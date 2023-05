Margarita Torres (PP): “No voy a engañar a los leoneses sabiendo cómo es el proceso de León sin Castilla”

El Partido Popular de León se decanto por la historiadora leonesa como su rostro para el cartel electoral al Ayuntamiento de León, rostro acostumbrado a aparecer en televisión. Y aunque la nave del misterio sobrevoló los días previos a su designación, esta edil que ya pilotó la Concejalía de Cultura y Turismo pero en el último mandato estuvo muy alejada de la primera fila finalmente acompaña a las siglas de un PP que aspira a la reconquista del Consistorio de la capital. Torres más altas han caído.

Políticamente, con la fuerza que arrastra siempre un partido político, ¿cree Margarita Torres que su candidatura llega en el mejor estado posible o hubiera sido deseable otro escenario para arrancar, más control sobre la lista, menos imposiciones, menos escenificaciones fantasmas?

A ver, hay dos formas de hacer política: los que venimos a servir y los que vienen a servir-se. O sea, los que venimos a la política con los garbanzos comidos de casa y los que vienen a buscar en la política un medio de vida. Yo los traigo comidos de casa. Vengo aquí porque me apetece que esta ciudad sea la mejor, porque me quiero quedar aquí, que mi hijo tenga empleo y mi madre viva a una ciudad cómoda. Pero hay gente que entiende la política de otra manera. Evidentemente, cuando tú eres elegida como candidata, hay un cierto rodaje y tienes valores, en el fondo, que yo tengo de mis abuelos. Para bien o para mal, lo que soy es lo que me han enseñado en casa, por eso valoro el mérito, el esfuerzo, la capacidad de servir y no servirse. Ahí mi forma de hacer política choca con otra gente.

¿Ahí circunscribe los problemas internos iniciales dentro del PP, o del PP con usted?

Quienes me quieran tirar poco rodaje en la vida llevan, desde los 18 me ha sacado la vida adelante y saben que se va a levantar. A mí estas cosas, queda feo decirlo, pero al final me ponen

Sí, a la forma de entender la política. Yo la entiendo como servicio, no lo entiendo como un modo de vida. Yo soy una persona a la cual el deporte le ha dado todo. Y el deporte es sacrificio, te caes, te levantas... Vengo de una familia con un abuelo de izquierdas-izquierdas, que murió cantando la Internacional, negándose a recibir la extremaunción, y un abuelo de derechas que estuvo en la Fundación de Falange y se salió porque le dio rabia lo que vio, como tantos españoles. Cualquier persona que tenga esa formación de valores, que tenga una visión de la política como servicio y que tenga una formación como deportista, sabe que aquel que te quiere tirar poco rodaje en la vida lleva, cuando a la que quiere tirar desde los 18 se ha sacado la vida adelante y sabe que se va a levantar. A mí estas cosas, queda feo decirlo, pero al final me ponen.

¿Esto es una crítica a los políticos profesionales que hay en todos los partidos, incluido el Partido Popular?

Por supuesto.

¿Y deberían de desaparecer de las listas electorales? Es más, ¿han desaparecido ahora mismo de su lista electoral?

En mis lista hay ahora mismo un equilibrio donde lo que prima mayoritariamente en casi un 90% o más es gente que tiene la vida hecha, tienen su profesión. De modo que si mañana desapareciera el Ayuntamiento, incluso esas personas que son políticos, entre comillas, más profesionales, como podrían ser mis compañeros, (José Manuel) Frade, Ana (Franco)o incluso Agustín Rajoy... Él está jubilado, Ana Franco estaba vinculada a Cruz Roja y Frade está en otro empleo. Yo creo que a la política hay que venir con una vocación de servicio. Hay gente también muy joven, hay por ejemplo una niña de Nuevas Generaciones que también compagina con trabajo. A mí no me gusta que me juzguen y no soy quién para juzgar a nadie. Como decía mi abuelo, que le gustaban mucho los indios, solamente entiendes a un hombre si caminas en los mocasines que ha llevado. Entonces yo no entiendo las circunstancias vitales de la gente, puedo aceptarlo todo. Pero creo que en España hay que buscar más personas que quieran dedicarse a la política pero que vengan con una experiencia laboral.

León gráficamente es como que estás llegando a un precipicio, y puedes esquivar el precipicio y volver al interior, pero sigues caminando al borde

¿Cuáles son los criterios por los cuales entiende que son vitales estos cuatro años para el futuro de León, para asentar León?

Pues muchísimos. Me gusta la geopolítica y como historiadora veo que estamos ahora en un momento de cambio de ciclo y es muy importante afrontarlos bien y con gente que esté dispuesta a dar el salto de sacrificar cosas. Yo veo es que va a haber una crisis socioeconómica, tenemos ahora mismo una guerra abierta en el territorio europeo, Ucrania, también problemas en Oriente, los palestinos, Irán y las tensiones, un escenario geopolítico a nivel mundial muy tenso y con muchos intereses en romper eso. También tenemos una situación económica complicada y se puede solucionar de maneras mejores o peores. Pero León es una ciudad que tiene que coger las riendas de un futuro que se puede coger. Gráficamente es como que estás llegando a un precipicio y puedes esquivar el precipicio y volver al interior pero estás caminando así (señala un borde). Yo por lo que me animé es porque veía que mi madre enferma, con sus amigas, cuando salía por la calle cada día me decía: “Tenéis la ciudad está hecha un cristo, las baldosas medio rotas, no sé qué”. Yo desde el accidente de tráfico que tuve cuando estábamos gobernando, que me embistió un autobús, tengo que caminar mucho y me voy por todos los barrios. Sacaba fotos y decía: “Jó, es verdad, es que lo tenemos fatal, teníamos que hacer algo”. Luego los alumnos me decían: “Es que hay veces que llego por ciertas zonas y tengo miedo”. Cuando hablas con mucha gente se te abren los ojos y dices, “joder, no tengo la ciudad que yo quisiera tener”. Luego, hablo con mi hijo y me dice: “Cuando vaya a estudiar fuera...”. ¿Cómo que cuando vaya a estudiar fuera? “Y luego, ¿qué futuro hay?”, dice. Y dices, coño, qué malo estamos haciendo cuando realmente la gente joven ve esto. Y eso no mola. Si te quieres marchar, márchate, yo he vivido en Rusia, he estado en Inglaterra, en Estados Unidos, pero porque me ha dado la gana he tenido la oportunidad, luchando contra los elementos a veces, de volver. Lo que quiero es que mi hijo tenga la oportunidad de estar fuera si quiere, pero si quiere, de volver. Y como profesora yo he tenido a montones de alumnos estupendos, gente súper buenísima, súper preparada, y me da es pensar qué va a ser los chicos.

Habla de un tiempo que gobernaron, que tuvieron muchos años de intentar mejorar la ciudad y las oportunidades.

Estamos en el momento de hacerlo bien. Cuando gobernaba empezamos a hacer las cosas, por ejemplo, de turismo. Yo le dije a Toño (Antonio Silván, alcalde del PP): “Mira, de cultura creo que sé mucho, de patrimonio creo que sé mucho, de turismo sé relativamente, déjame que durante unos meses me forme”. Me formé yo. Te formas escuchando, aprendiendo de quien sabe, y hay que ser muy humilde en la forma de afrontar los temas. Me saqué el título de guía oficial de turismo y a mayores de eso pedí que se hiciera un Plan Estratégico sobre turismo. Es decir, la parte profesional, ¿vale? Cuando empezamos a cumplir los deberes y a escuchar los consejos de la gente que sabe, resulta que León empezó a subir en pernoctaciones. Rompes un ciclo y te quedas más días, desayuna más gente, come más gente, gasta más gente. Creas un foco de recurso. Desestacionalizamos eventos y funciona de... Bueno, yo digo muchos tacos. dices, vale, tengo una semana santa, vale, tengo un San Froilán, fantástico, San Juan, pero tengo que desestacionalizar.

Me da mucha pena cuando me dice la gente "es que esto está muerto". Digo, que no, coño, que estamos caminando, podemos estar malos, pero se puede salir. Y este es el momento

¿A qué eventos y novedades se refiere en su tiempo?

Por ejemplo, ideas que tuvimos como lo de Ocultura con Javier Sierra, que luego se quitó, se lo llevó el Ayuntamiento de Zaragoza, que no es precisamente gente de derechas, porque son eventos que tiran de gente. Eso es lo que tienes que hacer. Funcionó. León no está condenado a morir. A mí me da mucha pena cuando me dice la gente “es que esto está muerto”. Digo, que no, coño, que estamos caminando, podemos estar malos, pero se puede salir. Y este es el momento.

Habla de tensión geopolítica y además de internacional hay una local, que es León sin Castilla. Un sentimiento que todas las encuestas nos indican que ha crecido en los últimos años, se ha convertido en un punto central en esta campaña. ¿Qué opina?

También en esto hay hemeroteca. Si tú sacas a Margarita hace 10, 15, 20, 30 años, desde los 14 que gané mi primer concurso de historia de León, toda mi vida me he dedicado a la historia del Reino de León. Me he dejado los cuernos en los congresos, con compañeros... O sea, que el amor a León no lo tengo que demostrar. Otros sí. Otros son recién llegados al amor a León. Y hay una cosa que no va con mi carácter: yo no puedo engañar. Por ejemplo, entré en la Fundación Villalar. Porque dije una cosa es protestar en una cafetería, pero donde hay que meter el dedo en los ojos es en la institución. Y si las cosas están mal puestas tendremos que cambiarlas. Pues se cambió todo lo que se decía de León. Cuando yo cumplí eso, me salí. No entré para quedarme. No tuve ni una dieta, no cobré ni un duro, saqué becas para la Universidad de León. En concreto, hubo cuatro o cinco personas que tuvieron beca por eso. Cuando fue lo del preámbulo, en la reforma al Estatuto (de Autonomía de Castilla y León), ostras, a mí me parecía indignante que no se hablara del Reino de León. Lo que hay en el preámbulo y la protección del leonés... cosa mía, que lo aceptaron. “La Comunidad Autónoma, que no región, de Castilla y León está compuesta de dos regiones históricas”. Eso lo redacté yo. No otro, yo. El reino que fue imperio, tal, tal. Todo lo que viene es todo mío. Yo soy 75% berciano y 25% mi abuela de la capital de León, aunque haya nacido yo en La Bañeza. Y mis abuelos decían muchísimas frases en leonés. ¿Cómo no voy a defender Leones? Hay que estar donde es la lucha? Lo que no entiendo es que tú engañes a la gente. Tú puedes plantear lo que quieras. Soy la persona más respetuosa sobre la tierra. Si tú crees verdaderamente en que hay que tener una autonomía, la Ley te marca un camino. ¿Vale? Ese camino exige que primero esté de acuerdo la provincia. Que después, porque no vamos a independizar la ciudad sola, como hizo Sabero cuando la guerra. ¿Está de acuerdo el Gobierno de (Eduardo) Morán? Anda, no. Segundo, vamos a la autonomía. ¿La autonomía qué te va a decir? Pues evidentemente que no. Con eso ya contamos. ¿Cuál es el tercer punto? Tienes que reunirte con Pedro Sánchez, plantearlo en La Moncloa. Y entonces, si yo hubiera visto que caminas de la mano de la autoridad máxima provincial, y con eso como la Junta va a decir que no, me voy a Madrid, pido una reunión en la Moncloa, se lo planteo a Pedro Sánchez, y me puede decir que sí, que no, o centrocampista. Yo hacia esa persona tendría un absoluto respeto. Porque lo has hecho bien. Cuando a mí me convierten en portavoz de Grupo Municipal, lo primero que hice fue pedir una información a Moncloa. ¿Cuántas veces se ha reunido José Antonio Díez en Moncloa con Pedro Sánchez o con los ministros que estén un poco implicados en esto? Ni una sola vez. No te creo. Yo no voy a engañar. No puedo decirle a los leoneses, sabiendo cómo es el proceso: “Venga, vamos todos a conseguir que León esté sin Castilla”, porque los pasos los sabemos. Ahora bien, si la provincia apoyara eso, yo los derechos de León los llevo hasta donde haga falta, hasta la estratosfera, si es necesario. No me puedo saltar la Ley, menuda gobernante sería. Sé que esto puede costar votos, pero soy una tía seria.

El amor a León no lo tengo que demostrar. Otros sí. Otros son recién llegados al amor a León

¿Entonces cree que quien promete que podemos llevar a la autonomía propia está engañando a los ciudadanos?

Creo que quien promete, tiene capacidad de gobierno, dice eso y no ha dado estos pasos, sí, está engañando a los ciudadanos. Quien sin gobernar propugna que eso puede llegar y que cuando gobierne quiere plantearlo, merecerá mi respeto si se siguen los pasos. Pero no me gusta que con algo que para mí ha sido mi vida se juegue. Me molesta que la gente engañe a ciudadanos. Cuando gobierna hablo, ¿eh? Ojo, cuando gobierna.

Una de las medidas que yo pienso a tomar a la voz de ya es volver a crear las brigadas municipales de intervención rápida

El listado de privatizaciones, primero suyas y luego del último mandato, es amplio. Y afectan a temas centrales en la campaña electoral, de la limpieza, de la acera, la poda, casi todo. ¿Qué devolvería para la gestión pública Margarita Torres? ¿O qué otra cosa privatizaría?

Yo creo que el ayuntamiento tiene un magnífico personal y que hay servicios que están ahora con unas carencias monstruosas. El tema de la limpieza, es absolutamente vergonzoso como está, que ocupemos el rango de número uno de las más sucias de Castilla y León. Me indigno pocas veces. Pero antes teníamos 230 operarios de limpieza y ahora tenemos 160. Se pueden tomar medidas para volver ahí, en cuatro años no se ha hecho y no entiendo por qué. Honestamente. Otro ejemplo. Una de las medidas que yo pienso a tomar a la voz de ya es volver a crear las brigadas municipales de intervención rápida. Entonces, no es cuestión tanto ni de privatizarlo todo, ni de remunicipalizarlo, sino de algo muy básico que es pensar qué queremos hacer con esta ciudad. Si creo que humildemente no sé de esto, necesito que quien sepa me diga, lo reflexiono y luego ya tomas la decisión. Hay que molestarse sólo cada tres meses en hacer una revisión a todas las calles de la ciudad.

(Sobre municipalizar servicios privatizados) nuestra voluntad es, evidentemente, que todo lo que se pueda recuperar para León, bendito sea. Pero con informes de los técnicos, de los expertos

Es que será inminente que el próximo alcalde, o alcaldesa, decida si será pública o no la gestión del parking de San Marcelo o el servicio de autobuses. ¿Su planteamiento?

Nosotros a Ciudadanos le dijimos que en ese momento no nos parecía un tema urgente, porque tú no puedes hipotecar a una Corporación, por respeto. No haces electoralismo apresurado. Yo no puedo andar exigiendo y poniendo la pistola en el pecho a nadie. En el tema de aparcamientos, lo primero es que antes de peatonalizar hay que hacer aparcamientos disuasivos. Del parking de Santo Domingo, nuestra voluntad es, evidentemente, todo lo que se pueda recuperar para León, bendito sea. Pero hay una cosa que se llama los informes de los técnicos, de los expertos, y Ciudadanos lo planteó sin los preceptivos informes técnicos. Y en el tema de los autobuses, tenemos un transporte de los autobuses azules con el de los autobuses rojos, que se solapa uno con el otro, y lo primero que tienes que hacer es racionalizar el servicio. Pensar, ¿a dónde llegan los autobuses? ¿Cuáles tenemos? ¿Qué servicio dan?

¿Dónde colapsan cuando paran?

Exactamente. Hay gente que sí sabe del mundo del transporte, vamos a escuchar. Pongamos Guzmán, por poner un punto un poco céntrico, donde pueden incluso llegar los unos y partir los otros, y a Hospitales pueden llegar los que son del alfoz. Mi forma de ser es escuchar mucho.

Habla mucho de pensar la ciudad. ¿Cuál es la ciudad que ha pensado Margarita Torres?

Pues la Málaga del interior.

El modelo de Málaga yo lo tengo bastante empollado. Tiene una cosa maravillosa que yo quiero para León que se llama futuro

¿La Málaga del Interior? ¿Es su referencia el histórico alcalde Paco de la Torre?

Es mi referencia y además yo creo que es una apuesta segura. Yo he veraneado mucho por la zona de Andalucía. Conocí Málaga siendo una ciudad sucia y fea y hoy Málaga es una maravilla. Muchas veces la capacidad de gestión no es un partido sino de la persona al frente de esa iniciativa. Málaga ha pasado a ser una ciudad culturalmente potente, una ciudad bonita, limpia, que ha traído a los nómadas digitales y una ciudad que tiene una cosa maravillosa que yo quiero para León que se llama futuro. El modelo de Málaga yo lo tengo bastante empollado, es que a partir de unas referencias culturales vamos a ir atrayendo iniciativas. Ahora para los nómadas digitales los alquileres son muy altos en Málaga y ya es un modelo saturado, todo colapsa. Y hay mucha gente que le pierde el interior. Y León no tienes que verla sólo como una ciudad sino como la capital de una provincia. Yo quiero que quien viene a León visite Astorga, quiero que se vaya a Ponfrrada, que visite Valporquero, a mi pueblo que es La Bañeza... que gaste una semana aquí. A los nómadas digitales que vengan a León les tengo que ofrecer una serie de servicios que ya están en el modelo creado porque son pasos que funcionan en Europa. Tenemos una provincia de 10, una ciudad muy cómoda, que se camina, buena oferta educativa, desde que eres pequeñito hasta la Universidad, una sanidad pública extraordinaria... León es una buena opción. Tenemos el Incibe, muy por explotar, quiero que seamos la capital de la ciberseguridad, apostar por el sector biofarma. Y desde el ayuntamiento, hacer algo que no es tan complicado. Insisto, porque hay maravillosos funcionarios en esta santa casa que estarían dispuestos a hacer esto porque quieren ilusionarse. El color político importa lo de menos, importa la persona que es capaz de liderarlo. Pienso en la gente mayor, en sus problemas con las nuevas tecnologías. La fuerza de un grupo está en la fuerza del más débil. Hay que darles cercanía, cercanía, cercanía. Ese es el ayuntamiento que yo quiero. Los leoneses somos súper luchadores, cañeros, gente trabajadora a niveles estratosféricos. Poca gente conozco que sea capaz de hacer tantas horas pidiendo nada, no nos asusta un reto. Si acudes a la historia, los leoneses hemos desde descubierto islas hasta conquistado medio país. Entonces, ¿ por qué tenemos la sensación de que nos va tan mal? Porque que a lo largo de estos últimos años se podrían haber aprovechado unas oportunidades y no se han aprovechado. Porque creo mucho en reivindicar. Mira, cuando ya acabe mi vida política, me voy a volver a la Universidad. Voy a ser feliz, a tener un buen sueldo, a escribir libros o seguir guionizando series de televisión. Pero hay otra gente que solo piensa en su sillón. Si tú solamente piensas en ti mismo, te agarras que no hubiera un mañana. Y si te dicen ve por este camino, vas por este camino. Yo no tengo futuro político. Yo quiero ser alcaldesa de León y cuando se acabe mi etapa me vuelvo tan rícamente a dar clases, me lo paso pipa.

Una mejor imagen de nuestra ciudad es una palanca de remontada para los muchos problemas que tiene León

Hablando de sectores muy potenciales. ¿Cómo ve el debate del espacio público que las terrazas han ocupado con una pandemia que ya no existe?

Lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra imagen de ciudad. Hay terrazas maravillosas que están en la calle ocupando plazas de aparcamiento. Y hay otras terrazas que a mí personalmente me molestan mucho, por ejemplo, los palés. Otras ciudades han llegado a un acuerdo intermedio. Tenemos que pensar qué imagen de ciudad queremos dar. Es un sector que genera mucho recurso a la ciudad y hay que hacer un esfuerzo de todos para que la gente venga un fin de semana a descubrir una ciudad bonita, limpia. La situación evidentemente ha cambiado, ya no estamos en pandemia, y eso hay que replantearlo. Y veces me molesta infinito pasear por León porque si tenemos máquinas para quitar grafitis... Soy superamiga de grafiteros, son artistas, pero hay cosas de cerdos. Entonces, si tienes formas de eliminar eso, estás mejorando la imagen de tu ciudad. Creo que a todos, hosteleros, ciudadanos, vecinos, políticos, nos interesa la mejor imagen de nuestra ciudad. Como palanca de remontada para los muchos problemas que tiene León.

Esos problemas. Díganos tres promesas suyas firmes, tres proyectos que considera importantes para que León salga del atolladero, tres prioridades de su programa.

Tenemos 146 propuestas y las he escrito yo y llevado en mi bolso. Yo no soy Marisabia, prefiero escuchar a la gente y por las calles de León he ido preguntando qué es lo que quiere la ciudad. Así, por ejemplo, tenemos que pensar en una ciudad que esté adecuada para nuestros mayores. Quitando barreras físicas, que siguen habiendo, tremendas, y ¿en qué ciudad estamos que una persona tiene miedo? Hace falta un programa de acompañamiento de mayores, hacer una macroresidencia en (el cuartel de) Almansa, en un 90% vacío. No estoy diciendo echar a los militares, en absoluto. Es conservar un edificio histórico y dar una solución.. Otro tema, por ejemplo, con los jóvenes, hay que darle posibilidades de empezar su camino. Tras una educación estupenda, somos buenos en el sector biofarma, los mejores de España, en tecnología, el Incibe, telecomunicación, informática, etcétera. Pues apostemos por ese camino. Si puede venir un día una industria vinculada con eso, algo tan sencillo como no maltratar al que llama. Hay gente que ha llamado para pedir información para congresos y no se les ha ayudado en nada. ¿Cómo puedes atraer a turismo si tienes una oficina de turismo cerrada? Hay muchas soluciones que no vienen por traer aquí la mayor empresa del mundo, que ojalá, sino que hay muchas formas de hacer las cosas poco a poco y bien. Y luego, una tercera iniciativa, en lugar de poner dificultades, que parecemos de verdad una administración eterna, simplificar los trámites, y vamos a hacer una oficina de atención al autónomo, con una línea de subvenciones municipales, apostando por la gente joven que está empezando que podrían darle el salto a instalarse.

¿Hay que quitar el nombre de la calle General Lafuente, el golpista y ejecutor en León?

Con el tema de la memoria histórica, a algunos les sorprende porque tengo bastante implicación personal. Sé lo que fue porque lo he vivido en mi familia paterna. Y hay temas que te molestan como que una Ley no se cumpla.

La calle Alcázar de Toledo entraría en la Ley de Memoria y tendría que estar quitada, pero podemos cambiar el motivo plenario, repudiando el inicial y que se mantenga porque lo construyó Alfonso VI, rey de León

Este asunto fue competencia y responsabilidad suya cuando fue concejala gobernando el PP.

Es verdad que cuando a mí se me puso siendo concejal una serie de nombres de calle encima, yo en su momento no entendí algunos nombres, como cuando pusieron Luis de Sosa. ¡Hombre! “Pero era coronel”, me dijeron. Sí, pero en tiempos de Napoleón Bonaparte. No tiene nada que ver. Entonces, me gustan las cosas con rigor. Creo que debemos de cumplir escrupulosamente con la Ley pero intentando causar el menor perjuicio al ciudadano. Me voy a explicar. La calle Alcázar de Toledo entraría directamente en lo que es la Ley de Memoria. Si vamos al motivo por el que se puso la calle, tendría que estar quitada.

Por clara herencia del franquismo.

Exacto. Pero podemos hacer una cosa, que es cambiar el motivo plenario. Si cambiamos el motivo plenario, repuadimos el motivo inicial y decimos que queremos que la calle se mantenga porque el Alcázar de Toledo lo construyó Alfonso VI, rey de León, lo que has hecho ha sido anular la razón franquista pero a los vecinos no les molestas.

Usted es historiadora. ¿Eso no es resignificar la historia?¿Eso está bien?

No es resignificar la historia. Es simplemente acabar con una etapa que ya acabó en el 75, aunque para algunos no. En el caso por el que me pregunta (General Lafuente)no, ese caso es claro. Pero hay otros, como puede ser este, que creo que podemos jugar a no molestar al vecino, cambiar las tarjetas, la dirección del domicilio, en Hacienda... de muchas cosas. Y la Ley también te permite esto. Yo creo que, pensando en el ciudadano, eso se podría plantear. Durante la etapa anterior no se hizo nada. Durante la mía, se empezaron a revisar las calles y se dijo qué calles debían de ser quitadas de forma inmediata. Eso lo hice yo, no otro: yo. Y a continuación, cuáles otras se podría valorar cambiar el motivo plenario. Creo que podemos llegar al acuerdo evidente de cumplir con la Ley, todas las leyes están para cumplirlas, pero en casos como Alcázar del Toledo consultar antes a un experto jurista. Como historiadora podemos mantenerlo con una explicación. Pero a lo mejor a nivel jurídico, viene un experto y me dice que tiene que ser al 100%. Pues perfecto, amén.

Creo que es básico que gobierne la lista más votada, es lo coherente, aunque sea por un voto, me da igual

Lunes 29M. Están los resultados y mandan pactar. ¿Tiene Margarita Torres o tiene el PP alguna línea roja?

Sí, mira, mi línea roja es hablar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo porque si no escuchamos estamos muertos. A algunos les sorprendió cuando dije que gobernara la lista más votada, creo que es básico, y querría que lo que tenga en frente lo respete. Después, en Segovia, el presidente de mi partido, Alberto Muñoz Feijó, dijo exactamente lo mismo. Creo que es lo coherente.

Sí, pero luego todos los partidos incumplen, sobre todo los mayoritarios.

Y por eso deberíamos de llegar a un acuerdo todos. Porque creo que es básico, es juego democrático. Aunque sea por un voto, me da igual. Pero yo creo que debería ser así. Después, también digo que la primera persona con quien me voy a sentar es con José Antonio Diez. Me dicen, “¿con la UPL? ¿ con Vox? ¿Te vas a sentar con...? No, me voy a sentar con José Antonio Diez. Porque representa a una gran parte del electorado. ¿Cómo no le va a escuchar? Y después me voy a sentar con todos, con todos.

¿Y estaría a gusto gobernando con una vicealcaldesa de Vox, como sucede en Castilla y León?

Mira, yo voy a ganar por mayoría absoluta. Lo tengo taaaan claro que esa opción ni siquiera entra en mis expectativas.

Bueno. Y ahora, bajando a la realidad...

Bajando la realidad, creo que vamos a sacar votos suficientes para poder gobernar en solitario o con apoyos puntuales de alguna cosa. A mí, desde luego, si los ciudadanos confían, me gustaría gobernar en solitario. Y dialogar con todo el mundo. Porque creo muchísimo en el diálogo. Y creo en las personas, por encima de la ideología. Y si dan una buena aportación... Si una idea es buena y la han hecho los socialistas, ¿una persona del Partido Popular no puede mantenerla? Y si la ha hecho el Partido Popular, ¿por qué un socialista no puede mantenerla? Es algo que en mi esquema mental no entra. Venga de donde venga, hay que ver si para una mayoría de ciudadanos es buena. El 29 descansaré un poquito pero el día 30, martes, si él quiere escucharé a José Antonio. ¿Cómo no voy a escucharle? Pero bueno, soy una rara avis en esto.