Lucha por el derecho a una jubilación justa: Movimiento J2 de abogados y procuradores

Me voy a centrar en los abogados y procuradores, porque pertenezco al movimiento J2, sus pensiones serán mínimas y mucho nos tememos que incluso no se podrán percibir si los jóvenes no pagan la mutualidad. Esas pensiones, denominadas indemnizaciones, que como máximo son de 500 Euros al mes, razón por la que el Movimiento J2 (jodidos) de abogados y procuradores lo está visibilizando a nivel nacional.

Hasta el año 1996 la afiliación a la Mutualidad General de la Abogacía era obligatoria y de facto hasta el 2005, porque el Consejo General de la Abogacía y Procuraduría (y del resto de profesiones) y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, hicieron caso omiso del R.D.2504/1980 de 34 de octubre, que modificaron los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970 de 20 de agosto que regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. En este Reglamento se posibilitó a los Colegios y Consejos Generales de los profesionales que se pudieran adscribir al Régimen General de la Seguridad Social como autónomos. Ninguno lo solicitó y obligatoriamente, hasta el año 2005, cuando los Abogados y Procuradores (y otras profesiones) comenzamos a ejercer nuestra profesión, teníamos que darnos de alta en la Mutualidad y abonar un seguro médico privado porque, en la de Abogados y Procuradores, no se incluía la Sanidad.

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Francisco Javier Hernández Puértolas, en el año 2005 escribe un artículo en el Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón en el que denuncia el inmovilismo de la Mutualidad y del Consejo de la Abogacía, su absoluta falta de transparencia, que continúa en la actualidad. Porque no es hasta el año 2004, por una propuesta de más de dos mil letrados que se solicita a la Seguridad Social la posibilidad de darse de alta como autónomos, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En Aragón capitaneados por su decano, Hernández Puértolas, todos lo hicieron. El resto de Colegios no, y así y en estas estamos.

“El día 25 de junio del año 2005, la Mutualidad de la Abogacía, en su asamblea General ordinaria de 2005 incluyó en el orden del día la propuesta para crear el llamado plan universal de la abogacía y una reforma a fondo en los estatutos que conllevaba en la práctica la desaparición de la representación de los colegios que en el órgano de gobierno de la mutualidad. El plan universal de la abogacía significa, sustancialmente, el paso del sistema de capitalización colectiva al sistema de capitalización individual con asignación a cada mutualista de su provisión, con criterios que distan de estar claros”, según escribía el señor Hernández Puértolas.

De modo que a partir del año 2005, los abogados, procuradores y otras profesiones pudimos darnos de alta como autónomos en la Seguridad Social. Pero claro, no se han podido abonar todos los años de cotización que se exigen en la actualidad y otros compañeros abogados, los alternativos, resulta que, cuando solicitan a la Mutualidad qué pensiones van a cobrar, éstas no superan los 500 euros en el mejor de los casos. El número de mutualistas alternativos al RETA afectados es de Alter Mutua: 7.600; Mutualidad de la Abogacía: 64.000; procuradores mutualistas: 11.000.

Además de estos mutualistas censados como alternativos a fecha de hoy existe otro número, aún no determinado, pero muy numeroso, de mutualistas que fueron alternativos, pero se pasaron en su momento a la Seguridad Social, por lo que ahora no constan como alternativos, sino como complementarios, pero también son perjudicados, entre otras razones por tener sus aportaciones bloqueadas en las mutualidades hasta el día en que se jubilen y porque no tienen cotizados los años mínimos exigidos por la Ley.

Exigencias del Movimiento J2

El movimiento J2 exige que, tanto alternativos como complementarios, la posibilidad de pasar al RETA con las aportaciones que se han realizado a la Mutualidad de la Abogacía, obligatoria hasta el año 2005.

Andalucía ha sido la iniciadora de este paso y el Parlamento Andaluz aprobó en el mes de junio una Proposición No de Ley para permitir este paso; Galicia ha sido la siguiente; Los partidos políticos de Castilla y León también la llevarán una vez se les entregue; Canarias, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias… toda España.

Tan es así que esta semana pasada, el decano de Madrid lo ha solicitado a la Mutualidad, pero claro, la Mutualidad de la Abogacía y el resto de Mutualidades de las otras profesiones a las que me he referido, son reacias porque hay mucha gente viviendo de la Mutualidad, los gastos en dietas, salarios, etcétera... son enormes. De hecho, en el mes de julio, el Colegio de Abogados de Madrid ha adquirido un inmueble de la Mutualidad de la Abogacía con un 70% de lo que estaba valorado, a pagar en cómodos plazos y sin intereses.

Lo que queremos abogados y procuradores es la posibilidad de pasar al Sistema de la Seguridad Social con las aportaciones que se han realizado a la Mutualidad, porque no hay pensión, ni pagas extras, ni derecho a estar más de un año de baja por la misma enfermedad. Por ejemplo, hay compañeros letrados y procuradores que tienen cáncer y no cobrarán más que un año de baja; la situación es terrible, dantesca. La única solución es cobrar la pensión no contributiva y seguir cobrando –si hay fondos, que mucho me temo que nos los habrá, de las aportaciones que se han realizado a las Mutualidades. Por ello, urge una solución, que es lo que piden más de cien mil mutualistas en toda España.

Continuará.