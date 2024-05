Cientos de personas exige en las calles de la provincia empleo garantizado de calidad y defensa de la democracia

Más de un millar de personas, según fuentes oficiales, secundaron en la ciudad de León este miércoles la manifestación con motivo de la celebración del Día del Trabajo, que partió de las sedes de los sindicatos convocantes, UGT y CCOO, para terminar en la Plaza de Botines y que tuvo como cuestiones centrales la defensa de la democracia y la reivindicación del pleno empleo, así como cuestiones específicas para la provincia y la Comunidad Autónoma.

“El lema de este año es ‘Por el pleno empleo, una reducción de la jornada laboral y mejores salarios’, pero debería ser ‘Por la defensa de la libertad y la democracia’”, afirmó el secretario general de la Unión General de los Trabajadores, Enrique Reguero, que mostró su “alegría” por el hecho de que “el Gobierno siga al frente para abordar todo lo que queda pendiente, avalar y consolidar todo lo que se ha conseguido y trabajar para una agenda amplia y grande que se tiene que sacar adelante”.

En este primer día de mayo, Reguero hizo un llamamiento a “parar a la derecha y la extrema derecha que tanto daño están haciendo al dinamitar el diálogo social en Castilla y León” y puntualizó que esto “no ocurre en León”, donde aseguró que se trabaja “con los ayuntamientos de León y San Andrés y con la Diputación para fortalecer un diálogo social que sea bueno para los sectores más desprotegidos de la provincia”.

El líder provincial de UGT también reivindicó el “pleno empleo”, respecto a lo que ironizó al señalar “con que se jubilen los mayores que están trabajando y los jóvenes se vayan, Mariano Veganzones podrá estar muy satisfecho de conseguir el pleno empleo a finales de año o seguramente el próximo, cuando se rondará el cuatro por ciento”. “Queremos nuevas políticas industriales, una descentralización de la Comunidad y exigir tanto al Gobierno de España como al de la Junta inversiones para el futuro de la provincia de León”, concluyó.

Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras, Elena Blasco, reconoció que esta jornada “de festividad pero también de reivindicación” también está marcada por “la inestabilidad política”, a pesar de que “la decisión de Pedro Sánchez haya dado cierta normalidad institucional”.

Para Blasco, esta situación “debería llevar a una reflexión mucho más profunda que es qué tipo de democracia queremos”, mientras que la decisión del presidente del Gobierno “tiene que venir acompañada de un conjunto de reformas que tienen que abordar el beneficio y el bienestar social, así como la implicación, la inversión pública y un desarrollo industrial con un objetivo final que es el pleno empleo, pero siempre y cuando sea con derechos, calidad, condiciones laborales e igualdad”.

No faltó a la manifestación el alcalde de León, José Antonio Diez, quien compartió los mensajes lanzados por los sindicatos al lanzar un mensaje de “defensa de la democracia y de los valores democráticos” en un país en el que “es muy importante remarcar la importancia de que todos los logros conseguidos, aunque parezca que están plenamente consolidados, no es así”. “No podemos relajarnos porque hay agentes que no buscan ni la estabilización y el fortalecimiento de la democracia, por lo que hoy es un día muy especial para trabajar en ese ámbito”, sentenció.

En cuanto al lema central de este primero de mayo, el pleno empleo, Diez resaltó que, “si hay una ciudad que más deba luchar por ello es León”, para lo que “es imprescindible el apoyo institucional, el desarrollo industrial, políticas de implementación y conciliación laboral y un crecimiento económico, social y legislativo”.

También acudió a la cita el secretario general del Partido Socialista de la provincia, Javier Alfonso Cendón, que, como sus predecesores en el uso de la palabra, abogó por “defender la democracia, cuestionada por fuerzas políticas que ponen en cuestión muchos de los avances logrados durante muchos años”. “Los bulos y las mentiras no pueden triunfar y son muy peligrosas; tienen que triunfar la verdad y los derechos y en esa línea trabajaremos”, comentó.

Asimismo, Cendón reivindicó la modificación de la legislación y la adaptación del mercado laboral a los últimos avances, “siempre defendiendo los derechos de los trabajadores”. En esta línea, defendió “el uso de las leyes que permiten que el mercado laboral tenga hoy 21 millones de personas cotizando en España, así como empleos de mejor calidad”, al tiempo que apostó por “la unidad de acción de todas las administraciones, desde la local hasta la estatal, pasando por la autonómica”.

Muy detallado en Ponferrada

Por otra parte, en Ponferrada, en la capital de la comarca del Bierzo, el primero de mayo fue capitaneado el director comercial de la vidriera berciana Tvitec, Alberto Sutil, con el compromiso de emprender un gran proyecto de reindustrialización para la comarca.

Antes de la salida de la manifestación entre la lluvia, sindicatos, administraciones y empresa se dieron la mano como un símbolo del inicio de la reindustrialización que, considera Sutil, es lo que representa el proyecto de desarrollo de la vidriera con el nuevo horno con el que se comprometió el Gobierno hace dos años. Para Sutil, este primero de mayo debe ser el punto de inflexión para que El Bierzo vuelva a ser industrial bajo la unión de todos y no se puede reclamar si no hay proyecto“. ”En este caso sí lo hay“, dijo enseñando en papel ese proyecto que ”supone un cambio en la situación de la comarca absoluto“.

Reconoce que significa encabezar la industria, con unos altos hornos que estarían en producción durante 25 años de forma continua sin reformas “y darían una gran fuerza industrial al Bierzo con la entrada de 300 empleados de forma directa y 600 o 700 de carácter indirecto”. Sería convertir al Bierzo en “la zona industrial del vidrio más importante de Europa”, dice.

Pero el proyecto lleva dos años esperando la resolución de la ayuda del Gobierno, que se basa en unos fondos que permiten una mejora en los créditos. Supondría facilitar unos 135 millones de una inversión que no llega a 200 millones, pero “trabas burocráticas”, asegura Sutil, hacen que el proceso no esté avanzando.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que acompañó también la movilización en Ponferrada, aplaudió el proyecto y desveló que está en puestos de salida para el Gobierno. La “traba” que tiene es que, los fondos a los que ha accedido, no contemplaban, en su articulado, amparar proyectos de tanto importe, de ahí que se necesite una modificación en la que se está trabajando. No obstante, asegura que es “un proyecto de aquí”, que se ubica en El Bierzo y que asegura que “saldrá adelante.

Por su parte, las fuerzas sindicales salieron a la calle para pedir salarios dignos y la reducción de jornada. Desde CCOO, Ursicino Sánchez, volvió a incidir en la exigencia de un plan de industrialización para la comarca y considera Sánchez que proyectos como el de Tvitec son los que se deben potenciar. Por su parte, desde UGT, el delegado comarcal, Omar Rodríguez señala que el camino es la unión entre sindicatos, administraciones para apoyar este tipo de proyectos “que apuestan por la comarca”.