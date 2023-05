Sendino (UPL): “No gobernaríamos con Vox, es nuestra línea roja, pero podríamos recibir su apoyo para la Alcaldía”

Concejal desde hace doce años, cabeza de cartel desde 2015, Eduardo López Sendino afronta su tercer intento electoral por Unión del Pueblo Leonés a la Alcaldía del Ayuntamiento de León reivindicándose como la verdadera opción leonesista y poniendo en claro sus simpatías y sus principales apuestas para el futuro de la ciudad.

¿Por qué considera que estas elecciones municipales de 2023 son vitales para el futuro de León y UPL debe tomar parte de él?

Pues porque en Unión del Pueblo Leonés entendemos que el tren está pasando y la ciudad de León cada vez se está muriendo más. Y hace falta, precisamente, un toque importante para revitalizarse, para recuperar población, volver a recuperar la actividad económica que en estos últimos años, de dos gobiernos del Partido Popular y uno del Partido Socialista vemos que la tendencia sigue siendo la misma. Y por tanto, claro, esta situación hay que revertirla y cuanto antes.

O sea, como símil, que el tren de León no llega a Matallana, ¿no?

No llega a Matallana, cada día llega peor y lo que estamos es descarrilando en lo que es el futuro de una ciudad, el futuro de la provincia, porque León ciudad proyecta también a toda la provincia y si logramos recuperar la ciudad lograremos también, en cierta medida, recuperar la provincia de León.

¿Y eso pasa por que UPL gobierne o co-gobierne en el Ayuntamiento de León? Porque no sería la primera vez que lo hace...

Sí, no es la primera vez, pero desde luego lo que aspiramos es a gobernar y que sea la ciudad de León la que tenga el primer alcalde leonesista en la historia de la Democracia.

José Antonio Díez no estaría de acuerdo en esa afirmación.

Entiendo que no puedan estar de acuerdo con eso pero hay que tener en cuenta es que José Antonio Díez es el candidato del Partido Socialista.

Si fuese un verdadero leonesista, yo no estaría dos minutos en un partido que en modo alguno va a autorizar ni apoyar la autonomía de la Región Leonesa

¿Y usted cree que Diez no es leonesista? Él se vende como tal.

Él venderá lo que quiera, pero desde luego si fuese un verdadero leonesista, yo no estaría dos minutos en un partido que en todo momento me está diciendo que en modo alguno va a autorizar ni va a apoyar la autonomía de la Región Leonesa. Y se lo ha dicho Pedro Sánchez, se lo ha dicho Tudanca, se lo ha dicho Cendón, el ministro Bolaños cuando ha venido... Le han dicho que el marco autonómico está cerrado y que no hay nada que hacer, en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Si José Antonio está a gusto en el Partido Socialista y se presenta con las siglas del PSOE, me da a entender de que su leonesismo es simplemente coyuntural y un leonesismo que yo llamo de trampantojo.

¿Pero entonces sólo los leonesistas buenos en UPL, no hay leonesistas en otros partidos? El marco territorial está marcando más el debate de esta campaña que ninguna otra.

Yo no digo que no pueda haber leonesistas en otros partidos, pero en otros partidos que defiendan la autonomía de la Región Leonesa. Yo vuelvo a insistir: yo no podría estar dos minutos, por una cuestión de coherencia con las ideas. Si su idea es que quiere la autonomía de la Región Leonesa y se manifiesta leonesista, no entiendo cómo sigue presentándose con unas siglas que se llaman Partido Socialista.

Si aplicamos el razonamiento con coherencia, UPL no podría estar en instituciones como la Junta de Castilla y León.

No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque si estás en las instituciones es precisamente para seguir reivindicando esa autonomía de la Región Leonesa, no internamente en ningún partido que no esté de acuerdo con la autonomía. Estar en las instituciones es importante. El conseguir el Ayuntamiento de León y otros ayuntamientos es importante porque esto tiene que servir de aldabonazo para se vea que en León hay un grave problema: que no se nos permitió constituirnos en Comunidad Autónoma en su momento y el derecho histórico que todos los leoneses tenemos.

¿Y es bueno o es malo que unas elecciones municipales, estrictamente municipales, focalicen sobre todo, más que nunca en este caso, ese debate de a León sin Castilla le iría mejor? ¿Quizá oculta otros debates, otras propuestas, otros asuntos a pie de calle que la gente necesita?

No, yo creo que el hecho de que ahora todos los partidos entren a debatir sobre el leonesismo yo creo que es importante. Ha sido una labor de durante muchos años ha hecho Unión del Pueblo Leonés, ir calando en la sociedad leonesa el leonesismo, y que ahora mismo la mayoría de la población de León esté con la petición de una autonomía de la Región Leonesa. Eso no impide que se hable de otros temas y que otros asuntos que son estrictamente municipales se debatan también. Al revés, yo creo que es absolutamente complementario porque muchos de los problemas que tiene la ciudad de León vienen precisamente por pertenecer a esta Comunidad autónoma y no poder ser la cabeza o por lo menos tener sedes de la Comunidad autónoma, que sería la de la Región Leonesa.

En este contexto, se va a analizar con mucho detalle el resultado electoral de UPL en la ciudad de León: en las últimas elecciones, las autonómicas, UPL ganó en la ciudad. ¿Siente responsabilidad Sendino para mantener el resultado o mejorarlo?

Bueno, somos conscientes que el resultado que tuvimos fue muy bueno y que el apoyo a UPL ha aumentado ostensivamente. Lo palpamos en la calle y vemos cómo los leoneses cuando hemos estado repartiendo el folleto con lo conseguido en estos años, lo cogen con agrado, no ha habido rechazo y muchas personas nos dan su apoyo. Pero también somos conscientes de que en unas elecciones autonómicas la gente piensa con otro parámetro que en unas elecciones municipales. Hay más actores en esas elecciones municipales y por tanto no necesariamente los resultados tienen que repetirse, pero sí que estamos ilusionados con acercarnos por lo menos a esos resultados.

¿Qué le dice Eduardo López Sendino a quienes le pueden llegar a achacar un perfil político bajo?

Que yo no sé a lo que un perfil político bajo. Pero si el perfil político alto es el desnudarme en la Plaza Mayor, puedo asegurar que ese perfil no lo tengo.

El perfil entonces no se mide en cazoncillos, entonces.

Exactamente. Quiero decir que el perfil de un político se valora en función de lo que ha hecho durante el tiempo y lo que ha trabajado y lo que ha conseguido. Y no es por echarme ningún tipo de flor, porque es una labor de trabajo de todo el grupo, de todos los concejales en el Ayuntamiento y de toda la candidatura, pero yo creo que el trabajo que se ha hecho es muy importante. Y por tanto entiendo que el perfil es muy alto.

Pisando la calle, muchos servicios públicos han sido sistemáticamente privatizados, no los desarrollan empleados públicos del Ayuntamiento. ¿Qué le parece a UPL esto? ¿Y qué estarían dispuestos a reconsiderar, a volver a municipalizar, viendo por ejemplo que hay que decidir cosas como la gestión del parking de Santo Domingo o la concesión de los autobuses urbanos?

Hemos sido muy claros durante todos estos años. Desde que se planteó la privatización de la iluminación de la ciudad, fuimos el partido que nos opusimos a ello: dijimos que había que trocear el contrato para que tuvieran acceso empresas de León por barrios, y que la gestión tendría que ser municipal. Pero en todos los casos hemos apostado por la municipalización, incluso del servicio de autobuses. El servicio de autobuses tiene que cambiar, tiene que haber más frecuencias, más autobuses, ser acordes al número de usuarios habitual: no puede ser que tengamos autobuses de un porrón de metros para que viajen dos o cinco personas personas. Hay dos líneas que son las que más se usan, la de Hospitales y Universidad. En esas pueden ser unos autobuses grandes pero en el resto de las líneas no tienen sentido autobuses de ese calibre. Hay que reorganizar líneas y frecuencias. Pero todo eso con un servicio municipalizado o, en el peor de los casos, con una empresa mixta con mayoría de capital del Ayuntamiento de León. También apostaríamos por la municipalización del parking de Santo Domingo. Evidentemente, hay que estudiarlo, lo que no se puede hacer es, como ha hecho el partido Ciudadanos, presentar una moción de urgencia en el último Pleno por puro postureo electoralista. Y tampoco se entiende que un partido que se dice liberal apueste por una municipalización. Parece una contradicción in terminis. Hay que estudiarlo, las municipalizaciones son delicadas. Hay que ver a cuántos empleados afecta, cómo es el servicio, qué obras hay que ejecutar para poner en funcionamiento adecuado ese parking. Poniendo ese ejemplo pero es válido para cualquier otro tipo de municipalización. Desde UPL apostamos decididamente por las municipalizaciones o en el peor de los casos, con empresas mixtas pero con la mayoría de capital del propio ayuntamiento.

La campaña se está centrando mucho en el ataque o la defensa del día a día de la ciudad, la limpieza, la baldosa, la luz...UPL, aunque no cogobernando, ha impuesto proyectos e iniciativas en este sentido. De modo que ¿cómo ve UPL la situación de la ciudad?

Como bien decís, hemos participado con enmiendas a los presupuestos, más de 10 millones de euros que son obra de Unión del Pueblo Leonés, traducidos en muchas mejoras para la ciudad. Pero en lo que es el día a día, eso le ha correspondido al equipo de gobierno del Partido Socialista. Y en estos años, en cuanto a la limpieza, iluminación, seguridad, al arreglo de las baldosas, bueno, pues no hemos visto absolutamente nada, una continuación de lo que anteriormente fue la absoluta dejadez por parte de los equipos de gobierno de Emilio Gutiérrez y Antonio Silván. Yo no he visto una diferencia en cuanto a esto. Recuerdo cuando llegó el partido Ciudadanos y dijo: “Bueno, vamos a hacer una comisión de la limpieza”. Yo fui a dos reuniones y dije: “Mira, ya no vuelvo, porque la situación es bien sencilla, más medios humanos, materiales y técnicos. Lo demás es perder el tiempo”. Al final, la comisión perdió el tiempo durante meses concluyendo que faltaba más personal y faltaban más medios. Cuando se municipalizó, el compromiso eran doscientos y pico empleados y ahora los que hay son ciento y pico. Si a un empleado de limpieza, por muy bueno que sea, si donde tenía 4 kilómetros para limpiar resulta que ahora 8, evidentemente no va a poder hacer la misma limpieza. Hay un problema de ciudad muy grave. El problema de la iluminación viene ya de esa privatización a la que nosotros nos opusimos y hay que darle una vuelta. No tiene sentido que se hayan simplemente cambiado las luces sin racionalidad.

Otro sector económica o laboralmente muy relevante para León es la hostelería. ¿Cree UPL que que hay que volver a achicar un poco los espacios públicos acrecentados en su favor durante una pandemia que ya no existe?

Sí, entendemos que hay que conjugar las dos cosas, el interés de los hosteleros con el interés de los ciudadanos. Hay que regularlo en la ordenanza correspondiente. No tiene sentido que en una calle esté prácticamente ocupada por nuevas terrazas de hostelería pero al mismo tiempo somos partidarios de mantenerlas sin que ocupen ocupen todos los espacios y dignificándolas. No puede ser es que la ciudad de León, una ciudad turística, bonita, tengamos unas terrazas con un palé de obra. Hay que hacer unos modelos que sean adecuados para el Casco Antiguo, para la zona moderna, y que los hosteleros escojan qué modelo quieren instalar, pero que sean dignos.

¿Se está yendo un poco de las manos el sector turístico, los fines de semana, despedidas de solteros, quejas por precios elevados...?Aunque son asuntos no siempre en manos de una decisión municipal, ¿cómo lo observa usted?

El turismo de la ciudad es muy importante. Lamentablemente, ahora mismo, la ciudad de León se está constituyendo en una ciudad de servicios. La llegada del AVE ha sido un cambio exponencial a la hora de que la ciudad de León sea turística, pero bueno, yo soy consciente que las despedidas de solteros desde luego no aportan gran cosa a la ciudad. Pero no es fácil de regular eso, la gente tiene una disponibilidad para venir, es bueno el turismo y que León se conozca, pero efectivamente no estamos muy de acuerdo con ese turismo de...de...

¿De batalla...?

De batalla o de bolsa del bocadillo, ¿no? Sería más interesante un turismo de calidad. Por eso, hablando del turismo, nosotros apostamos también por dinamizar el aeropuerto de León. El Ayuntamiento de León está en el Consorcio del aeropuerto. Y tiene la obligación de conseguir lo que hasta ahora no se ha hecho: un turismo que venga a la ciudad, no que salga de la ciudad. A la ciudad de León le supone un coste absurdo gastar para que los leoneses vayan a Ibiza en el verano y les cueste el vuelo 50 euros. Eso no trae absolutamente nada, a León le supone simplemente un gasto. Lo que hay que hacer es salir fuera, buscar turoperadores en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier país europeo, en Estados Unidos, para que vengan a León. Un turismo que que visite toda la provincia, Las Médulas, Picos de Europa, que vaya a Riaño, que vaya a Astorga, y que se pase 10 días en la ciudad de León. Ese es el turismo que tenemos que buscar.

Entonces, ¿Rechaza vuelos low cost, una vieja aspiración del aeropuerto de León? Porque es un modelo por el que otras provincias como Asturias están apostando con éxito.

No es incompatible lo que estoy diciendo con eso. Pero lo que no tiene sentido son esos vuelos puntuales en el verano, no dan absolutamente nada. Pero si la ciudad de León tiene un vuelo low cost, por ejemplo, pues a Frankfurt, a Munich, a París, tiene la posibilidad de que tenga retorno para la ciudad.

¿Quitará Sendino alcalde o Sendino vicealcalde el nombre de la calle General La Fuente, quien firmara el golpe de Estado y ejecuciones en León, que permanece homenajeado en nuestro callejero? Porque hay una Ley que no se está cumpliendo.

No se está cumpliendo. Efectivamente es otro de los debes del alcalde de León, que ha querido pasar de puntillas con este tema. Desconozco las razones pero hay que cumplir con la memoria y con la legalidad vigente. Nos guste o no nos guste. Puede crear un problema a los vecinos pero hay que cumplir con esa Ley, por ejemplo, la glorieta de Carlos Pinilla, Fernández Ladreda, Alcázar de Toledo... Muchas más calles que requieren un cambio. Y tenemos además una 'bolsa' de callejero. Se han puesto otros nombres a otras personas que ha interesado pero no se ha cumplido con esa 'bolsa' y sería una de las cosas que habría que solucionar.

El alcalde, como excusa en una de ellas, ha señalado que no ha contado con la mayoría suficiente ni con el apoyo suficiente que sí ha tenido en otras decisiones. En concreto, que en una calle no se aprobó el cambio porque UPL se opuso.

Esto es completamente falso.

En una comisión se habló de cambiar Pilotos Regeral.

Completamente falso. A mí jamás el alcalde me ha preguntado sobre el cambio de las calles con respecto a la memoria histórica. Jamás.

Muy categórico. ¿Ponemos el titular: “El alcalde de León miente”?

En este caso sí. Puedes buscarlo. Ojo, otra cosa es que nosotros hayamos dicho que hay que revertir el callejero de León y poner nombres de mujeres, que hay muy pocas. Y eso sí que lo hemos dicho. Igual en esa se pretendía poner a otra persona y se dijo que se pusiera un nombre de una mujer.

Creo que recordar que la propuesta en esa calle era calle Botines, por el edificio obra de Gaudí. Y 'Botines' no es ni masculino ni femenino, no está ahí el problema.

Es que esa calle tampoco tiene sentido.¿Y por qué el nombre Botines y no el de una persona que realmente lo merezca y que pudiera ser una mujer? Quiero decir que posiblemente nuestra oposición no fue al cambio sino al nombre propuesto. No lo recuerdo. Pero jamás el alcalde me ha preguntado qué opinaba sobre el cambio de los nombres de la ciudad en cumplimiento de la Ley Memoria histórica. Los únicos que se opusieron a ese cambio fueron del Partido Popular, que yo sepa.

Es el 29 de mayo, el resultado electoral encima de la mesa. Empieza la negociación para gobernar León si no hay mayorías absolutas. En este escenario, ¿dónde están, si las hay, las líneas rojas de UPL?

El partido establece que cualquier tipo de pacto tendrá que ser aprobado por el Consejo General del Partido en municipios de cierta importancia poblacional, como León, San Andrés, Ponferrada. Pero para mí, personalmente, hay una línea roja que es Vox. Nosotros no gobernaríamos en ningún caso con Vox. Otra cosa es que te voten o te apoyen, es otra cuestión, eso no lo puedes evitar. Pero sí digo que no gobernaríamos en ningún caso con Vox. Esa sería nuestra línea roja.

¿No habría negociación? ¿No habría conversaciones con Vox?

No. ¿Con Vox? No. Pero es una línea roja mía. Yo lo he transmitido y lo he dicho.

Esa postura tan tajante plantea un escenario en el que, si PP y Vox necesitan el voto de UPL, el candidato del PSOE estará tranquilo pensando que cumpliendo esa palabra UPL nunca apuntalaría una mayoría de la derecha.

Bueno, bien, pero también hemos dicho que podríamos recibir el apoyo para gobernar con la Alcaldía para la Unión del Pueblo Leonés. Eso cumpliría la línea roja de que yo no entraría a gobernar con Vox, sólo recibir los votos de Vox. Hay dos cosas diferentes: una cosa es recibir el voto en la investidura y otra muy diferente es entrar a cogobernar.

¿Aceptar apoyo de Vox sí pero no formar parte del mismo equipo de gobierno?

Formar parte del mismo equipo de gobierno, no. Lo otro, yo no lo podría impedir.

Un Eduardo López Sandino como alcalde o gobernando con otra fuerza política, ¿cuál es la primera medida que adoptará?

Bueno, la primera sería reunirme con todos los grupos de la oposición para conseguir un consenso en aquellas cuestiones importantes de la ciudad. Hay una cosa importante, que son los nuevos presupuestos municipales, porque ahora mismo estamos con unos presupuestos prorrogados y será una de las tareas importantes que hay que hacer. Eso requiere sentarme con el resto de los grupos políticos y conseguir lo que no se ha conseguido yo creo que en toda la Democracia: la aprobación de todos los grupos políticos de los presupuestos. Se ha conseguido en la Diputación, pero no entiendo por qué razón en el Ayuntamiento de León nunca.

¿Pero algo así, digamos, de obra o servicio o acción urgente?

Pues fundamentalmente ver la solución para el problema de la limpieza, uno de los principales problemas que la ciudad de León tiene y que los leoneses demandan. Que los profesionales digan qué necesitan y qué podemos reorganizar para que la ciudad de León sea una ciudad limpia, como en su día fue.

Y más pensando un poco en sacar a León del atolladero, económico y poblacional también, ¿dónde están los pilares básicos del programa de UPL para revertir esa situación actual? Proyectos esenciales.

Hay una posibilidad de aumento poblacional: potenciar el que a León vengan personas que están ahora mismo en teletrabajo. León es una ciudad muy importante que viniese gente a vivir y teletrabajar en León. La calidad de vida que tenemos en León es envidiable, extraordinaria, y para un madrileño, uno de Barcelona, de Sevilla que esté teletrabajando la ciudad de León sería muy atractiva. También hay que procurar atraer empresas, salir de León, buscar esas empresas que vengan a León. A mí me da lo mismo de que se instalen en el polígono de Villadangos, porque al final ese es el polígono de León, con suelo industrial y tamaño, y es ahí es donde tenemos que apostar.

Pero diga, ¿por qué León atraería a teletrabajadores, que parecen el filón actual, pero no Soria, o Zamora, o Palencia? ¿O Valladolid? ¿Qué posiciona mejor a León en esa carrera?

Pues ser una ciudad muy amigable para vivir, donde tenemos todos los servicios, una comunicación con dos horas con un aeropuerto de primer nivel internacional como es Madrid. Es decir, que yo creo que eso es un valor que muchas otras ciudades no pueden ofrecer. Palencia no puede ofrecer y decir que tiene todos los servicios, porque no es verdad...

¿Ni el resto?

Pues pueden opinar lo que quieran pero yo tengo que defender mi ciudad, las bondades de León.