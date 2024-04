Los estudiantes de la Universidad de León y las elecciones a rector: entre la distancia, la apatía y la ignorancia

¿Qué ocurre el 9 de mayo en la Universidad de León? No son demasiados los estudiantes universitarios que señalan que durante esa jornada se celebran las primeras votaciones para elegir a un nuevo rector de la institución académica leonesa. Mientras, en una campaña exprés que comenzó el 22 de abril y finaliza el 7 de mayo, los tres candidatos a dirigir la institución organizan actos en todas las facultades para dar a conocer sus programas, que también han enviado por correo a los alumnos, a quienes definen como la parte más importante de la universidad. Sin embargo, los universitarios tienen una idea diferente.

El esfuerzo de los candidatos resulta, en muchos casos, infructuoso dentro de este sector de la comunidad universitaria que supone el 25% del voto electoral ponderado de la Universidad de León. Un gran número de estudiantes descartan leer los programas o acudir a los actos informativos que organizan los tres candidatos (Nuria González, Juanjo Fernández y Teresa Mata), a quienes pocos son capaces de nombrar.

ILEÓN ha pasado una mañana en el campus de Vegazana, preguntando a los jóvenes universitarios cuál es su interés por las elecciones de la Universidad de León y su grado de conocimiento. El desinterés parece generalizado, aunque en cierto modo inevitable: los programas que llegan a sus correos no invitan a ser leídos (y menos en épocas de exámenes) y las promesas que incluyen no les parecen importantes para su día a día en la universidad.

Desinformación y distancia con los candidatos

Al ser preguntados si van a ir a votar a las elecciones universitarias, un grupo de estudiantes de cuarto curso de Biología afirman que sí pero preguntan: “¿Cuándo son?”. Conocen los nombres de los candidatos “pero poco más” y señalan a la candidatura de Nuria González como la que más han escuchado, aunque, afirman: “No se dan a conocer mucho”.

“En general no tenemos mucha idea de la campaña. Sinceramente yo de todo eso paso por encima”, afirma Dámaso, un estudiante de cuarto año de Mecánica a quien le suena el nombre de alguno de los candidatos: “Solo me enteré porque en una práctica, en la que éramos cuatro en clase, la profesora sacó el tema”. Junto a él se encuentran otros estudiantes de Mecánica, Ingeniería Industrial y Derecho, dos de ellos aseguran que irán a votar, mientras que otros dos reconocen que no.

De ellos, la estudiante de segundo año de Derecho, Blanca, es la única que ha leído el programa de un candidato, y es el de Teresa Mata (a su vez profesora de Derecho), también reconoce a Juanjo (otro profesor de su facultad) como candidato. A pesar de tener intención de ir a votar, la universitaria reconoce que no sabe ni dónde se vota: “No nos informan de lo que vaya a pasar ni nada”, critican.

Un grupo de chicas que estudian el tercer curso en Educación replica la misma idea: “Nos dan poca información directa”, opina Ángela, que afirma que sí que irá a votar “para por lo menos aportar algo, pero no va a ser un voto plenamente consciente porque me falta información”.

“Te mandan un correo con propuestas que favorecen al rectorado más que otra cosa. Pretenden que votemos a una persona que no conocemos personalmente ni nada”, critica Ángela, que afea a los candidatos ignorar en sus programas las reclamaciones de los estudiantes: “Toda la información generalmente son propuestas de régimen interno de la universidad, no cosas que nos favorecen directamente a nosotros. Y, a parte, todas las cosas que favorecen al rectorado tampoco nos explican en qué nos repercute a nosotros directamente. Por lo tanto ¿es un desconocimiento porque no estamos informados o porque no nos informan adecuadamente?”, se pregunta.

¿Es un desconocimiento porque no estamos informados o porque no nos informan adecuadamente? Ángela, estudiante de tercer año de Educación en León

Programas alejados de sus reclamaciones

A pesar de que los candidatos llevan por bandera haber contado con toda la comunidad universitaria a la hora de elaborar sus candidaturas -especialmente Nuria González, quien presume de haber diseñado el primer programa participativo de la Universidad de León, contando los asociaciones de estudiantes- los alumnos no saben qué es lo que reivindica cada candidato. No solo eso, las reclamaciones de los jóvenes no tienen nada que ver con las medidas estrella de los tres catedráticos.

La creación de una Facultad de Medicina en León ha tomado el protagonismo de esta campaña universitaria y, sin embargo, el común de los estudiantes sienten que, si bien es algo que consideran positivo para la Universidad, no les movilizaría a votar: “Me parece bien que venga más gente pero a mí no me afecta en nada”, afirma una estudiante de Biología.

“No nos preguntan nuestras necesidades, si las preguntan es porque lo tienen que hacer y ya”, critican las estudiantes de Educación. “Lo que me sorprende es que hayan hecho un programa electoral sin saber nada de nosotros, ni quiénes somos ni qué necesitamos. Entonces, ¿a quién estás representando exactamente?”, se pregunta Ángela.

“Que se adapten a universitarios y que nos den información adaptada a nosotros. Que nos expliquen por qué nos debería interesar”, reclaman las jóvenes respecto a los programas que les han llegado por correo.

Entre las reclamaciones más populares está la de crear jornadas de clase que favorezcan la compatibilidad entre los estudios y el trabajo: “Es algo que supuestamente ya te garantizan pero es mentira”, señalan las jóvenes estudiantes de Educación, que critican sus horarios lectivos partidos que ocupan gran parte de la mañana y de la tarde: “Necesitamos horarios más regulares, más seguidos, porque la gente que trabaja, vive fuera o está un poco más lejos lo tiene muy complicado. Además es algo que imposibilita mucho la entrada a la universidad de gente mayor”.

Los estudiantes de Biología reclaman ampliar el horario de las bibliotecas universitarias: “Que abrieran mucho más, sobre todo en época de exámenes. Muchas veces te da tiempo a subir de clase y estar solo una hora”, señala Eduardo. Teresa Mata y Nuria González sí que se comprometen explícitamente a ampliar los horarios de las bibliotecas de las facultades en sus programas.

Sin embargo, hay una medida que parece ser la más popular entre los estudiantes: el regreso de las fiestas universitarias al campus, que desaparecieron durante la pandemia de COVID-19. Todos los estudiantes preguntados al respecto afirman con entusiasmo que ese sí sería un motivo que les movilizaría a votar en las elecciones: “Si un candidato lleva en su programa que devuelve las espichas a la universidad ya te digo yo que tiene mayoría absoluta”, bromea Hugo, estudiante de Biología. Cabe destacar que de los tres candidatos solo Teresa Mata se ha comprometido en su programa a “fomentar el regreso” de las conocidas espichas al campus.