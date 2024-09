La Diputación reprocha la manga ancha de la Junta a Valladolid con la uva godello y sólo Vox rechaza arropar a El Bierzo

La Diputación de León no ha podido hoy cumplir su objetivo institucional de oponerse se manera unánime, sin fisuras, a la polémica decisión de la Junta de Castilla y León de autorizar a la Denominación de Origen (DO) Rueda el uso de uva godello, que no les es autóctona en su zona de cultivo mayoritaria de Valladolid, hasta en un 25% para la producción de sus vinos, en detrimento de comarcas como El Bierzo, donde esa uva lleva décadas de cultivo, cuidados y éxitos crecientes.

No ha sido posible esa unanimidad en la aprobación de una declaración institucional presentada a debate y aprobación en el Pleno de este miércoles porque, a pesar de contar con una abrumadora mayoría de 24 votos a favor -la suma del equipo de Gobierno que forman PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL), junto con el Partido Popular (PP)- el único diputado provincial de Vox, Fernando Prieto Olite, optó por un voto de abstención.

¿Y por qué Vox no sumó su voto a la propuesta institucional, en defensa de la comarca de El Bierzo y el daño a su sector vitivinícola por la decisión de a Junta en favor de la DO Rueda vallisoletana? Pues Prieto Olite lo resumió leyendo una declaración en la que defendió “que los viticultores dispongan de la máxima libertad para elaborar el mejor producto” y abogando porque “nada obstaculice esa libertad de producción” de vinos.

Su postura fue censurada con cierta dureza por el presidente de la institución, el socialista y además berciano Gerardo Álvarez Courel, asegurando: “No puedo comprender la postura de Vox” por la abstención, que para él es igual a “la indiferencia” en este asunto“, atribuyendo la decisión de su voto a haber recibido y estar siguiendo ”instrucciones que le dan desde Madrid“. Courel le recordó a Prieto Olite que en la Diputación leonesa ”estamos para defender los intereses de nuestra provincia“ y ser ”responsables y coherentes con nuestra tierra“.

En parecida línea, el portavoz de UPL, Valentín Martínez, insistió en que no es posible quedarse indiferente ante “un ataque más a nuestra provincia y a El Bierzo”, añadiendo muy gráficamente que “si dejamos a la burra libre en el campo, las denominaciones de origen dejarían de tener sentido y desaparecerían”.

Como reza la declaración institucional aprobada por abrumadora mayoría en el Palacio de los Guzmanes, la decisión de la Junta respecto a la uva godello y Rueda es un “evidente robo” a comarcas que, como El Bierzo, pero también varias gallegas, llevan muchos de desarrollo autóctono de esta variedad, a quienes se causará “un grave perjuicio” por una decisión a favor de Rueda “por puro afán mercantilista”.

Por ese motivo, la institución, a pesar de la postura minoritaria del representante del partido de extrema derecha, aprobó pedir a la Consejería de Agricultura de la Junta que admita el recurso de alzada contra la decisión que han plantado los representantes de la Denominación de El Bierzo, que deje sin efecto la polémica decisión del Itacyl autonómico y la suspenda de manera cautelar.