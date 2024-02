Seis juntas vecinales de la provincia de León están en peligro de desaparición tras varias convocatorias electorales vacantes

Ha tardado pero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica, por fin, casi tres meses después, los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales en el caso de las juntas vecinales que el pasado 28 de mayo de 2023 se quedaron sin representantes por falta de candidaturas, vuelta que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre.

Las elecciones en la provincia leonesa afectaban a un total de 23 entidades locales menores de otros tantos pueblos. De ellos, casi la mitad (once) tuvieron finalmente candidaturas de partidos políticos y por lo tanto oficialmente vuelven a tener representantes en la junta vecinal, mientras que otros doce quedaron desiertos, sin nadie que se presentara.

De estos últimos, son seis los que coincide que ya es la cuarta vez que se quedan sin pedáneos ni vocales, sin que nadie haya decidido dar el paso de presentarse para regir los destinos de la pedanía. Y son esos seis los que ahora están en riesgo de ver cómo se desintegra esa junta vecinal.

Se trata de los casos de los pueblos de Valdefuentes del Páramo (del municipio del mismo nombre), y Castrillo de San Pelayo, Huerga de Frailes, San Pelayo, Santa Marinica y Valdesandinas, estos cinco pertenecientes todos ellos al ayuntamiento de Villazala. En los seis casos ocurre que pertenecen al Partido Judicial de La Bañeza.

Al ser reiterativa la vacante de representantes en estas seis localidades, al no haberse presentado nadie ni en las dos fechas electorales de 2019 ni en las dos de 2023, se inicia ahora un proceso por el que la Diputación deberá nombrar comisiones gestoras, por si en última instancia algún vecino decide dar el paso para cubrir in extremis el puesto de pedáneo. Y de no ser así, se pondrá en marcha un proceso de disolución final de estas seis juntas vecinales, de modo que sus funciones y todos sus bienes sus respectivos ayuntamientos. Y cabe recordar que el proceso de disolución puede ser instado desde por un sólo vecino hasta por el Consistorio al que pertenece.

Los últimos resultados, el 26 de noviembre

El resultado de la última, y muy local, contienda electoral vivida el pasado 26 de noviembre, consiguió repescar algunas pedanías relevantes de la provincia. Once fueron en las que los partidos políticos acabaron consiguiendo que algún vecino concurriera en las urnas: cuatro fueron finalmente para el Partido Popular (PP), otros cuatro para el PSOE y tres para Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Las nuevas pedanías 'populares' son las de Acebes del Páramo (municipio de Bustillo del Páramo); Encinedo (Ayuntamiento de Encinedo); San Martín de Torres (Cebrones del Río); y Velilla de Valderaduey (Villazanzo de Valderaduey). Las que recayeron en el PSOE son Santibáñez de Valdeiglesias (Villares de Órbigo); Santa María de la Isla (municipio del mismo nombre); Valdespino Cerón (Matanza de los Oteros); y Villibañe (Valdevimbre). Y para UPL resultaron ser La aldea del Puente (Valdepolo); Antimio de Arriba (Chozas de Abajo); y Torrecillo (Murias de Paredes).

Las que este año 2023 quedaron sin representación, además de las seis ya mencionadas, que venían de quedar también vacantes cuatro años atrás, fueron las pedanías de Villaobispo de Otero (municipio del mismo nombre); Vivero (Murias de Paredes); Callejo de Ordás (Santa María de Ordás); Zotes del Páramo (del mismo nombre el municipio); Alcoba de la Ribera (Cimanes del Tejar); y finalmente Velilla de la Reina (también del ayuntamiento de Cimanes del Tejar).