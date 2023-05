Los programas electorales de este 28M en León, uno a uno

La campaña electoral de estas municipales llega a su fin. Insulsa y con poca presencia, muy a la portuguesa, de bajo perfil y con los partidos políticos presentes prácticamente en las banderolas y cartelería de la calle, con mítines a pie de calle y carpas en cada barrio. Buscando el lema que les haga llamar la atención, y la fotografía perfecta del candidato. Pero sin molestar mucho, posiblemente por el hastío generalizado de la población.

Los lemas que intentan atraer el voto para la Alcaldía en la insulsa campaña de este 28M

Más

Unas elecciones que, por segunda vez en la historia de esta Democracia de 1978 no coinciden con unas autonómicas. La primera vez que ocurre desde que existe la autonomía, ya que en 1979 no se había conformado todavía, después del adelanto electoral de Alfonso Fernández Mañueco en febrero del año pasado. Esto, más que las Generales –las que los partidos consideran importantes de verdad– son en diciembre, ha provocado que el esfuerzo mediático y en la calle no parezca que haya sido como en otras ocasiones y el bombardeo político pareciera que ha sido menor.

Y todo, aún con la incertidumbre que se tiene sobre el resultado de los comicios del domingo. Teniendo en cuenta que no es lo mismo ganar las elecciones que gobernar (puede ganar un partido, pero la coalición con otros puede dar la Alcaldía a cualquier otro), la duda sobre quién será el regidor en la capital leonesa está en la calle.

Para eso, aprovechando que terminan los discursos y el movimiento de carpas, dejamos aquí los programas electorales (tal cual nos han llegado o se pueden encontrar en Internet) de los partidos políticos por importancia, indicando quién es el candidato de cada uno de ellos y su resultado en 2019, para que si cabe alguna duda se puedan confrontar sus propuestas.

1.- José Antonio Diez (PSOE)

El PSOE gobierna en la capital de León, en 2019 consiguió diez concejales (9+1 al no llegar al 5% necesario Vox tras una polémica confusión en una mesa electoral de Las Pastorinas y recoger los socialistas uno de los dos concejales que les habría correspondido a los de Abascal de sacar 120 votos más). El programa electoral de José Antonio Diez, titulado 'Sólo León', evita relación gráfica alguna con el PSOE, y se centra en el candidato.

Puedes leer la entrevista que le hicimos en ILEÓN aquí.

Se puede consultar aquí arriba (en formato revista de 68 páginas) y descargar en este enlace.

2.- Margarita Torres (PP)

Por su parte el PP consiguió 9 concejales hace cuatro años, dando la sorpresa porque la sensación es que la candidatura del entonces alcalde Silván parecía débil. Su sustituta, Margarita Torres, tiene que superar el listón de quien la aupó a la lista en 2011 para tener la posibilidad de ganar las elecciones. Para ello cuenta con este programa electoral de tan sólo 9 páginas centrado en diez puntos principales titulado 'Plan Estratégico León 2023 / 2027' con el eslógan: “Frente a la política ficción, gestión e innovación'.

La entrevista electoral que salió publicada en ILEÓN se puede ver pinchando en este enlace.

Al no estar disponible en formato PDF se puede leer entero entrando en su página web de campaña.

3. Eduardo López Sendino (UPL)

La Unión del Pueblo Leonés ha tenido tres ediles este mandato (2+1, con el que consiguió arrebatar a Vox como hizo el PSOE al no llegar al umbral del 5% este partido en 2019 tras el error de la mesa de Las Pastorinas). En las anteriores elecciones autonómicas de febrero de 2022 dio la sorpresa y fue el partido más votado en la ciudad de León y su alfoz. Aunque tiene complicado repetir ese resultado, se cree que su cabeza de lista desde hace ya tres mandatos, Eduardo López Sendino, mejorará el resultado de 2019 y su grupo podría ser la llave de la gobernabilidad municipal hasta 2027, aquí resume su propuesta política en una entrevista publicada en ILEÓN.

La UPL pone a disposición de la ciudadanía todos los programas electorales de los más de cien municipios en que se presenta en esta página web.

4.- Justo Fernández (Ciudadanos)

Ciudadanos consiguió cuatro concejales en 2019 en la Corporación Municipal de la capital de la provincia. Pero su descomposición indica que no va a conseguir este resultado y las quinielas apuntan a su desaparición. Sin embargo, el cabeza de lista (la portavoz, Gema Fernández va de dos), Justo Fernández, asegura en esta entrevista en ILEÓN que seguirán en el Ayuntamiento.

No encontramos un programa en PDF en internet ni en su web. Así que dejamos este folleto electoral de arriba para que se vean sus propuestas para el municipio leonés.

5.- Nael Blanco y Carmen Franganillo (Podemos - IU)

La candidatura de izquierdas llega por primera vez unida al 28M. Algo que no parecía posible pero que sí lo fue al final con Nael Blanco, de Podemos, como número 1 (aquí se puede leer una entrevista suya en ILEÓN) y Carmen Franganillo (IU) como número 2. Su objetivo es no sólo recuperar el concejal que perdió el grupo de Podemos en este mandato –con la rebelión y expulsión del concejal Pastrana–, sino recuperar al menos los dos que tuvo en el primero de 2015 a 2019.

El programa, que se puede consultar ahí arriba, se puede descargar pinchando aquí.

Resto de candidaturas, sin programa en Internet

Del resto de candidaturas se va a hacer mención, pero ninguna tiene un programa descargable en internet, con lo que no es posible enlazarlo. Vox, que sí tiene posibilidad de entrar en el Pleno con la candidata Blanca Herreros, no ha tenido prácticamente contacto con este digital durante la campaña; aunque su propuesta es, como suele ser tradicional en este partido, muy corta, con diez puntos que caben en un folleto de un folio por dos caras.

También se presenta Alantre, con Nicanor Pastrana (el concejal que se quedó el acta de Podemos para entrar en el Equipo de Gobierno municipal con el PSOE al principio de este mandato), y el Prepal. Por último también hay candidaturas del PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España) y de Falange Española de las JONS.