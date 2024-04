Toneladas de basura se acumulan en San Andrés del Rabanedo por la avería de dos camiones, falta de personal y entre críticas

La basura se acumula por toneladas desde hace días en la mayor parte de los contenedores de todo tipo de residuos en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, el tercero por número de habitantes de la provincia de León.

Las escenas de contenedores rebosantes y de numerosas basuras apiladas a los pies de los mismos se repiten en todas las localidades del municipio, así como en todos los barrios, e incluso en el polígono industrial de Trobajo del Camino, tal y como denuncia en una nota de prensa el Grupo Popular en la oposición, que no duda en culpar al equipo de Gobierno de Unión del Pueblo Leonés (UPL) por lo que tilda de “dejación de funciones”.

Fuentes oficiales del equipo de Gobierno explican que el problema, como la propia basura, se acumula desde que el pasado lunes, hace por lo tanto tres días ya, se constató la avería de dos de los tres camiones de recogida con los que cuenta el Ayuntamiento de San Andrés. Es decir, que tan sólo uno permanece operativo, sin que pueda asumir toda la carga de trabajo para ir vaciando la totalidad de los contenedores.

La Concejalía de Medio Ambiente, que dirige el concejal Alejandro Calvo Corrales, contra quien carga UPL al igual que contra la propia alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, asegura que la decisión temporal desde entonces es que prioritariamente se recojan hasta donde es posible los contenedores de residuos orgánicos “como prioridad”. Se trata de los que dan olores y pueden provocar problemas de insalubridad. En un segundo plano han ido quedando, siempre según fuentes del equipo de Gobierno, los contenedores de plástico, de papel y cartón o de vidrio. “Se espera que mañana (viernes) ya pueda entrar en funcionamiento un segundo camión para empezar a retirar lo acumulado estos días, cuanto antes”, concluyen las mismas fuentes.

El PP, sin embargo, agudiza sus criticas porque “quien gobierna debe de ser la solución y nunca el problema para los ciudadanos”. En una nota de prensa, su portavoz, Noelia Álvarez, considera que “la escasez de personal”, o de maquinaria, “no es una excusa para un equipo de gobierno que debe de tener un 'plan b' para hacer frente a todas las contingencias”. Y también quiere evitar posibles argumentos justificativos, explicando que “achacar la situación actual a la no aprobación de la tasa de Gersul, que este año no tienen que pagar los ciudadanos, es una interpretación muy retorcida de la realidad porque ambos aspectos no tienen nada que ver, y más cuándo la UPL no ha sido capaz de convocar la oferta de empleo público con la que se paliarían muchos de los problemas de personal”.

Los populares no consideran que haya tanto un problema con la maquinaria sino que en realidad “sólo hay un conductor disponible, lo que hace que sea imposible llegar a todas las calles del municipio para la recogida de los contenedores verdes, los envases y el papel”. “Una situación que denota el conformismo de la UPL en lugar de buscar soluciones y organizar el servicio para que no se llegue a la situación actual”, critica Noelia Álvarez.