leonés, así que es importante apoyar a nuestras bandas, ir a conciertos y apostar por la gente de la tierrina. Nosotros seguiremos haciendo rock y metal para todos los leoneses, y esperamos seguir viendo a la gente de León disfrutar con nuestros temas”, finaliza con un deseo que esperamos que consigan mantener.

Luis Pedreira

Pero si algo tiene el rock es que no entiende de número de integrantes que lo interpretan, ni de época, por eso Luís Gonçalo Gaspar Pedreira, más conocido como Luis Pedreira, defiende en solitario como cantautor la transición del rock de los años 50 al rock and roll actual, es decir: Pedreira se considera un rockabilly del Siglo XXI. Pero esta pasión por la música le viene de cuna, ya que “mis padres se conocieron a través de la música, en Lisboa, cantando y tocando con amigos. Esa pasión por la música nos la han pasado a nosotros, sus hijos, así que todos cantamos desde que éramos pequeños. La música siempre ha sido un elemento constante en nuestra casa”, dice con orgullo el músico.

Luis no se esconde, se define a sí mismo como “un beatlemaniaco asumido” y es la razón por la que siempre está rebuscando entre los orígenes del rock más puro. “Tal vez menos ”cañero“, pero sin duda extremamente rico a nivel melódico, cargado de sentimiento e identidad cultural”, expone el artista. Esa pasión por la este tipo de música la pudo mostrar en sus primeras actuaciones en la mítica Jam del Gran Café, donde se puede degustar talento musical cada noche. “Este evento semanal que es ya una tradición en la ciudad es la prueba viva de que los leoneses respiran rock. Luego está el toque ”mod“ de otros eventos como el Purple, el Come y Calle, etc. Pero el rock en León está muy vivo”, asegura sin miedo a equivocarse.

Estamos ante un músico polifacético porque se atreve también con otros estilos como el pop. “Te tienes que adaptar. A mí me gustaría hacer conciertos solamente de rock, en inglés, quizás con temas originales, pero si vives de ello tienes también que respetar lo que le gusta al público, y adaptar tu repertorio de manera a que salgan todos contentos: tú, el público y, claro, el dueño del bar que te ha contratado”, comenta entre risas. Pero no sólo canta en español y en inglés, a veces también nos regala algún tema en su lengua materna, por si no lo hemos dicho antes, Luis es portugués, pero afincado en León desde hace muchos años. Tantos años en los que la tierrina le ha acogido con los brazos abiertos que el cantautor hizo su magia y regaló a los leoneses un himno que le salió del alma y le puso mucha garra junto a su inseparable guitarra.

El Día Mundial del Rock no sólo es una celebración del pasado glorioso del género, sino también un recordatorio del poder unificador de la música y su capacidad para inspirar y movilizar a las personas. Así, cada 13 de julio, los acordes de guitarras eléctricas resuenan en los grandes escenarios y en el corazón de cada amante del rock, recordándonos por qué este género seguirá vibrando para siempre.