Un bastón de mando que pasa de padres a hijos: cuando el sucesor al alcalde está en casa

Ricardo Fernández lleva desde 2003 siendo alcalde de Trabadelo, un pequeño municipio enclavado en el Bierzo Oeste. La frase tiene truco. Lo fue el padre hasta 2019 y desde entonces lo es el hijo del mismo nombre, que aspira este 28 de mayo a la reelección. La coincidencia se presta a tal confusión que en los primeros meses tras el traspaso de poder no resultaba raro que hubiera comunicaciones oficiales procedentes de administraciones superiores dirigidas a nombre del primero. “Y también a veces me llamaba la prensa. Y tenía que decirles que yo ya no era el alcalde”, confiesa. Ahora el hijo, que nunca había pensado en tomar el relevo, dice tener “fuerza y ganas” para seguir adelante en su carrera política en el PSOE.

Alfonso Arias tampoco había pensado nunca en suceder a su padre, José Arias, que fue alcalde de Molinaseca durante la dictadura y también entre 1987 y 1999, bajo las siglas de Alianza Popular luego reformuladas en Partido Popular. De hecho, no fue su progenitor (fallecido en otoño de 2022) sino el presidente local del PP, Alfredo Álvarez, el que puso su nombre sobre la mesa para encabezar la lista de la formación en las últimas elecciones municipales del siglo XX.

Apenas aterrizado en el cargo, Alfonso Arias tuvo que ejercer como anfitrión en una escala de la visita al Bierzo de los Reyes de España. Las primeros contactos con su padre fueron para desentrañar el a veces enrevesado trámite administrativo del acceso a las subvenciones. Al hijo le tocó llegar a la meta de un camino empezado por el padre para construir el Edificio de Usos Múltiples de Molinaseca.

Con los planes provinciales ya resueltos, el traspaso de poder en Trabadelo no se prestó a contactos por la gestión de las subvenciones. “Somos un municipio pequeño. Al final son habas contadas. Y resolví los trámites preguntando en Secretaría”, cuenta Ricardo Fernández hijo. Su padre aterrizó como concejal en 1999 y fue regidor entre 2003 y 2007 con el PSOE para serlo luego hasta 2019 con el PP. “A mí las siglas no me dan ni más ni menos. Miro más a las personas. Y buenas y malas las hay en todos los sitios”, afirma. Convencido ya en los últimos años de su mandato de dejar el cargo, evitó así un hipotético enfrentamiento con su hijo, que se presentó por el PSOE.

"Siempre estaba pendiente de todo. Y las críticas eran constructivas", dice desde Molinaseca Alfonso Arias en referencia a su padre, José Arias, que también lo orientó al principio con la tramitación de las subvenciones

Alfonso Arias dio continuidad a las mayorías del PP en Molinaseca, en la década de los ochenta casi una isla política en la comarca berciana, sobre todo por entonces escorada hacia opciones de izquierdas en una zona de tradición minera y obrera. Y pudo valerse de la agenda de contactos de su padre, que había empezado a tramitar la subvención para aquel Edificio de Usos Múltiples con la Junta de Castilla y León cuando era consejera de Economía y Hacienda Isabel Carrasco, asesinada en 2014 siendo presidenta de la Diputación de León. El recorrido de las subvenciones no era el único que tenía en la cabeza. “Se acordaba de por dónde pasaban las tuberías”, repesca su hijo, al que llamaba por teléfono para advertirle de incidencias en la playa fluvial o alguna calle. “Siempre estaba pendiente de todo. Y las críticas eran constructivas”, remacha.

Pros y contras

Ricardo Fernández padre puso un punto y aparte cuando renunció a la reelección en 2019 y le sucedió su hijo. “Yo me marché y me aparté totalmente. Le doy mi opinión si me la pide. Pero él tiene que hacer su camino. Y tiene derecho a equivocarse”, cuenta. Ricardo Fernández hijo no recuerda que en casa la política estuviera en el orden del día, algo que corrobora el padre: “Nunca quise mezclar la política con la familia ”. Y ser hijo de alcalde tiene sus pros y sus contras. “No tiene tantas ventajas”, relativiza el sucesor. “Las miradas y los comentarios están a la orden del día”, abunda.

La paternidad pudo ser un factor que pesaba en el electorado apenas al principio en Molinaseca. “Eso pudo influir en el primer mandato. Luego ya tuve que volar solo”, señala Alfonso Arias, que fue ganando responsabilidades políticas hasta ser presidente del Consejo Comarcal del Bierzo entre 2011 y 2015 y diputado provincial desde entonces y hasta la fecha. Y los vínculos familiares entre candidatos, que hasta ahora no pasan de ser anecdóticos en una provincia con 211 municipios, podrían ir a más por efecto del envejecimiento y la despoblación del medio rural. “Cada vez resulta más difícil encontrar candidatos, sobre todo a las pedanías”, advierte Arias jugando incluso con el aval de que el Ayuntamiento de Molinaseca es el encargado de gestionar las farragosas cuentas de las juntas vecinales.

Yo me marché y me aparté totalmente. Le doy mi opinión si me la pide. Pero él tiene que hacer su camino. Y tiene derecho a equivocarse Ricardo Fernández — Exalcalde de Trabadelo

Con la sangría demográfica será seguramente más sencillo encontrar ejemplos similares (o de alcaldes cuneros como el que lo deja en Villamoratiel de las Matas, Juan Blas Peña) en una provincia en la que también hubo relevo familiar en la Montaña Central Leonesa en Valdelugueros, donde a Miguel Orejas le sucedió en su día su hijo Emilio Orejas, que llegó incluso a ser presidente de la Diputación de León tras el asesinato de Isabel Carrasco y el encarcelamiento por la Operación Púnica de su primer sucesor, Marcos Martínez Barazón. Emilio Orejas no ha atendido las llamadas de ILEÓN para participar en este reportaje como tampoco lo ha hecho en el municipio vecino de Valdepiélago su histórico alcalde Julio González, regidor desde 1979 que dice adiós ahora que por el PP se presenta a su hija María Isabel González Robles (su hijo José Miguel tuvo un fugaz paso como secretario provincial y diputado nacional hasta dimitir por falsear presuntamente su currículum). “El rollo de la política no da más que disgustos”, reaccionó entonces el padre en declaraciones a este diario digital.

“Muchas veces la política es injusta”, reconoce desde Trabadelo Ricardo Fernández padre, que pasó en su día por el Consejo Comarcal del Bierzo, donde su hijo es consejero de Medio Ambiente en este mandato “raro y difícil” marcado por la primera pandemia en un siglo. El paso del tiempo determinará recorridos políticos de hijos que, a veces sin tenerlo previsto de antemano, recibieron el bastón de mando de manos de sus padres.