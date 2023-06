Sendino (UPL) se votará a sí mismo a la Alcaldía de León y reta al PP a desbancar a Diez

Máxima tensión en el PSOE local de León. Cuando todo parecía tranquilo para que el día 7 de julio –tras el recurso de Vox a la Junta Electoral por las papeletas invalidadas– José Antonio Diez repitiera en el cargo, la UPL se ha puesto brava y afirma que no entrará al equipo de Gobierno y que, por contra, pretende que su candidato, Eduardo López Sendino, sea el alcalde.

La alarma entre los socialistas se ha producido tras asegurar hoy Sendino en el informativo de Radio León que el PP “tendrá que explicar que dejan gobernar al PSOE en León por no apoyar a UPL”. Es decir, que se votará a sí mismo a la Alcaldía aún habiendo obtenido 5 concejales de los 27 de la Corporación. Los de Margarita Torres (PP) tienen 9 y el Grupo del PSOE 11, mientras no cambie el resultado electoral debido a la reclamación de Vox que podría pasar de 2 a 3 en detrimento de los socialistas que quedarían en 10 ediles.

Es decir, que la UPL decide la mayoría absoluta en el Pleno (14 de 27) en los dos casos; ya que con los 9 del PP llegaría justo y con los 10-11 del PSOE le sobrarían. Y si se abstuviera dejaría que gobierne la lista socialista por haber sido la más votada. Pero en las declaraciones realizadas a la Cadena SER en León capital evidencia que en estos momentos, a unas tres semanas del Pleno de Constitución de la nueva Corporación el viernes 7 de julio, no queda nada claro que José Antonio Diez pueda repetir si al Partido Popular le conviniera a costa de sacrificar a la que podría ser la primera alcaldesa de la capital del Reino, Margarita Torres.

“No admitimos más que la Alcaldía para la Unión del Pueblo Leonés, teniendo en cuenta que es el partido que más ha subido en estas elecciones municipales, y al mismo tiempo siendo decisivos y llave en este Ayuntamiento. Lo que tenemos muy claro es que si ninguno de los dos concede la Alcaldía a Unión del Pueblo Leonés, estaremos en la oposición estos cuatro años como hemos estado y gobernará la lista más votada”, expuso en el noticiero de las 14:00 horas en la SER.

De esta manera, los leonesistas dejan evidente que no se van a abstener, aunque si los de Margarita Torres no les apoyan su posición tendría el mismo resultado que abstenerse. “Lo que hay que preguntar al partido popular es si va a permitir que gobierne el Partido Socialista por no permitir que gobierne Unión del Pueblo Leonés”, manifestó Sendino.

El PP de Margarita Torres había propuesto una Alcaldía rotatoria, algo que no parece que los leonesistas aprueben en la capital leonesa: “A la propuesta del partido popular nosotros hemos dicho, que en absoluto no nos parece serio que la ciudad de León no puede permitirse tener un turno rotatorio, hay muchos proyectos que requieren de un tiempo para su realización y que no nos parecía nada serio. Por tanto lo descartamos”.

Según sus declaraciones en el boletín informativo de Radio León a Sendino tampoco “le parecería serio” que el PP “viniera con una propuesta justo el día antes de la constitución del Ayuntamiento. Yo creo que el Ayuntamiento de León y los leoneses se merecen mucha más seriedad en la actividad política que venir con propuestas a horas de la constitución del pleno”. Sin embargo, hay que recordar que esto fue lo que ocurrió en Villaquilambre con el PSOE para desbancar al popular Manuel García, acordando una rotación en el puesto de alcalde no días, sino minutos antes de la votación.

Diez confía en llegar a buen puerto con la UPL

Por su parte el alcalde de León en funciones, el socialista José Antonio Diez“ manifiestó también a la Cadena SER en León que confía en llegar a un acuerdo con la UPL: ”No es conveniente dejar estas cosas para el último día, yo sigo diciendo lo que he dicho desde el primer momento, la voluntad de los leoneses ha sido clara, ha reforzado mi figura y mi posición como alcalde concediendo más porcentaje de votos que tuve en 2019 y por lo tanto revaloriza y reafirma la gestión del PSOE por el mero hecho de ocupar un cargo o un sillón sin proyecto sin estabilidad y sin experiencia es malo para la ciudad de León“.

“Tanto la UPL como el PSOE tiene una gran ventaja, estos cuatro años que han participado en mi proyecto de ciudad y cuáles son los que quedan y vamos a seguir continuando; y yo conozco sus inquietudes, lo cual es bueno para León”, apunta Diez, que destacó que contrastaría con un apoyo del PP con “una absoluta falta de proyecto” que perjudicaría a los ciudadanos de nuestro Ayuntamiento“.

José Antonio Diez mostró una tranquilidad a la hora de comentar la posición de Sendino respecto a optar a la Alcaldía, que no ha conseguido calar en las filas socialistas tras conocerse ésta. Durante la tarde de hoy en la Agrupación Local Socialista han mostrado gran nerviosismo ante la posibilidad de que el alcalde más leonesista de todos los que han pasado por el Consistorio de San Marcelo sea desbancado por uno de la Unión del Pueblo Leonés si Mañueco aprueba la operación de colocar al leonesismo político al mando de la capital de la provincia leonesa.