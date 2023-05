La Diócesis de León lanza un proyecto de prevención e intervención ante casos de abusos

El proyecto ‘Repara León’ ya está en marcha en la Diócesis de León y este lunes se ha presentado como una iniciativa propia de la Iglesia para “la atención a las víctimas y la prevención de los abusos, con atención a las personas que sufren o han sufrido abusos sexuales, espirituales o de conciencia, tanto si han tenido lugar en el seno de la Iglesia católica como en otros ámbitos”.

El obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras, ha sido el encargado de abrir este acto de presentación en la última jornada de convivencia del clero de este curso, con una explicación de cómo se ha ido configurando ‘Repara León’ “a partir del equipo que iba a responsabilizarse en la Diócesis de la acogida, atención y acompañamiento a víctimas y la prevención de cualquier tipo de abuso en las actividades de cada ámbito”.

“Estudiamos diversos modelos de proyectos, con planteamientos interdisciplinares y protocolos diversos, y por distintas vías, buscando información y asesoramiento, se coincidió en que el proyecto ‘Repara’ de la Archidiócesis de Madrid era el modo más acertado para afrontar esta delicada cuestión a la que estábamos urgidos por la Iglesia, por el papa, y por nuestra responsabilidad como diócesis, independientemente de que hubiera habido denuncias o no”, añadió el prelado.

A partir del modelo configurado desde la referencia de ‘Repara Madrid’, “se ha puesto en marcha en León los planteamientos y líneas de actuación en el reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de abusos, así como los medios para prevenir cualquier tipo de abuso con la formación y la mentalización consiguientes”, precisó el pastor diocesano.

Por su parte, el delegado de Misión Samaritana, Francisco José Pérez, precisó que ‘Repara León’ “no es un lavado de cara, algo cosmético, no es solamente una oficina de reclamaciones y no es un órgano de defensa de la institución, es principalmente un proyecto para la prevención e intervención ante los abusos, un proyecto integral para generar la cultura del cuidado frente a los abusos, que no sólo son abusos de carácter sexual, sino que son abusos de autoridad, de conciencia y de poder”.

El delegado Francisco José Pérez hizo hincapié en la importancia para que desde la “escucha atenta y empática nos sintamos afectados por el sufrimiento de las víctimas y nos pongamos a su disposición para acompañarlas en el proceso de sanación de sus heridas”, con especial referencia a “la manera en que tratamos a las personas vulnerables, y hay que recordar que la mayoría de las personas que tratamos en el ámbito de la Iglesia son personas vulnerables y exige una especial responsabilidad porque también ahí está en juego la credibilidad de la Iglesia, de nuestra función como testigos de Cristo”.

‘Repara León’ ya está en marcha y dispone de un canal propio de comunicación desde el correo electrónico ‘proyectorepara@diocesisdeleon.org’ desde el que se despliega la labor de un equipo interdisciplinar integrado por agentes de escucha activa y orientación, médicos, psicólogos, juristas y filósofos “para poder dar una respuesta desde el punto de vista psicológico, jurídico, canónico y espiritual en un proceso gratuito y confidencial, personalizado”.