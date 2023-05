Pirus, orgullo friki leonés

¿Tu lectura ligera es ‘El Señor de los Anillos’? ¿Cuando llegas a casa tu felpudo te dice “Alohomora”? ¿Tienes más claro si eres de la ‘Liga de la Justicia’ o de ‘Los Vengadores’ antes de a quién ganará la Liga? Si has contestado sí a alguna de estas preguntas, tenemos la llave del baúl que todo amante de las grandes aventuras necesita, ‘El Baúl de Pirus', la tienda friki más reconocida de León.

Pero ser el proveedor de los frikis de León -y orgullosos de serlo- conlleva una gran responsabilidad. Para ello su jornada laboral sigue un meticuloso proceso que te desvelamos a continuación, como si de la pócima mágica del druida Panorámix se tratase.

Por las mañanas hay que ponerse al día

Pirus -no te molestes en llamarle Rodrigo porque no te va a responder- nos comenta que levanta la trapa a las diez y media de la mañana. “Aunque en casa siempre hay cosillas que hacer”, reconoce. Y lleva haciéndolo desde 2017, cuando dejó a un lado su formación en el metal, donde, lejos de ser Iron Man, tuvo que pasar por todas las facetas trabajando para otros.

Como cada mañana, desde que decidió convertir su pasión en su profesión y echar horas para él mismo, aprovecha la relativa calma entre semana para ponerse al día en todas las novedades relacionadas con la variedad de productos que vende: literatura, juegos de mesa, merchandising, cocina y comida, textil…

“Intento conocer todo lo que vendo a fondo”, asegura. “De hecho, el ochenta o noventa por ciento de los juegos de mesa que tenemos los hemos probado con una copia abierta, a disposición de nuestros clientes”. Y puntualiza: “pero no solo revisamos los juegos, hay que estar seguro del manga que vendes a menores, por ejemplo, o hacemos recomendaciones personalizadas para conseguir los mejores efectos con las pinturas de Warhammer”.

Además de estar al día, las mañanas son el mejor momento para realizar todos los pedidos, unos dos o tres a la semana, tanto para la tienda física como online. “La sección de librería es la más demandada, casi siempre, pero va por rachas y modas. Por ejemplo, los Funkos parece que han venido para quedarse, pero como en España las licencias no llegan tan pronto como en otros países, hay que buscar entre muchos proveedores para encontrar las figuras del momento”, y nos confiesa: “aunque Grogu, de ‘The Mandalorian’, todavía no ha sido desbancado por nadie porque es como una mascota”.

Si todo va bien, al menos de lunes a viernes, a las dos de la tarde cierra para descansar un poco. Lo que a lo mejor no ha descansado tanto ha sido tu cabeza pensando de dónde viene “Pirus”, así que te recomiendo que sigas leyendo, tu interés recompensado se verá, pequeño 'padawan'.

Por las tardes empiezan los debates

Después de pasear a su perro, Yanko, vuelve a la tienda, donde siempre se encuentra algún cliente esperando. “Como mi público principal es juvenil y tienen las tardes libres, las pasan aquí. De hecho, algunos no van ni por casa a comer y se viene directos”. Pero concreta: “aunque los chavales jóvenes son la clientela habitual, también vendo productos a niños bien asesorados por sus padres, treintañeros que invierten parte de su sueldo en esta gran afición o, incluso, he tenido perfiles más maduros que no renuncian a una buena aventura gráfica, por ejemplo”.

Para todos ellos, Pirus ofrece una atención centrada en el diálogo. Le gusta conocer la opinión y gustos de los visitantes de su tienda y llegan a formarse interesantes debates sobre ciertas ramas. Él asegura que sabía dónde se metía cuando empezó este viaje, pero todo este mundo ha vivido un boom en los últimos años por las plataformas de series y películas.

Entre risas y charletas las ocho y media llegan rápido, cuando no se alarga un poco más la tarde. Pero ojo que los sábados tiene el mismo horario, de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h. Porque este apasionante universo está lleno de posibilidades para todo aquel que quiera adentrarse en él.

El secreto encerrado en el baúl

Venga, que sé que necesitas sabes de dónde viene Pirus. Sencillo, de la fusión del nombre de Pilar, su pareja, y Rodrigo, con un toque en latín. ¿Por qué no? ¿Te has sorprendido? Espera, espera, que con esto sí que te vas a quedar ojiplático: si lo que quieres existe, siempre aparece en su baúl. No, no es magia de Hogwarts, es un trabajo que puede llevar tiempo, pero que siempre tiene buenos resultados. ¿Te animas a abrirlo?