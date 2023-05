El declive de los partidos en la política local

Tal vez sea por la configuración de nuestro sistema electoral, que no permite elegir directamente a ningún cargo público, o por razones más pedestres, pero el caso es que los movimientos locales, casi siempre ideológicamente transversales y formados por políticos no transversales, parece que han llegado para quedarse, e incluso para crecer.

La cuestión, paras empezar, es que los españoles no elegimos al Presidente del Gobierno, sino una serie de diputados que luego eligen al presidente. Lo mismo nos pasa con el presidente de la comunidad autónoma, y hasta con el alcalde: se eligen concejales que, a su vez, elegirán al alcalde. De cómo se eligen las Diputaciones ya hablamos otro día, porque me da la risa.

La cuestión, creo, es que ante estas inmensas facilidades para el pasteleo y el intercambio de cromos al margen de las necesidades de la gente, los ciudadanos han empezado a organizarse para recuperar influencia sobre la gestión de lo más cercano. Y lo hacen a todos los niveles.

Como es un tema que es mejor dejar en manos de quienes lo entienden y promueven, he pensado que lo mejor sería preguntarle a un candidato cualquiera de uno de estos movimientos. Alguien casi apolítico, de un pueblo en la quinta puñeta. Hablar con Nacho Alonso, candidato a alcalde de La Pola de Gordón por la Agrupación Vecinal Gordonesa. Los saludos y cortesías los damos por hechos y empezamos directamente al grano.

¿Cómo surgen estas iniciativas en general y cómo surgió en particular la vuestra?

Nuestra iniciativa ha surgido por tres motivos. El primero es observar cómo la zona donde vivimos lleva ya unos años en fase de retroceso económico y de tristeza social, donde los partidos generalistas se han contagiado de lo mismo. El segundo motivo es que estos mismos partidos se encierran en los despachos y pierden la conexión con el pueblo. El tercero es que pensamos que otra forma de gobernar y gestionar es posible y necesaria, una en la que el diálogo con las personas y sus necesidades sea la base de la política.

¿En vuestra agrupación hay una homogeneidad ideológica o hay gente de todas las sensibilidades políticas?

En nuestra agrupación hay diversidad de sensibilidades políticas e ideológicas. Lo que nos une es vivir otra forma de gobernar y gestionar nuestra zona, donde el diálogo con los hombres y mujeres de nuestra tierra tenga el valor máximo.

¿Qué tipo de gente participa en estas agrupaciones? ¿Hay alguna profesión o edad mayoritaria?

Las personas que conviven en estas agrupaciones son muy diversas. En la nuestra hay estudiantes, autónomos, profesores, trabajadoras sociales, forestales, ingenieros, personas que conviven con nuestros mayores a través de ayuda a la dependencia, etcétera.

¿Cómo se entiende la política al margen de los partidos políticos?

La política es servicio y compromiso para y con las personas del lugar. Es escuchar las necesidades de la comunidad. Es dialogar hasta el entendimiento y el consenso. Libre de cualquier disciplina de voto.

¿Puede ser negativo, después, carecer de apoyo del Partido en las Instituciones? No tener apoyos en la Junta o en la Diputación podría pasar factura. ¿Cómo lo ves?

¿Qué me estás diciendo con esa pregunta? ¿Qué si nosotros salimos elegidos el día 28 de mayo las instituciones nos van a abandonar por no ser uno de ellos? Esto de democrático tiene poco. Dicho esto, entiendo la pregunta y sí, ellos juegan y proclaman esa baza. Quizás tengan que hacer una lectura de todo esto y asumir que no lo están haciendo nada bien. Cuando nace una agrupación es por el descontento y si ese colectivo gana unas elecciones, eso es sagrado, porque lo avala una mayoría de personas.

¿Por qué dirías que se han formado tantas agrupaciones locales, a todos los niveles, en los últimos tiempos? Desde Teruel existe a agrupaciones como la vuestra, me refiero.

Por lo que te decía anteriormente. Por la desconexión de los partidos generalistas con la sociedad. Por la lejanía existente entre ellos y las personas. En una agrupación, el número uno de la candidatura es votado por todos y su máxima aspiración es ser el alcalde. En los partidos tradicionales, el candidato muchas veces es puesto “por los de arriba” y con aspiraciones a otros niveles.

¿Desconfía la gente de los políticos de partido o más bien busca ideas nuevas?

Las dos cosas. Los partidos generalistas han tenido décadas para poner en valor su idea de gobierno. Allí donde no convencen o incluso han ido en retroceso, nacen las agrupaciones con ideas nuevas.

¿La cercanía detecta mejor los problemas... pero es capaz también de encontrar las mejores soluciones?

Lo uno conlleva lo otro, porque eso significa que hay diálogo y en esa experiencia se encuentran las soluciones. Un Equipo de Gobierno que abandona los despachos y se pone al servicio de sus conciudadanos encuentra siempre las posibles soluciones a los problemas, no te quepa duda. Uno puede tener buenísimas ideas, grandes proyectos, pero si se olvida de las necesidades que le pide la gente, tarde o temprano se encontrará con esta frase: “¿Todo esto, para qué? ¿A quién beneficia, al alcalde o al pueblo?”

Y hablando del mundo rural: ¿Cuál es para ti la primera necesidad que hay que cubrir?

Cuidar de nuestra gente, que se sienta querida y protegida y, para eso, hay que salir de los despachos y pisar la calle y las casas sin miedo.