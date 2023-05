Podemos-IU, volver al Ayuntamiento de León para condicionar desde la izquierda las políticas de Diez

Las próximas elecciones municipales suponen el estreno de la coalición entre Izquierda Unida y Podemos para concurrir a la alcaldía del Ayuntamiento de León, con Nael Blanco como primero en la lista de esta alianza de izquierdas que pretende recuperar el asiento obtenido en los comicios locales de 2019 y ocupado por el expulsado del partido y candidato por Alantre, Nicanor Pastrana. Para el mandato que está por llegar, Podemos e IU buscan condicionar el futuro de la capital leonesa con una posición más vigilante en los pactos, un respaldo a la autonomía leonesa y una oposición firme a las privatizaciones del alcalde José Antonio Diez.

Pastrana fue el primer y único concejal que ha obtenido Podemos, por entonces bajo las siglas de Podemos-Equo, y que fue expulsado del partido después de que aceptase un pacto de gobierno con el PSOE de José Antonio Diez en contra de la opinión de sus bases, entre otros motivos detallados en un informe. De esta forma, el ex-concejal de Podemos-Equo se convirtió en el primer concejal del Ayuntamiento de León bajo estas siglas y también el primer y único tránsfuga del mandato.

Ahora, con Nael Blanco (Podemos) como nuevo candidato a la alcaldía seguido por Carmen Franganillo (IU) como segunda en la lista, quiere hacer borrón y cuenta nueva mediante esta primera coalición de izquierdas a nivel local en León que el candidato de Podemos, en conversación con ILEÓN, califica ya como muy positiva: “Al final cuando trabajamos en el día a día lo que hacemos es sumar esfuerzos. Las dos formaciones tenemos la militancia que tenemos y eso no varía, el que se sume es importante. Como en cualquier matrimonio hay diferencias que tienes que sentarte y resolver, hay que llega a acuerdos simplemente y con alguien que en un 80% o 90% piensa igual que tú”.

Respecto al anterior pacto de Podemos y PSOE en el Ayuntamiento, con la figura del concejal tránsfuga que en estas elecciones municipales concurre como candidato de Alantre, Nael Blanco quiere dejar claro la desvinculación del partido con Pastrana, que fue oficialmente expulsado en enero de 2021 sin que el Ayuntamiento disolviera el grupo manteniendo al tránsfuga como concejal: “Creo que este concejal ha demostrado desde el día uno que se ha aprovechado del partido. En estos casos siempre está el que corrompe y la víctima, y la víctima es Podemos, la militancia y, lo más importante, la ciudadanía leonesa que no ha podido disfrutar de unas políticas sociales a la altura cuando con un único concejal era clave para el gobierno local”.

Blanco advierte que su papel en el Ayuntamiento será, en caso de obtener representación, mucho más vigilante a la hora de pactar, sin cerrarse a llegar a acuerdos aunque marcando la línea roja en las privatizaciones: “El que José Antonio Diez haya actuado de la manera que ha actuado, y no me refiero solo al concejal tránsfuga, sino a su hora de gobernar, lo que nos tiene que hacer es más vigilantes a la hora de los pactos. Tampoco te puedes negar a que haya un avance para la ciudad, si conseguimos que se pacten políticas adecuadas y progresistas llegaríamos a un acuerdo con ellos y si es necesario nos saldríamos del equipo de gobierno. Si se dedica a privatizar delante de nosotros lógicamente no puedes pactar con él”.

Las políticas de Diez y las propuestas de la coalición

Podemos e IU ya han dejado claro en numerosas ocasiones su firme oposición a las numerosas privatizaciones de servicios públicos que ha realizado el Ayuntamiento de León y, apuntan, especialmente durante los años de mandato del socialista Diez: “¿Qué diferencia hay entre los cuatro años de Silván y los de Diez? Ninguna. José Antonio es el concejal de León que más privatizaciones ha realizado en el Ayuntamiento de León. Solo hay que ir viendo una a una y en la mayoría de ellas está él. Y se supone que es alguien socialista, obrero y español. A lo mejor por poner banderas lo podemos llamar español”, critica el candidato de Podemos.

Como políticas prioritarias Nael Blanco destaca “ampliar el servicio de limpieza y sus trabajadores y que tengan unas condiciones dignas. Eso tiene que estar firmado lo primero pero por la parte de ampliar a los trabajadores”. Del mismo modo, menciona los 'arboricidios' que han tenido lugar en la ciudad de León, especialmente durante el mes de mayo mediante podas y talas de masa verde. También destaca un cambio en el modelo de transporte firmando “un compromiso de reforma de los transportes en la ciudad; tenemos que replantearnos la movilidad y no ir a golpe de ocurrencia. Cambiamos los autobuses, sin tener claro cuántos están circulando, peatonalizamos Ordoño II pero no sabemos por dónde pasa el tráfico. Tenemos que pensar qué modelo de transporte queremos no a cuatro años, si no a 20 años”.

El apoyo a la autonomía leonesa

En su programa, Podemos e IU ya han anunciado su respaldo a un referéndum sobre la autonomía leonesa, calificado por Unión del Pueblo Leonés (UPL) como electoralista: “La opinión de la UPL es que cualquiera que apoye la región leonesa y no sean ellos es electoralista, cuando ellos lo hacen es por convencimiento férreo. Lo hemos apoyado con unas condiciones muy básicas: no queremos un pacto de élites y queremos un referéndum, en Podemos los decimos desde el día que nacimos”, asegura Blanco al respecto.

El candidato matiza al respecto que el apoyo de la coalición a la autonomía leonesa no implica una oposición frente al resto de provincias castellanas: “Si yo pudiera votaría a favor de la autonomía, eso no quiere decir que alguien de Valladolid o de Burgos sean mis enemigos. Los trabajadores allí tienen los mismos problemas que nosotros, que los datos de la región leonesa son más preocupantes que la castellana sí, pero son preocupantes ambas. Que hagamos la guerra del último contra el penúltimo es una división que nos plantea muchas veces el capitalismo y es muy peligrosa”, valora.

Los jóvenes leoneses y el acceso a la vivienda

En el año 2022 los habitantes entre 15 y 34 años eran poco más de 21.230 en el municipio de León, casi 7.000 menos que diez años atrás, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La pérdida de población joven en la provincia es una realidad y la ciudad de León, su núcleo poblacional más grande, no es una excepción.

La coalición Podemos- IU vincula esta pérdida de población joven con el difícil acceso a la vivienda que provoca su migración a las grandes ciudades: “Una de las cosas más importantes a la hora de vivir es tener una casa, si no tienes una vivienda donde vivir muy difícil vas a hacer tu vida en ningún sitio. Creo que eso es muy importante para impulsar que nuestros jóvenes se queden. El alquiler medio en la ciudad de León en enero de 2023, según el portal Enalquiler, estaba en un precio medio de 700 euros. La gente no tiene capacidad económica para desarrollar su vida y oyen los cantos de sirena de las grandes ciudades en las que tu calidad de vida baja mucho, yo he migrado a una de estas grandes ciudades españolas y la calidad de vida desciende mucho”, asegura Nael Blanco.

El candidato defiende la necesidad de mejorar la accesibilidad a la vivienda apostando por aumentar el parque de vivienda pública: “Hay que regular y hacer medidas que sean necesarias, y hacer viviendas realmente públicas y que se queden en alquiler. Hemos hecho una política de vivienda pública durante los años del pelotazo que luego se compraba y desaparecía del parque público, y al final no tenemos vivienda pública. Tenemos que poner en el mercado las viviendas vacías”.

Una de las ideas que propone es que se pueda alquilar casas a través del Ayuntamiento como viviendas sociales: “Si nosotros damos un plan donde facilitamos a los propietarios y les damos garantías de que sea el Ayuntamiento quien asuma reformas en las casas a cambio de que durante un tiempo se destinen a vivienda pública. No podemos dejar que las patronales y las inmobiliarias quienes marquen los precios de alquileres”.

Energía verde en la ciudad

Uno de los debates actuales con más repercusión, también en estas elecciones municipales, es la forma en que las ciudades se tienen que adaptar respecto a las energías renovables; una conversación motivada por las múltiples aprobaciones de macroparques eólicos y fotovoltaicos en la zona rural y que afectan también a la ciudad de forma indirecta. Al respecto el candidato de Podemos e IU reitera su oposición a los macroparques y valora cómo puede afectar a la ciudad: “Es gravísimo; el futuro de la provincia y del medio rural va ligado al futuro de la ciudad”, afirma recordando cómo al desaparecer la minería la ciudad, a pesar de no tener minas, sufrió social y económicamente la falta de la industria minera.

Para la coalición de izquierdas, el futuro de las energías renovables en la ciudad pasa por el autoconsumo y la instalación de paneles solares en tejados inutilizados: “Nosotros impulsamos que sean los propios vecinos quienes se beneficien de esas instalaciones eléctricas y bajar sus consumo y, por lo tanto, tener ahorro. Tenemos un montón de tejados de instalaciones públicas que podríamos utilizar para que la gente se uniese en comunidades energéticas. Frente a este modelo tenemos la red de calor que quiere impulsar el PP con José Antonio Díez y que no sabemos cuándo llegarán ni la capacidad de reducir la contaminación, incluso sospechamos que puede impulsarla más y dejarla peor. También necesitamos reformas las viviendas y buscar una eficiencia energética”.