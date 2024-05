Chaparrón de críticas contra Isabel Díaz Ayuso por atribuirle a España el reinado de Urraca I de León en el siglo XII

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe un chaparrón de críticas por algunas ideas de aprovechamiento ideológico, y poca veracidad, en ciertos contenidos de referencias históricas de sus discursos. Pero quizá haya sido la vez que más fuerte se hayan escuchado en redes sociales.

La última idea aireada por la dirigente del Partido Popular, y duramente criticada, giró sobre la figura de la Urraca I, que fuera monarca del Reino de León a partir del año 1112 y durante 14 años, lo que la convierte en la primera mujer reina de pleno derecho en todo el conteniente europeo.

Así se ha ido reconocimiento de manera creciente durante los últimos años y por ello su figura recaba cada día más atención y trascendencia. Y por eso Urraca I de León es la protagonista del último libro que acaba de presentar la periodista y escritora Isabel San Sebastián. Fue en ese acto de puesta de largo del libro titulado 'La temeraria2, celebrado en Madrid este miércoles 1 de mayo. Ayuso fue la encargada de la presentación y en sus perfiles de redes sociales resaltó, como también lo hizo San Sebastián, que Urraca fue “primera reina de pleno derecho de España y Europa”.

Esta afirmación desató a partir de ahí decenas de comentarios críticos, casi todos ellos negando que en el siglo XII, cuando Urraca I reinó durante años, existiera el concepto de España como tal. De hecho, porque algunos historiadores lo sitúan en el año 1492 y una mayoría fechan realmente a raíz de la Guerra de Independencia y la Constitución de Cádiz de 1812 el nacimiento de la idea de España como nación.

Urraca I de León fue reina de pleno derecho de León. España no existía. "La historia de España es aún más fascinante" cuando no tienes ni idea sobre ella. Como la presidenta de la Comunidad de Madrid. https://t.co/txo1HaPLDe — Abel Vergara 🦁🔻🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@reyweasley) May 1, 2024

“España no existía. 'La historia de España es aún más fascinante' cuando no tienes ni idea sobre ella. Como la presidenta de la Comunidad de Madrid”, le afeaba un usuario leonés de la red social X en respuesta al mensaje de Díaz Ayuso. “Reina de León, punto. España no existía ni como idea”, resumía el periodista José Ramón Patterson, corresponsal en Bruselas de TVE.

Hubo quien consideró que su participación con estas ideas en la presentación del libro fue la de “uUna política dedicándose a hacer el paleto, creando identidades donde no las había (ni había identidad española ni europea porque NO EXISTÍAN en tiempos de Urraca). Tratando de apropiarse y manipular la historia de León para sus paletadas madrileñas”.

Que coraje me da que está gente se apropie d Ela historia de León, cuando ni nos respetan, ni respetan la voluntad de los leoneses.

Esta paiasa hace poco nos llamó paletos... https://t.co/JkI4pCc94A — krúpskaya (@dixebriegapll) May 1, 2024

“Que coraje me da que está gente se apropie de la historia de León, cuando ni nos respetan, ni respetan la voluntad de los leoneses. Esta paisana hace poco nos llamó paletos...”, lamentaba otra usuaria, como quienes recordaba que en un congreso autonómico del PP atribuyó a Castilla, y no a León, también las primeras Cortes democráticas del mundo, con los Decreta del Reino de León, nombrado por ello Cuna del Parlamentarismo por la Unesco.

Isabel San Sebastián, en su presentación, que retransmitió en directo el canal del Gobierno de la Comunidad de Madrid, laureó en paralelo ambas figuras porque “me recordó mucho el personaje de Urraca a Isabel Díaz Ayuso”: “Ambas fueron mujeres fuertes, resilientes; ambas han sufrido vilipendio, ataques furibundos que ambas han soportado sin vacilar; ambas saben lo que es la traición de los seres más próximos, los más queridos, y lo que duele esa traición, y a pesar de ello saben lo que significa sobreponerse y seguir adelante por convicción; ambas han pagado un coste personal altísimo por defender su legítimo derecho a reinar en un caso y gobernar en el otro; ambas se han enfrentado a grandes prejuicios y los han superado. Y si Urraca fue la primera reina de pleno derecho que hubo en España y en Europa, Isabel estoy convencida que será la primera presidenta del Gobierno que va a haber en España”.

Como si hubiera anticipado las críticas, la escritora defendió con vehemencia, y contra el criterio de todos los historiadores, que “España existía en el siglo XII: tan es así que Urraca firmaba reina de León y emperatriz de España o reina de España y emperatriz de León, pero ahí estaba España en todos los documentos oficiales” porque “ya existía España, sigue existiendo y existirá, por mucho que haya gente que intente cargársela”.

“Todo lo demás, empezando por su amor, consideraba que era asunto privado”

La presidenta de Madrid también se subió al símil persona con la reina Urraca con similitudes y metáforas, resaltando, por ejemplo, que “nunca consintió que su marido la usurpara el trono: ella era reina y lo iba a seguir siendo (...), a pesar de los insultos y rumores que corrían por la corte, incluso a pesar de sufrir violencia, Urraca no se rompió y siguió su camino”. “Ella se debía a su reino, a su deber como soberana y el bienestar de sus gentes, y todo lo demás, empezando por su amor, Pedro González de Lara, con el que tuvo dos hijos fuera del matrimonio, consideraba que era un asunto privado; estaba convencida de que tenía tanto derecho a gobernar y tener su vida propia, igual que los hombres que eran reyes, y lo defendió con contundencia y con bravura”.

Respecto a la polémica atribución a España en su reinado, Ayuso aseguró que “el proyecto de España ya viene de siglos y está presente como una responsabilidad y una oportunidad, una España que ya se llama así y ya tiene vocación europea”. Porque “no hay mayor alegato de europeísmo que lo que llamamos Reconquista: la afirmación de España en la cristiandad occidental”.

“La temeraria” de la pandemia, también

Y concluyó aprovechando su paralelismo con la reina medieval para defender, por ejemplo, su gestión política de la pandemia, en medio de la polémica por las muertes en las residencias de mayores o el reciente escándalo por los delitos reconocidos por su actual pareja por el cobro de comisiones por la venta de material como mascarillas sin declararlo a Hacienda: “Cada vez que tomé una decisión en firme, como por ejemplo fue en los momentos más difíciles de la pandemia, fui 'La temeraria', la que iba contracorriente porque parece que no tenía apego a la vida y era todo lo contrario: no sólo una defensa de la libertad y de aquello en lo que creía sino también de la propia salud, como se demostró después”.

Los sueños húmedos de Isabel Natividad con doña Urraca algún día serán objeto de estudio. La reapropiación y la resignificación de un reinado en clave nacionalista y pseudofeminista. https://t.co/K6bhuJcMzN — Christian Fernández 🇺🇦 🇦🇲 🇵🇸 (@chrisfernan24) May 1, 2024

Precisamente hoy se ha anunciado que el libro de Isabel San Sebastián será presentado por la autora en León capital, como parte de un acto más de la Feria del Libro. La fecha elegida es el martes 21 de mayo a las 20.00 en el Salón de Actos del Ayuntamiento, acompañada por el catedrático de Historia y escritor Santiago Castellanos.