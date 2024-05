El Mihacale de Gordoncillo expone una recopilación de los trabajos del leonés Toño Benavides

A lo largo del mes de mayo, acompañando el ciclo Letras en la Panera, el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale), con sede en la localidad leonesa de Gordoncillo, tendrá en su sala de exposiciones una recopilación de trabajos del escritor e ilustrador leonés Toño Benavides, con una amplia trayectoria en la ilustración en prensa, editoriales y publicidad.

En la muestra, que se inaugura el sábado día 4 a las 18 horas, se podrá encontrar hasta el día 25, entre otros trabajos, el proyecto que pone título a esta muestra 'León de leyenda'. Un recorrido por la tradición oral leonesa a través de dibujos en los que el autor se enfrenta y muestra su interpretación de las leyendas desde la mirada curiosa del niño que fue y el impacto que su escucha produjo.

“La visión de la que proceden las imágenes que integran esta exposición es, en su mayor parte, la que he podido recuperar de las primeras impresiones que me causaban los relatos del imaginario tradicional leonés escuchados en la infancia y he aplicado esa misma forma de mirar en las leyendas que me resultaban menos conocidas”, ha explicado el propio Benavides.

Antonio-Mario Benavides González (León, 1961) es colaborador de las principales editoriales españolas y publicaciones de la prensa nacional, ha recibido diversos premios por su larga trayectoria profesional como ilustrador desde comienzos de los años ochenta, entre los que se encuentran veinticuatro Awards of Excelence, seis medallas de plata y una de oro, incluido el Special Jury Recognition de la Society of Newspaper Design (SND) por trabajos aparecidos en el diario El Mundo.

Como escritor ha publicado 'El sótano en llamas' (2011), una aproximación al surrealismo narrativo en diez historias a medio camino entre el cómic y relato ilustrado y una abundante obra poética que empezó a dar a conocer en 2009 con la aparición de 'Paraíso', proyecto estético que aúna la recreación literaria de imágenes y la prosa poética de contenido filosófico.

Con 'Los chicos del vertedero' (2012) su obra poética se afianza en la misma línea de verso libre, largo y desgarrado que busca la belleza expresiva en los contextos más hostiles.

Con 'Gran Sur', un poemario donde cabe destacar la gran fuerza de sus imágenes y la atractiva experimentación que hace del lenguaje, obtiene en 2014 el XVII premio Eladio Cabañero de poesía.

En el año 2021 obtuvo el XV Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona con la obra titulada 'Panorámica', que completa el proyecto iniciado con 'Gran Sur'.

Actualmente, compagina la creación poética y los artículos de opinión con la ilustración para prensa y editoriales.

La exposición está producida en colaboración con la galería Espacio-E de la capital leonesa.

El espacio cultural está abierto de miércoles a domingo, por las mañanas de 11 a 14 horas y por las tardes de 17 a 20 horas. Festivos, cerrado.