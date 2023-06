La semana del orgullo sale a las calles de León

La provincia de León se prepara para conmemorar el Día del Orgullo el próximo 28 de junio, evento que se celebrará a lo largo de toda una semana llena de actividades y eventos que buscan dar visibilidad al movimiento LGTBIQ+ en la región. Varias asociaciones locales se unen en esta celebración, destacando la participación activa de Rebelión Feminista y AWEN LGTBIQ+, quienes trabajan conjuntamente para promover la igualdad y el respeto hacia todas las identidades sexuales y de género.

La asociación AWEN LGTBIQ+, con sede en Astorga, inició sus actividades en 2016 y estableció una delegación en León en 2018/2019. “Sin embargo, la pandemia ha afectado la continuidad de algunos miembros y actualmente cuentan con una nueva directiva”, explica José Manuel González, vicepresidente provincial de AWEN LGTBI. Este año, se celebra el tercer Orgullo en condiciones óptimas, con una manifestación como evento central el domingo. Aprendiendo de experiencias previas, han decidido realizar la marcha por la tarde para garantizar una mayor tranquilidad y participación de todas las personas.

Por otro lado, Rebelión Feminista, es una asociación feminista queer, personas que no se identifican por su orientación sexual, donde, aproximadamente, la mitad de sus socias son miembres del colectivo LGTBIQ+ o afines a él. Entre este movimiento y AWEN LGTBI se creó una simbiosis entre ambas organizaciones a partir del año pasado para colaborar estrechamente.

La lucha por la libertad de vivir

El principal objetivo del movimiento LGTBIQ+ en León es lograr la plena inclusión y aceptación en la ciudad. En comparación con ciudades más grandes como Madrid, el orgullo en León se encuentra en una etapa de desarrollo, pero se han logrado avances significativos. Se busca superar la concepción limitada de la ‘fiesta gay’ y fomentar la comprensión de que los términos como ‘LGTBIQ’ o ‘QUEER’, abarcando diversas identidades. “Se empieza a eliminar la idea de que solamente existen los gays y que el colectivo es diverso, que hay otras muchas letras que existimos. Por fin, se nos está dando visibilidad en León, que es una ciudad muy chiquitita, que hemos sufrido muchísimas violencias”, detalla Ariana A. Celorio el motivo por el que este año han enfocado sus celebraciones al con el lema ‘El orgullo de las mujeres’.

“Es un término que está muy proliferado en León. Desde que estamos presentes, no existen ‘fiestas gays’, sino ‘Fiestas LGTBI’ o ‘fiestas queer’”, puntualiza José Manuel. Algunas de esas fiestas son para mujeres atraídas por mujeres -lesbianas, bisexuales, asexuales, birrománticas o lesborrománticas- para crear un espacio seguro, ya que siempre había más hombres que mujeres cuando eran eventos más genéricos, donde ellas no estaban tranquilas.

La visibilidad del movimiento es fundamental para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad que padece la comunidad LGTBIQ+ en León. Diariamente reciben casos de menores trans en situación de vulnerabilidad, tanto de la provincia como de fuera de ella. También se denuncian situaciones en los pueblos de la provincia donde no pueden inscribir a sus hijos debido a la falta de reconocimiento de la ley de filiación. “Estas problemáticas, tanto en la ciudad de León como en las zonas de la ‘España vaciada’, son aquellas que denunciamos y que queremos eliminar. Son motivo de lucha por parte de las asociaciones para garantizar la igualdad de derechos para todas las personas”, asegura Ariana.

También ella, que vive con una discapacidad múltiple, ha pelado mucho por la necesidad de hacer el orgullo accesible. “Las personas discapacitadas también somos del colectivo y el orgullo debe ser accesible. Eso hasta hace muy poquito no era así. Llevamos como año y medio, más o menos, mirando todos los locales donde hacemos eventos que sean accesibles”, asegura.

José Manuel: “Las nuevas generaciones no saben lo que es estar en el armario”

José Manuel nos relata su historia personal, “Yo, gracias a AWEN LGTBIQ+, me he liberado. Tengo 36 años y antes en mi casa no decía nada, ya que son de una mentalidad muy cerrada. Ya me da igual quién me vea, quién no me vea A mis parejas intento que se abran un poco. Hay algunas que lo consigo, otras que les da bastante vergüenza. Si quiero dar un beso en la calle, me da igual. Luego te dicen, ”pero es que León es una ciudad muy pequeña“, pero me da igual. Démonos un beso y luego ya veremos qué pasa”.

Un cambio radical en su manera de vivir su sexualidad y se vivir, ya que asegura que hace unos años se sentía encerrado, vivía en un perfil bajo para no llamar la atención. Y comparte un ejemplo muy significativo, “en 2010 se hacían eventos del Orgullo y tú veías la primera fila, niños y gente cualquiera, y por detrás veías a todo el público homosexual. Que estaban ocultos con gorras. Y era como, pero si los conozco a todos”. Pero, por suerte, remarca una diferencia muy significativa de un tiempo a esta parte, “mis parejas más jóvenes que yo no saben lo que es estar en un armario”.

Ariana: “¿Y qué opina tu novio sobre tu vagina incompleta?”

Ariana es bisexual e intersexual, pero siempre le ha costado mucho ligar con chicas. “A lo mejor me meto ligar con una hetero y me llevo una paliza, no por ellas, sino por si alguien te escucha. Siempre está el miedo”, comparte.

Sin embargo, la parte más dura para ella ha sido su intersexualidad, lo que antes se denominaba erróneamente como persona hermafrodita, ella pide que se elimine ya esa terminología. Son aquellas personas que han nacido con características sexuales ambiguas. En su caso, por ejemplo, tiene ‘genitales incompletos’, le sale barba, tiene mucho vello en todo el cuerpo, calvas en el pelo y un cuerpo de mujer con mucho pecho. “Me ha ocasionado muchísima violencia médica. Con 18 años fui sola al ginecólogo porque nunca he tenido la regla. Me explicaron todo el proceso que estaban siguiendo conmigo de manera un poco difusa. Nunca me iba a bajar la regla porque no tengo útero y mi vagina no está completa”, relata.

Pero hace una observación sobre el trato que recibió, “Lo único que le puedo echar en cara es que como solución a mi problema, el cual no es un problema en absoluto, me dijo que tenía dos opciones. O bien hacerme una terapia con dilatadores, la cual iba a ser muy invasiva y muy dolorosa porque un médico tenía que tocarme los genitales de forma periódica hasta que él considerase. O hacerme una vaginoplastia. Me negué a ambas y su respuesta fue, ”¿y qué opina tu novio sobre tu vagina incompleta?“ Un golpe de realidad por el que consideré a mis genitales un problema”.

A pesar de esta delicada situación, asegura de que tuvo suerte de descubrirse sexualmente con personas bastante abiertas. Sin embargo, confiesa que ahora le da miedo cuando tiene relaciones sexuales con gente adulta, “cuando éramos adolescentes nadie se iba a extrañar de lo que encontrara, peo ahora sí”.

La lección más importante

A pesar de su experiencia, todos aseguran que sí que ha habido un cambio bastante grande con respecto a las nuevas generaciones porque ahora nadie tiene miedo a ser abiertamente como es. “Sí es cierto que no ocurre lo mismo con las personas trans”, puntualiza Ariana. Y desarrolla, “con las personas trans sigue habiendo una violencia tremenda. Se han suicidado muchísimos menores este año. Tenemos a Gorka o a Iván. Es horrible que esto siga ocurriendo”. Precisamente, uno de los motivos por los que sigue existiendo el orgullo y por los que sigue existiendo las asociaciones es para eliminar esos tabúes.

Ambas organizaciones trabajan juntas para ampliar la visibilidad del colectivo y eliminar la idea de que solo existen personas gays, destacando la diversidad de identidades que conforman la comunidad. Sin embargo, afirman que la clave está en la educación, pero que centros educativos nos les dejan dar charlas o que el AMPA ha eliminado cualquier tipo de orientación sexual en las aulas. “Dimos una charla en Valles de Luna de Santa María del Páramo y que gracias a eso se ha podido identificar que una niña estaba sufriendo violencia en su casa, otra por parte de su pareja y otra bullying en el colegio”, enumera Ariana a varias personas que pudieron ayudar. Todos ellos lo han pasado y saben que da miedo hablar sobre estos temas con padres o centros educativos, pero para eso están ellos. “Decírselo a alguien que te entiende y que ha pasado por lo mismo es seguro y necesario”, exponen.

José Vicente Víez Hernández y presidente provincial AWEN LGTBIQ+ remarca la necesidad de que la educación sexual salgo de los libros de biología. “Con el problema tan grave que estamos pasando como sociedad de negacionismo de la violencia de género entre los adolescentes y el hecho de que los maltratadores son cada vez más jóvenes, pienso que cada vez hace más falta una asignatura que se refiera a lo que es la prevención y la educación en materia sexual. Sobre todo, en infecciones de transmisión sexual que, vuelvo a repetir, añadiendo a la violencia de género, los pacientes de infecciones de transmisión sexual son también cada vez más jóvenes”, sentencia.

Con la ley en la mano, pero no en el corazón

La nueva ley trans no ha tenido una gran acogida entre el colectivo porque la consideran sesgada. “Vamos a seguir luchando hasta que se incluya a todas las personas trans independientemente de su edad. Que pueda haber autodeterminación de género real. Que las personas intersex estemos incluidas de verdad. Se suponía que iban a incluir una educación específica sobre temática intersex y se ha quitado. Que las personas no binarias sean escuchadas en sus reclamas, ya sea para eliminar la categoría de género del DNI o para incluir la opción de ponerte como no binaria. Las personas migrantes que están en proceso de tramitación de la nacionalidad no pueden acceder a estas leyes. Es decir, que no las protege esta ley estatal”, Ariana indica todas las modificaciones que son necesarias y la ley no contempla, a pesar de que el primer borrador estaba elaborado por varias asociaciones del colectivo, pero que ciertos partidos políticos han ignorado, según indican desde las asociaciones.

La semana del orgullo

Desde una obra de teatro, pasando por el habitual ciclo de cine, un mercadillo de artistas queer, un concurso de talentos y la manifestación que recorrerá las calles más emblemáticas de León el próximo 25 de junio a las 18:00 saliendo de la Junta de Castilla y León, y como colofón el concierto de ‘Megara’ el próximo 28 a las 22:00h en la Plaza Mayor. Todas las actividades son para todos los públicos.

“Este año hemos dedicado el orgullo a las mujeres y feminidades no binarias del colectivo porque hemos sufrido muchas violencias para la consecución de algunas de las leyes feministas más importantes de la última década: La filiación en igualdad de condiciones para las parejas de mujeres, la libre determinación de género, la protección de las infancias intersexuales, el fin de las terapias de reconversión…”, acusan de manera conjunta desde las dos asociaciones. Y recalcan que las leyes solo son parches para garantizar que sus derechos estén protegidos, queda mucho camino por conseguir una sociedad más igualitaria. “Nuestra comunidad autónoma es una de las pocas en nuestro país que no poseé ley LGTBIQ+ que amplíe los derechos reconocidos en la ley estatal. Esto supone una vergüenza para nosotres como colectivo, ya que somos una parte importante de la población”, denuncian.