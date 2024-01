24 runners leoneses corren por un mundo más justo en la India

Más de 8.000 kilómetros separan León de la localidad india de Anantapur, pero ambas ciudades están conectadas gracias al deporte. Un total de 24 runners de León correrán en la IX Anantapur Ultramarathon, una prueba solidaria que se celebrará los próximos 23 y 24 de enero. Hablamos con algunos de ellos mientras esperan a coger el vuelo que les llevará a su destino.

Hay algunos primerizos, como Isidoro Martínez que es la primera vez que viaja con la expedición de participantes de la expedición Anantapur, por lo que sus palabras denotan la incertidumbre y el entusiasmo por esta nueva aventura. “Lo que espero de este viaje es vivir una experiencia personal bonita, en la que, entre otras cosas, el objetivo de la Fundación es ayudar a erradicar, en la medida de lo posible, la pobreza de esa zona centro-sur de la India. Vamos con muchas ganas todos y la verdad es que conocemos lo justo porque los que tiene más experiencia por haber ido otras veces tampoco cuentan demasiado”, comenta.

Está seguro que va a ser una experiencia muy positiva y está deseando conocer las zonas donde está interviniendo la Fundación Vicente Ferrer. Y podrá hacerlo de primera mano, ya que tienen un plan de actividades bastante completo. “Somos bastantes españoles que vamos para allá, y por cierto, somos mayoría leoneses. Pero aquí de lo que se trata es de hacer un grupo y compartir una experiencia vital muy bonita para todos”, puntualiza.

Jesús Núñez, en su tercera participación en la Ultramarathon de Anantapur, es la primera vez que vuelves después de la pandemia. “Voy con mucha ilusión de poder ver todos los proyectos y volver a ver a mi niño apadrinado. Todo el proceso para apadrinar es para facilitar que un niño o una niña que vive en aldeas en las que hay muy pocas posibilidades si puedan tener la oportunidad de recibir una educación hasta los 18 años.

Además, el dinero repercute también en la comunidad en la que vive“, explica Jesús el funcionamiento de una de las formas de ayudar. En la página web de 1 km 1 vida https://1km1vida.org/ hay mucha información sobre la carrera, de todos los proyectos y otras formas de colaborar, incluido apadrinar a los que más lo necesitan. ”A parte de ser un viaje a otra realidad, otra cultura y otro mudo, también para mí supone otro viaje personal. Conozco otra realidad, pero también me voy conociendo un poco más mi propia realidad y ver que hay otros mundos diferentes“, traslada Jesús su experiencia después de varias ediciones.

Eugenia Roig, en su cuarta estancia en Anantapur, asegura que vuelve con mucha ilusión. “Parece que podría conocer ya la experiencia, pero da igual, yo cada vez que voy siento casi los mismos nervios y la misma ilusión por llegar y ver cómo está todo; cómo van progresando los proyectos de la Fundación; por ver también a mis niñas apadrinadas, que de año en año se nota. Hay una niña que todavía no conozco porque la apadriné el año del COVID y no he podido ir desde entonces”, transmite con entusiasmo, aunque para ella esta experiencia es difícil de explicar con palabras porque es muy emotiva y especial desde el primer momento en el que ponen el píe en la Fundación hasta que se marchan. “Es un continuo de emociones, de ilusión y de retos. Además de conocer a todos los antiguos y nuevos participantes en este proyecto, que al final somos casi como una familia”, asegura.

Desde hace más de 50 años, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) actúa en esta zona apoyando a las comunidades y grupos más vulnerables. Y es desde hace 9, cuando se realiza cada año la Anantapur Ultramarathon (UMA), una iniciativa creada por Juan Manuel Viera, ultrarunner canario y voluntario de la organización, que en 2015 decidió iniciar un reto deportivo y solidario para mejorar la vida de las familias del sur de la India.

La UMA es una carrera que logra unir a pueblos y personas por una meta común: acabar con las desigualdades y construir un mundo más justo. Forman parte de esta iniciativa un grupo de deportistas de diferentes ámbitos y niveles: desde corredores aficionados hasta runners de reconocida trayectoria. “Es una carrera cuyo dorsal adquiere el mayor de los significados; un dorsal que literalmente cambia vidas”, asegura Juan Manuel Viera.

El año pasado participaron más de 400 corredores de todo el mundo, cubriendo una distancia de 170 kilómetros por relevos. Y es que, estos corredores, se han comprometido con la Fundación Vicente Ferrer a conseguir este año los fondos necesarios para un proyecto muy importante para los habitantes de 30 aldeas de la región de Kurnool: la reforma y mejora de la Government Junior College Banaganapalli, que fomentará que los chicos y chicas de la zona no abandonen sus estudios.