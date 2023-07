Ester Muñoz (PP): “León tiene una urgencia, y es que Feijóo sea presidente de España”

Ester Muñoz, presidenta provincial del Partido Popular, afronta la campaña electoral con optimismo pese a las cuitas internas en el partido con una revuelta por los nombres de la Diputación de León, que el sector oficial va perdiendo hasta el momento. Su nombre saltó por sorpresa como número 1 a la lista al Congreso de los Diputados como otros cercanos al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que la encumbró hace ocho meses a la presidencia del partido para poner una paz que no se ha asentado.

El PP aspira a volver a ganar las generales en León con el viento de cola de su recuperación electoral de las municipales, donde logró empatar con el PSOE en votos y recuperar parte del poder municipal perdido en 2019. Con una campaña de mercados y decenas de pequeños actos esperan un resultado de dos diputados y tres senadores para lograr que Feijóo sea presidente del Gobierno, una necesidad para León y los leoneses según su candidata.

Ha habido unos días de convulsión interna en el Partido Popular de León por varias disputas como la Diputación o el Ayuntamiento de León ¿Puede afectar esto al devenir de la campaña electoral y su resultado en el 23J?

Creo que la necesidad prioritaria de todos los leoneses es tener un gobierno que se acuerde de nosotros, tener un presidente del gobierno que no nos ignore, que invierta en esta provincia y por tanto creo que la necesidad de echar a Sánchez es primaria para cualquier leonés y por tanto ahí está el Partido Popular de León trabajando. Yo, como presidenta provincial y como candidata número uno al Congreso, sé en lo que me estoy dedicando y en lo que me estoy ocupando y esa va a ser la necesidad que cubran los leoneses el próximo 23 de julio: sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Ese “Sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa” es claramente el eslogan del Partido Popular en esta campaña...

Yo creo que es una necesidad. Creo que el eslogan del Partido Popular es que “es el momento” de hacerlo, pero el hecho de sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa y traer otra España, que es posible, es una necesidad para los leoneses.

¿Y cuáles son las propuestas concretas para los leoneses del PP, más allá de echar a Pedro Sánchez? Porque si uno va a la campaña, y esto no solo pasa en el PP, no hay mensajes locales como si había antaño. En las generales teníamos promesas locales y ahora no se encuentran...

Cuando un ciudadano está viendo cómo no le llega el sueldo a fin de mes o que tiene un pequeño comercio, un pequeño negocio y es autónomo, tiene dos trabajadores y probablemente no sabe si les va a poder seguir contratando el mes que viene, una persona que no va a poder pagar probablemente la luz porque están subiendo, porque están subiendo los costes, porque la inflación está haciendo que la cesta de la compra haya pasado de costar 50 euros a costar 150 euros, creo que decirle que no es una necesidad echar a Pedro Sánchez, eso es una necesidad imperiosa para cualquier leonés. ¿Hay algo más local que decirle a un leonés, te vamos a bajar los impuestos si ganas menos de 40.000 euros, vamos a bajar el IVA de los productos básicos, vamos a hacer que tu cesta de la compra cueste menos, vamos a darte ayudas para que no tengas que echar de tu pequeño negocio a esas personas que están trabajando? No hay nada más imperioso que eso para cualquier leonés y, por tanto, decir que las medidas genéricas no afectarán a los leoneses sinceramente no es cierto y en el día a día de los leoneses, más allá de que quieran ver inversiones reales en su provincia o en su ciudad, eso es lo que les afecta a su día a día, que también es muy importante para ellos.

Yo me refería a que en antiguas campañas electorales solíamos escuchar 'acabaremos la autovía León-Valladolid', por ejemplo, 'haremos la Ponferrada-Ourense', pero ahora nadie está hablando de eso...

Eso es que hemos aprendido tras 40 años haciendo elecciones. El presidente Rajoy ganó las elecciones del 2011 en diciembre y en enero tuvo su primer Consejo de Ministros. Nosotros habíamos hecho un programa en base a las cuentas que decía el Gobierno de España que había en España (de Zapatero) y cuando llegamos nos encontramos con que había más de 50.000 millones de euros de deuda en los cajones. Entonces, como sabemos cómo gobiernan los socialistas, ayer salía el dato de que España es el país de la Unión Europea con más deuda, creo que no sería responsable hacer otra cosa. La provincia de León tiene muchas inversiones en las que el Gobierno de Sánchez ha invertido cero euros y hay muchas por las que empezar. Ahí está el Teatro Emperador, está la segunda fase del Parador de San Marcos, está la Ronda, está la León-Valladolid, está la Ponferrada-Ourense tan importante también para el Bierzo, está el Corredor del Manzanal, tan importante para nuestras industrias en Astorga, en el Bierzo. Una cosa muy importante que tiene que hacer el gobierno de Feijóo que me parece imprescindible es ponerse ya decididamente a recuperar el viaducto de la A6 porque es la zona por la que están saliendo las mercancías del Bierzo que ahora mismo tienen que bajar hasta Benavente para ir a los puertos de Galicia. Hay muchas cosas por las que empezar y estoy convencida que el presidente Feijóo se va a poner a ellas, pero no sería responsable hacer un programa de promesas que no sabemos si se van a poder cumplir o no porque no sabemos cómo va a dejar Pedro Sánchez las cuentas. Y como cambia de opinión cada día, pues a lo mejor la opinión que nos ha dado hoy sobre las cuentas es una, pero cuando lleguemos resulta que la opinión era otra. Y por tanto hay que ser realista con lo que nos encontremos.

El PSOE siempre dice que a León le va mejor cuando gobierna en La Moncloa. ¿Cuál es el balance que hace del mandato que acaba?

El balance para la provincia de León es claro y evidente y creo que no se le escapa a nadie, a cualquiera que salga a la calle, no me canso de decirlo. Uno sale a la ciudad de León, se sale de aquí y ve las inversiones que tendría que hacer el Gobierno de España y que han prometido, han hecho un pacto en la Diputación, han venido ministros, etcétera, pero no hay nada. Uno va por San Marcos y la segunda fase no está por ningún sitio. Viene aquí una ministra, nos explica una segunda fase, ahí está, en el sueño de los justos. El Teatro Emperador ha ido al alcalde de León allí, nos dijo que en otoño empezaba la Ronda, no sé cuántos miles de millones, ¿Por qué no han ido los presupuestos generales del Estado? Es que solo hay que salir a León. Probablemente porque he sido delegada de la Junta voy a decir esta afirmación, pero es que si uno sale a la ciudad de León, uno ve las inversiones que hay en marcha y las que no. Uno va a la estación de autobuses y ve que se está terminando la estación de autobuses. Le gustará más o menos el proyecto y eso ya es algo subjetivo, pero la realidad es que se está terminando. Uno va por la Palomera y está viendo que está ya acabado el centro de salud de la Palomera que estamos pendientes ya de que se inaugure. El conservatorio, con todos sus fallos que no son por culpa de una iniciativa política, se ha empezado a construir, ha habido una guerra en Ucrania, ha habido una subida de costes, las empresas han empezado a pelear porque se suban los costes, los trámites administrativos muchas veces no son tan rápidos como nos gustaría a los políticos que fueran y tiene que haber unos plazos para que esa empresa diga que no quiere seguir con ello, para licitar otra nueva, para sacar el proyecto, etc. Pero está en construcción, se está viendo, no es un proyecto futurible. Cendón y el PSOE pueden decir que a él le va muy bien cuando gobierna el Partido Socialista, pero yo creo que cualquier leonés que salga a la calle ve lo que le ha subido la cesta de la compra, ve cómo le suben los impuestos y reciben menos que nunca. León es la tercera provincia que menos recibe de toda España. Algo no funciona, que me suban los impuestos y que encima yo reciba menos que nunca, pues algo no funciona. Eso es lo que pasa cuando gobierna el Partido Socialista.

¿Y cuál es el cambio fundamental para León? ¿En qué va a beneficiar a León que Ester Muñoz sea diputada en el Congreso?

Le va a beneficiar en que yo voy a formar parte de un grupo parlamentario que va a apoyar al Presidente que entiendo que va a mejorar la vida de los leoneses. León tiene una urgencia, y es que Feijóo sea presidente de España. Lo creo sinceramente, y voy a apoyar a eso. Y todo el que vote al Partido Popular, no a Ester Muñoz, sino al Partido Popular, a toda la gente que conformamos la candidatura, debe tener claro que eso va a contribuir a que se responda la principal urgencia que tiene León, que es que Feijóo sea presidente del gobierno español.

¿Y León se verá beneficiado también si hay un pacto con Vox en La Moncloa? ¿O eso será un peligro para algunas libertades de los leoneses?

No hay ninguna libertad en peligro. Tenemos ahora mismo un gobierno con Vox en Castilla y León y ninguna libertad ha sido vulnerada en Castilla y León.

Bueno, han intentado cambiar asuntos esenciales como el acceso al aborto...

No han intentado cambiar el aborto. Ha habido declaraciones, pero no ha habido ningún intento, ni formal, ni legal, ni legislativo, ni con ninguna orden del gobierno de Castilla y León. Es más, en todo momento se ha dicho, la ley del aborto es una ley nacional. Es que una comunidad autónoma no puede cambiar la ley del aborto. Y por tanto, decir que se ha intentado cambiar el aborto e ir en contra de una ley nacional, eso es no decir la verdad o estar equivocado. Hoy en día no hay ningún ciudadano de Castilla y León que tenga una libertad menos, ni un derecho menos. Es más, lo que sí digo es que por ejemplo las mujeres de Castilla y León estamos en los rankings de las que tenemos más seguridad y protección de toda España. Por ejemplo, estoy diciendo que Castilla y León tiene medidas para la natalidad mejores que en el resto de España. En Castilla y León, por ejemplo, las guarderías son gratuitas de cero a tres años, que el presidente Feijóo quiere extender ese derecho a toda España. Lo que sí digo es que, por ejemplo, Castilla y León ha sido la primera comunidad pionera en tener una ley contra la violencia machista. No es solo que no tengamos menos derechos y libertades. Es que en Castilla y León disfrutamos muchos más derechos y libertades que en otras comunidades autónomas. Y por tanto, insistir en un pacto que no sabemos si va a suceder, diciendo que ese pacto posiblemente, hipotéticamente, supondría un recorte de derechos y libertades, creo que es no decir la verdad. Porque ya hay ese tipo de pactos en otros gobiernos y no está suponiendo ningún retroceso en derechos y libertades. Más al contrario.

Si nos vamos al programa de Vox, contempla recortes en derechos y libertades como la eliminación de la ley de la eutanasia y la ley del aborto...

En este país todo el mundo tenemos derecho a pensar de forma distinta. Y por tanto, de la misma forma que el PNV en su programa lleva el derecho a la autodeterminación y lleva la independencia, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Lo que no tiene derecho es a imponerlo saltándose las leyes, que es por ejemplo lo que hicieron los independentistas catalanes. Todo el mundo dentro de la Constitución puede llevar en su programa lo que quiera. Y hasta ahora, el derecho a la eutanasia, el acceso a la eutanasia, no es un derecho fundamental ni es un derecho constitucional. Y por tanto, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Creo que estamos viviendo en un momento de censura que me preocupa, no todos tenemos que estar de acuerdo en lo mismo. Es que la democracia es eso, entender que no todos tenemos que estar de acuerdo en lo mismo. Y que la norma fundamental es que eso no vulnera derechos fundamentales.

La discrepancia es una cosa distinta de la censura...

Estamos en un momento en el que al que piensa distinto ya se le tacha de algo. Se dice no, es que si estás en contra de la eutanasia es que eso es recortar derechos y libertades. No es verdad. Es tener una opinión sobre el acceso a un servicio. La gente tiene derecho a estar en contra del aborto. Lo que no tiene derecho es a saltarse las leyes para imponer a otros que no lo hagan. Eso es algo que no tienen derecho.

Claro, pero ¿Tiene derecho a imponerle a otro una acción en base a sus convicciones morales?

No, no. Tiene derecho a querer legislar lo que ellos consideran. Yo no estoy de acuerdo. No, no, no. Tiene derecho a que si gobiernan poder hacerlo. Igual que la izquierda hace lo que considera oportuno y nadie les dice que eso sea ilegal y democrático. Creo que decir que porque uno está en contra del aborto está en contra de derechos fundamentales pues no es verdad. Si intenta hacer que una ley lo prohíba, igual sí. Hay un derecho regulado que es el derecho al acceso al aborto, no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es la vida recogido en la Constitución. El derecho al acceso al aborto no es un derecho fundamental, es un derecho pero no es un derecho fundamental.

Pero, ¿No te parece entonces que quitar derechos, el que sea, no es un retroceso?

Por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo en que quitar el derecho a los catalanes a ser españoles, como han intentado los independentistas, creo que es un retroceso. Y si además para hacerlo te saltas la ley, la Constitución, y haces un intento de golpe de Estado, todavía mucho peor. ¿Y sabes lo que me parece todavía peor? Que alguien que hace eso tenga como socio a un presidente del gobierno que por mantenerse en el poder es capaz de indultar a quienes han cometido todos esos delitos. Eso sí que me parece un retroceso.

¿No crees que el debate político ha caído a un nivel muy bajo, visto el nivel de crispación que hay?

Legislatura tras legislatura hablamos de la crispación. Si uno coge los periódicos de los años 1920, de 1875, siempre estamos con la crispación, ya se hablaba de la casta, es un debate recurrente. Creo que debatir, poder tener tus propias ideas, poder expresarlas, todo dentro del marco de la Constitución, es positivo. Y por tanto, lo que sí creo es que los políticos lo que tenemos que hacer, nosotros que de una manera, junto a los medios de comunicación, generamos opinión, debemos intentar rebajar el tono e intentar defender nuestras ideas de una manera razonable, sin insultar. Por ejemplo, yo veía el debate de Feijo y de Sánchez el otro día y sinceramente, es un hecho objetivo que el presidente del Gobierno estaba desquiciado, estaba nervioso, se le transmitía en la cara, no dejaba hablar, tuvieron el mismo tiempo de debate y Feijo hablaba todo el rato por encima de la voz de Sánchez, que por debajo, mentiroso, mentiroso, mentira lo que está diciendo. Eso crispa, pues claro que crispa. Todos tenemos derecho a pensar distinto y los debates constructivos en los que tú opinas, yo opino y decimos lo que pensamos, y tú vas a seguir opinando lo mismo, o a lo mejor no, o a lo mejor te cambia la idea, eso siempre es positivo, pero ahí tenemos mucha responsabilidad los políticos por un lado y los medios de comunicación también por otro. Todos los que generamos opinión deberíamos tener un poco de responsabilidad e intentar no crispar el debate.

Hay cierta expectación de que el leonesismo pueda conseguir su primer diputado nacional, si es que llegan a los votos, y el debate leonesista sigue presente. ¿Crees que la provincia de León, en su situación socioeconómica, necesita un trato de favor para salir de donde está?

Yo creo que España va a dos velocidades, y creo que es evidente que el oeste del Corredor Atlántico y el Cantábrico y el Mediterráneo van a dos velocidades, y creo que eso es una evidencia. Creo que tiene que haber una armonización fiscal, tributaria y territorial por parte del gobierno de España. Creo que eso tiene que ser un pacto de Estado, no solo entre partidos políticos, sino también entre administraciones e instituciones, en el que el gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones hagan un pacto de Estado en el que toda España tiene que crecer armónicamente. No puede ser que vivamos en un país a dos velocidades. Y ese no es un problema de León, es un problema en el que si tú ves los datos de población, de niños que nacen, de empresas que vienen o se van, está el oeste, solo hay que coger los datos de Lugo, Orense, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia, Extremadura... Es verdad que en el oeste podemos decir que está Teruel, alguna comunidad, pero fundamentalmente es, si tú cruzas diagonalmente España, es el oeste frente al este. Y decir que eso es un problema de León solo, creo que es faltar a la verdad. Creo que hay que coger todos los datos en su conjunto y ver que ese es un problema de país, en el que el oeste está creciendo a una velocidad distinta, o mejor dicho, está decreciendo, frente a un oeste que está creciendo. Y por tanto creo que eso tiene que formar parte de un pacto de Estado. Vamos a ver lo que dicen los leoneses. Yo te digo la verdad. Estoy recorriéndome toda la provincia, ya lo hacía antes, ahora como candidata, estoy dando votos en las calles, estoy poniendo carpas, estoy hablando con ciudadanos, y te digo la verdad. A mí lo que me dice la gente, mucha que me ha dicho que no va a votar, no sé, no te estoy hablando solo de gente que se me ha acercado ahora a votar al particular. Yo no me he acercado a nadie que me haya dicho, Ester, necesitamos la autonomía de León. A mí lo que me dicen es, Ester, no puede ser que la cesta de la compra haya subido. Ester, no llegamos a final de mes para pagar el alquiler. Ester, no puede ser que tenga 35 años, tenga un trabajo desde hace 10 y no me pueda comprar una casa. Ester, no puede ser que con los impuestos que tenemos estoy pagando un alquiler y me es imposible ahorrar para comprarme una vivienda. Eso es lo que yo veo y percibo que tiene como urgencia la gente. Ahora, los debates que haya por encima, pues ahí están, ¿no? Pero las necesidades urgentes de la gente, en lo que a mí me transmiten, y estoy hablando con mucha gente, no es la autonomía de León. Insisto, la urgencia de León es que Fejo sea presidente el próximo 23 de julio.